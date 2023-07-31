Чем опасно использование защитного экрана от солнца в автомобиле

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Самый простой способ защитить пластик салона вашего автомобиля от солнца и перегрева — это прикрыть его. Люди используют для этой цели самые разные вещи, от газет до детских одеял. Однако существуют специализированные защитные средства, известные как отражающие экраны.

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Эти экраны изготовлены из относительно мягкого материала и покрыты серебристым или желтым зеркальным слоем, который отражает солнечный свет и ультрафиолетовые лучи. Это не позволяет им нагревать пластик, влиять на его цвет и, самое главное, высушивать его и причинять повреждения.

Несомненно, эти экраны являются наиболее эффективными. Однако у использования таких экранов есть некоторые недостатки, о которых автодилеры не упоминают.

В идеале солнцезащитные кремы должны быть нанесены на лобовое стекло. Но в то время как где-нибудь в Европе это могло бы быть возможно, здесь это, скорее всего, выделит вас как щедрого и альтруистичного водителя, помогающего другим достигать их желаний. В результате незащищенный солнцезащитный крем имеет высокие шансы сменить владельца, и не по цене.

В свете этого те, кто обладает такой защитой, как правило, размещают ее на приборной панели под лобовым стеклом или прикрепляют присосками к внутренней стороне стекла. Они ошибочно полагают, что, поступая таким образом, они убивают двух зайцев одним выстрелом: защищают интерьер от повреждений и предохраняют солнцезащитный крем от кражи. И вот тут-то все и становится интересным.

Чтобы все работало по назначению, на пути солнечных лучей не должно быть ничего лишнего. К сожалению, хотя экран перенаправляет лучи, отражая их от своей зеркальной поверхности, они не теряют своих вредных свойств. Отражаясь, они не остывают и не рассеиваются; вместо этого они продолжают нагревать любую поверхность, с которой сталкиваются. Теперь подумайте о том, что вы прикрепили к зеркалу заднего вида или непосредственно к лобовому стеклу.

Все верно, от солнца страдает не пластик салона, а устройства, находящиеся в зоне действия отраженных лучей: приборные камеры, радар-детекторы и так далее. Поэтому важно, чтобы это вошло в привычку: когда вы устанавливаете отражатель, уберите все устройства, которые могут подвергаться воздействию перенаправленного солнечного света с лобового стекла.

В противном случае нерадивых водителей могут ожидать непредвиденные расходы на замену своих устройств. И если вы проигнорируете проблему, расходы могут стать традиционными в зависимости от сезона.

Если у вас нет возможности быстро извлечь электронику, вам следует прикрепить солнцезащитный козырек таким образом, чтобы все устройства оставались в тени. Для этого вы можете с помощью ножа или ножниц прорезать отверстия в солнцезащитном козырьке.

Есть еще одна проблема, которую могут усугубить солнцезащитные кремы — сколы и трещины. Концентрированный солнечный свет в поврежденном месте может привести к распространению повреждения. Итак, прежде чем начать использовать такую защиту, необходимо заменить поврежденное стекло или выполнить качественный ремонт.

Однако есть еще один качественный способ защитить салон от негативного воздействия солнца: попробуйте припарковать автомобиль в тени или расположить его так, чтобы задняя часть, а не передняя, была обращена к солнцу.

НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ПОКА НЕ ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО