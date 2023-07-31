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Даниил Полоников

Почему владельцам автомобильных видеорегистраторов нужно обязательно возить с собой чеснок

2:46
Авто

Установка камеры наблюдения на лобовом стекле кажется хорошей идеей, пока неожиданно она не падает на пол вашего автомобиля вместе с креплением. Присоска отклеилась!

Почему владельцам автомобильных видеорегистраторов нужно обязательно возить с собой чеснок
Фото: 77.rospotrebnadzor.ru

Чтобы решить проблему падающей камеры, прежде всего, необходимо очистить поверхность лобового стекла в том месте, где вы собираетесь прикрепить присоску. Там может быть едва заметный слой грязи, пыли, остатки табачного дыма и т. п. Эти частицы препятствуют плотному прилеганию присоски к стеклу, что рано или поздно приведет к ее отсоединению. Удаление этих частиц с лобового стекла иногда повышает надежность установки камеры.

Если этот способ не помогает решить проблему падения гаджета, следует обратить внимание на саму присоску. Возможно, ее материал по какой-то причине потерял эластичность и стал жестким. В результате она не может должным образом прилегать к стеклу и выдерживать вес крепления и камеры. Иногда восстановить гибкость пластика присоски можно с помощью смазки на силиконовой основе. Интересно, что это не только делает поверхность присоски более гибкой, но и заполняет микроскопические неровности, дополнительно уплотняя зазор между присоской и стеклом.

Однако во многих случаях эти методы не работают. Например, зимой, когда замерзшую присоску обрабатывают различными веществами и с силой прижимают к стеклу, она остается слишком жесткой для надежного крепления.

Получается, что владельцу, желающему использовать приборную камеру, придется импровизировать, как закрепить ее на пластиковой поверхности приборной панели или прочно прикрепить присоску к лобовому стеклу без возможности снять ее, не повредив и не оставив следов клея. В противном случае, если человек не желает идти на такие жертвы, он может отказаться от приборной камеры в своем автомобиле.

Тем не менее, существует народное средство, которое позволяет надежно закрепить приборную камеру, не повреждая салон автомобиля. Перед установкой крепления с присоской возьмите зубчик чеснока и раздавите его до выделения сока. Нанесите эту жидкость на присоску, а затем прикрепите ее к лобовому стеклу. Через несколько минут, когда наш "органический клей" высохнет, закрепите приборную камеру на креплении и забудьте о ее внезапных падениях.

Прелесть чесночного клея в том, что он обладает приличными адгезивными свойствами и легко смывается водой. Поэтому при необходимости след, оставленный присоской, можно легко удалить с лобового стекла обычной влажной тряпкой.

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Как выбрать видеорегистратор в 2023 году. Виды, фишки, обманы
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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