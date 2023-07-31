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Даниил Полоников

Чем опасно использование защитного экрана от солнца в автомобиле

3:43
Авто

Самый простой способ защитить пластик салона вашего автомобиля от солнца и перегрева — это прикрыть его. Люди используют для этой цели самые разные вещи, от газет до детских одеял. Однако существуют специализированные защитные средства, известные как отражающие экраны.

Чем опасно использование защитного экрана от солнца в автомобиле
Фото: архив

Эти экраны изготовлены из относительно мягкого материала и покрыты серебристым или желтым зеркальным слоем, который отражает солнечный свет и ультрафиолетовые лучи. Это не позволяет им нагревать пластик, влиять на его цвет и, самое главное, высушивать его и причинять повреждения.

Несомненно, эти экраны являются наиболее эффективными. Однако у использования таких экранов есть некоторые недостатки, о которых автодилеры не упоминают.

В идеале солнцезащитные кремы должны быть нанесены на лобовое стекло. Но в то время как где-нибудь в Европе это могло бы быть возможно, здесь это, скорее всего, выделит вас как щедрого и альтруистичного водителя, помогающего другим достигать их желаний. В результате незащищенный солнцезащитный крем имеет высокие шансы сменить владельца, и не по цене.

В свете этого те, кто обладает такой защитой, как правило, размещают ее на приборной панели под лобовым стеклом или прикрепляют присосками к внутренней стороне стекла. Они ошибочно полагают, что, поступая таким образом, они убивают двух зайцев одним выстрелом: защищают интерьер от повреждений и предохраняют солнцезащитный крем от кражи. И вот тут-то все и становится интересным.

Чтобы все работало по назначению, на пути солнечных лучей не должно быть ничего лишнего. К сожалению, хотя экран перенаправляет лучи, отражая их от своей зеркальной поверхности, они не теряют своих вредных свойств. Отражаясь, они не остывают и не рассеиваются; вместо этого они продолжают нагревать любую поверхность, с которой сталкиваются. Теперь подумайте о том, что вы прикрепили к зеркалу заднего вида или непосредственно к лобовому стеклу.

Все верно, от солнца страдает не пластик салона, а устройства, находящиеся в зоне действия отраженных лучей: приборные камеры, радар-детекторы и так далее. Поэтому важно, чтобы это вошло в привычку: когда вы устанавливаете отражатель, уберите все устройства, которые могут подвергаться воздействию перенаправленного солнечного света с лобового стекла.

В противном случае нерадивых водителей могут ожидать непредвиденные расходы на замену своих устройств. И если вы проигнорируете проблему, расходы могут стать традиционными в зависимости от сезона.

Если у вас нет возможности быстро извлечь электронику, вам следует прикрепить солнцезащитный козырек таким образом, чтобы все устройства оставались в тени. Для этого вы можете с помощью ножа или ножниц прорезать отверстия в солнцезащитном козырьке.

Есть еще одна проблема, которую могут усугубить солнцезащитные кремы — сколы и трещины. Концентрированный солнечный свет в поврежденном месте может привести к распространению повреждения. Итак, прежде чем начать использовать такую защиту, необходимо заменить поврежденное стекло или выполнить качественный ремонт.

Однако есть еще один качественный способ защитить салон от негативного воздействия солнца: попробуйте припарковать автомобиль в тени или расположить его так, чтобы задняя часть, а не передняя, была обращена к солнцу.

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НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ПОКА НЕ ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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