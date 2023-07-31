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Даниил Полоников

Почему опасно использовать в жару «зимний» бензин

3:05
Авто

Да, вы не ослышались: бензин, к удивлению многих автомобилистов, тоже может быть "зимним" и "летним"! Такая классификация легкого моторного топлива определена в ГОСТ 32513-2013 — документе, который стандартизирует все параметры топлива: октановое число, экологические классы и другие характеристики. Помимо прочего, он также регламентирует давление паров (ДП) различных видов топлива.

Почему опасно использовать в жару «зимний» бензин
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

По сути, именно этот параметр отличает "зимние" и "летние" виды бензина: для последних он не должен превышать 66,7 кПа, а для первых — 93,3 кПа. ВП определяется путем измерения давления в полностью герметичной емкости, заполненной определенным типом бензина при температуре +70ºC. Как известно каждому автовладельцу, именно скопившиеся пары топлива вызывают шипящий звук при открытии крышки топливного бака в жаркий день.

Разница в значениях VP для разных типов топлива объясняется тем, что "зимние" смеси содержат более летучие фракции, в то время как в "летних" смесях преобладают более тяжелые компоненты, которые менее подвержены испарению. Поэтому, при прочих равных условиях, "летний" бензин будет иметь более низкий показатель VP, а "зимний" — более высокий. Это легко объяснимо. В холодную погоду более летучее топливо облегчает запуск двигателя, и "зимний" бензин оказывается очень полезным в таких условиях.

Однако попытка запустить двигатель при низких температурах (от -10ºC до -15ºC) с использованием "летнего" топлива может привести к серьезным проблемам. Что касается использования "зимнего" бензина в теплую погоду, то он может вызвать серьезные проблемы из-за своей повышенной летучести.

Когда кузов автомобиля нагревается на солнце до температуры выше +50ºC, "зимний" бензин испаряется особенно интенсивно. Это испарение происходит не только в топливопроводах, но и в трубках топливной системы.

В результате возникают паровые пробки, что приводит к перебоям в подаче топлива в двигатель, а в конечном итоге двигатель может и вовсе заглохнуть.

Даже если вы просто паркуете свой автомобиль под палящим солнцем с "зимним" бензином в баке, не стоит удивляться возможным проблемам. Пары такого топлива при нагревании легко деформируют не только пластиковые, но и металлические герметичные емкости, в которых оно хранится. Более того, деформация может быть настолько сильной, что приводит к разрыву бака — он просто лопается.

Теоретически "зимний" бензин продается на АЗС в центральном регионе России с 1 октября по 1 апреля. Однако можно столкнуться с непригодным топливом и за пределами указанного периода.

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ОПАСНО заправлять бензин в бутыли : канистра vs бутылка / Как хранить бензин правильно
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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