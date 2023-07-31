Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Как самому отремонтировать кнопки на любом пульте и брелоке автомобиля

2:55
Авто

Автомобильные брелоки, пульты от шлагбаумов и открывателей гаражных ворот — современные ключи не потеряются даже в глубине женской сумочки. Электрифицировать все — это невероятно удобно, практично и вполне доступно. Однако наступит время, когда пульт откажется открываться или закрываться по самой банальной причине — из-за обычного износа. Время властно над всем, а когда речь идет о хрупкой электронике, время властно еще больше.

Как самому отремонтировать кнопки на любом пульте и брелоке автомобиля
Фото: архив

Конечно, вы можете купить новый пульт, найти специалиста или найти замену на китайском блошином рынке. Но, как показывает опыт, вложенные деньги и время не всегда приносят желаемый результат. Есть более простой, дешевый и, главное, быстрый способ. Ведь к хорошему привыкаешь быстро, а отвыкание от него может быть неприятным и даже болезненным.

Действительно, в этом случае лучше сделать ремонт самостоятельно, так как он не потребует особых знаний и сноровки. Прежде всего, в дело вступает теория. В трех случаях из четырех причиной неисправности является не сама печатная плата, а резиновая кнопка, которая больше не "щелкает" — токопроводящее покрытие на резине износилось, и контакт больше не осуществляется. Итак, именно эту гипотетическую "кнопку" нам нужно восстановить.

Для этого вам понадобится строительный фен, резиновый клей и поход в магазин электронных деталей, где можно найти недорогие металлические шайбы, которые продаются практически на вес и практически ничего не стоят. Но прежде чем приступить к установке, важно все тщательно обезжирить, и ацетон — лучший выбор для этой задачи, поскольку он испаряется без следа.

Теперь резиновая основа кнопки очищена и готова к ремонту. Нанесите небольшое количество клея и аккуратно, лучше всего пинцетом, "усадите" проводник на место. Затем осторожно нагрейте отремонтированную поверхность строительным феном. К сожалению, обычный бытовой фен не подойдет, так как он не достигает нужной температуры. Опытные специалисты могут выполнить эту процедуру с помощью паяльника, но это требует гораздо большего опыта и сноровки, поэтому проще найти и использовать строительный фен.

Процесс не отнимет много времени и сил, а для проверки работоспособности не нужно даже собирать устройство — просто поднесите кнопки к экрану смартфона и проверьте реакцию.

Эта операция вряд ли займет больше одного вечера, но сэкономит вам значительное количество сил — вам не придется нести устройство к мастеру, ждать несколько дней, а потом забирать его вместе с вашими с трудом заработанными деньгами. Впереди лето, поэтому лучше потратить честно сэкономленные деньги на отпуск.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Ремонт кнопки брелока / Лайфхак /
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости
Эксперт Смирнов: попытка захвата Крыма обернётся катастрофой для всей Европы
WarGonzo: военные РФ штурмовали Марьинку
РИА Новости: в Россию пришла эпидемия "скрытой безотцовщины"
РИАН: США хотят открыть против России Северный фронт после поражения на Украине
WarGonzo: армия РФ вернула утраченные позиции на Угледарском направлении
Марочко: ВС РФ продвинулись на семь километров в глубину обороны противника в ЛНР
Bild*: в Германии полиция ежедневно выезжает на вызовы в общежития для украинских беженцев
МИД РФ: киевский режим зациклен на ультиматумах России и отвергает все инициативы о посредничестве
Курс доллара превысил 92 рубля впервые с начала июля
Express: онколог Дебора Ли назвала первый симптом трёх видов рака
Популярное
США заподозрили Зеленского в рассекречивании пункта управления киевского режима

Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.

Эксперт из США Брайен: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть России пункт управления боевиков ВСУ
Генерал США "погиб в самолёте": началась легализация потерь после "Кинжалов" по бункерам Украины
Генерал "погиб в самолёте": США легализуют потери после "Кинжалов"
США мечтают превратить Россию во вторую Украину — Макгрегор
Момент прилёта дрона ВСУ в башню "Москва-Сити" попал на видео
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Стало известно, как наводили упавшие в "Москва-Сити" дроны
Названа причина смерти мужа певицы Натали Александра Рудина
Мир ждёт климатическая катастрофа
Мир ждёт климатическая катастрофа
Последние материалы
МИД РФ предрёк Украине проблемы с зерном: везде без России либо проблемно, либо тупик
Ходаковский: противник ведёт себя так, будто его время истекает
Пользователи Сети раскритиковали Джо Байдена из-за очередного отпуска на пляже
Почему вдруг загорается лампа аккумулятора на панели приборов
Алла Пугачёва чуть не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
В Минфине назвали торговый баланс основным фактором ослабления курса рубля
IBTimes: ВС России применили "самый грозный ракетный арсенал" при ударах в Одессе
Немецкий наёмник Кратценберг рассказал о военных преступлениях ВСУ в зоне СВО
Экс-глава МО Польши: подходящий момент для поставок F-16 на Украину был год назад
Экс-разведчик США Риттер: Украину десятилетиями учили ненавидеть русских
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников