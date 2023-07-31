Зачем ушлые автовладельцы покупают яблочный уксус

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После зимнего сезона салон каждого автомобиля в России напоминает вахтовый автобус строителей. Грязь, пятна и неприятные запахи необходимо устранять как можно быстрее. Иначе это "наследство" может остаться на всю жизнь и перейти к новому владельцу, что, естественно, отразится на цене автомобиля.

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Однако процесс "полномасштабной детализации" может существенно ударить по кошельку: автохимия в основном импортная, а услуги механиков с каждым годом дешевле не становятся. В общем, перспективы неутешительные: либо платить непомерную сумму, либо делать все самому, что также предполагает вложение средств в чистящие средства. Тем не менее, решение есть.

Эксперты уже не раз рассказывали о чудодейственных свойствах пищевой соды и лимонной кислоты, но упустил из виду одно доступное и недорогое, но весьма интригующее средство из арсенала наших родителей — яблочный уксус. Сегодня мы поговорим об этом уксусе и его возможностях.

Итак, яблочный уксус — одно из лучших средств для борьбы с плесенью. Чтобы устранить это весьма опасное последствие зимы, которое появляется в каждом автомобиле, рекомендуется использовать именно этот раствор. Ковер под сиденьями и ниши для ног следует обработать чистым неразбавленным уксусом, а систему кондиционирования и внутренние полости лучше всего опрыскать водным раствором в соотношении 1:3.

Второй важнейший аспект — это дренажные каналы. За осень и зиму они полностью засоряются, а весенние дожди неизбежно приведут к образованию ржавчины. Чтобы избежать этой "бомбы замедленного действия" — забитые дренажи означают сложный и дорогостоящий кузовной ремонт, а также проблемы с рычагом стеклоочистителя и множество других проблем — необходимо как можно скорее устранить засор.

Для этого вам понадобится полчашки пищевой соды, одна чашка уксуса и две чашки горячей воды. Полученным раствором следует "пробить" засор в сливе, после чего промыть его проточной водой.

Яблочный уксус — отличное средство для очистки пластика на порогах. После зимы на них могут вырасти ростки растений, а слой дорожных реагентов сравним с толщиной самого пластика. Поэтому требуется сильнодействующее, но не повреждающее средство. Уксус — чрезвычайно эффективное средство. Если простое применение не помогает — что тоже возможно — всегда можно сделать компресс. Пластик на порогах будет блестеть.

Кроме того, уксус легко удалит остатки зимних отложений на стеклах и фарах, устранит разводы на кузове и восстановит хромированные элементы. Бутылка такого раствора стоит всего 100 рублей, и двух бутылок будет достаточно, чтобы привести автомобиль в порядок после долгой зимы.

ВСЯ ПРАВДА ПРО ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС! | ПОЛЬЗА И ВРЕД