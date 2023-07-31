Как и почему может испортиться бензин в топливном баке автомобиля

3:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Чтобы больше не относиться легкомысленно к сохранению топлива в топливном баке вашего автомобиля, достаточно понять, что почти прозрачная жидкость, вытекающая из форсунки на автозаправочной станции, на самом деле представляет собой смесь насыщенных, ненасыщенных, нафтеновых и ароматических углеводородов, в которой также растворены различные присадки.

Фото: архив

По сути, бензин, который мы покупаем на заправке, представляет собой тщательно взболтанный и смешанный коктейль, предназначенный для достижения определенных характеристик.

Что происходит, например, с молочным коктейлем, если его не выпить немедленно? Он быстро превращается в неаппетитный яд — расслаивается и прокисает. Аналогично ведут себя коктейли из бензина и дизельного топлива. Конечно, на следующий день после заправки с ними ничего не происходит.

В конце концов, это не молоко в жаркий летний день. Однако современные стандарты допускают максимальный срок хранения топлива всего два года. В то же время специализированная литература рекомендует хранить его неиспользованным не более 12 месяцев.

В различных отраслевых рекомендациях указывается, что пакет присадок (в первую очередь отвечающих за октановое число бензина) сохраняет свои свойства до 14 дней. После этого становятся очевидными результаты естественных процессов разложения веществ, входящих в этот "пакет".

Другими словами, если автомобиль, заправленный бензином АИ-95, постоит пару недель без движения, топливо в его баке уже не будет иметь заявленного октанового числа. А если не водить машину в течение месяца — ну, вы можете себе представить…

Само по себе постепенное снижение октанового числа не вызывает особой тревоги. Проблема кроется в другом. Продукты разложения присадок остаются в топливе. Одновременно сами углеводороды — все те, о которых говорилось выше, "нафтеновые и ароматические углеводороды" — вступают в реакцию с кислородом воздуха и окисляются.

Образовавшиеся в результате этого процесса вещества также попадают в бак. И чем дольше топливо находится там, тем больше накапливается посторонних примесей.

В результате на дне топливного бака может образоваться нерастворимый осадок. Он способен повредить топливный фильтр и насос при попытке завести автомобиль. Кроме того, растворенные в бензине или дизельном топливе посторонние вещества будут попадать в камеру сгорания, что приведет к образованию отложений и лакообразных остатков…

Таким образом, получается, что бензин или дизельное топливо действительно могут со временем "испортиться". Чтобы предотвратить это, есть только один способ — не давать автомобилю стоять в течение длительного времени, чтобы топливо постоянно обновлялось: по крайней мере, раз в пару недель, при условии, что все присадки в нем целы.

Почему нельзя ездить на пустом баке? Проблемы бензонасоса. Как устранить конденсат в топливном баке?