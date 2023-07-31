Как самому отремонтировать кнопки на любом пульте и брелоке автомобиля

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Автомобильные брелоки, пульты от шлагбаумов и открывателей гаражных ворот — современные ключи не потеряются даже в глубине женской сумочки. Электрифицировать все — это невероятно удобно, практично и вполне доступно. Однако наступит время, когда пульт откажется открываться или закрываться по самой банальной причине — из-за обычного износа. Время властно над всем, а когда речь идет о хрупкой электронике, время властно еще больше.

Фото: архив

Конечно, вы можете купить новый пульт, найти специалиста или найти замену на китайском блошином рынке. Но, как показывает опыт, вложенные деньги и время не всегда приносят желаемый результат. Есть более простой, дешевый и, главное, быстрый способ. Ведь к хорошему привыкаешь быстро, а отвыкание от него может быть неприятным и даже болезненным.

Действительно, в этом случае лучше сделать ремонт самостоятельно, так как он не потребует особых знаний и сноровки. Прежде всего, в дело вступает теория. В трех случаях из четырех причиной неисправности является не сама печатная плата, а резиновая кнопка, которая больше не "щелкает" — токопроводящее покрытие на резине износилось, и контакт больше не осуществляется. Итак, именно эту гипотетическую "кнопку" нам нужно восстановить.

Для этого вам понадобится строительный фен, резиновый клей и поход в магазин электронных деталей, где можно найти недорогие металлические шайбы, которые продаются практически на вес и практически ничего не стоят. Но прежде чем приступить к установке, важно все тщательно обезжирить, и ацетон — лучший выбор для этой задачи, поскольку он испаряется без следа.

Теперь резиновая основа кнопки очищена и готова к ремонту. Нанесите небольшое количество клея и аккуратно, лучше всего пинцетом, "усадите" проводник на место. Затем осторожно нагрейте отремонтированную поверхность строительным феном. К сожалению, обычный бытовой фен не подойдет, так как он не достигает нужной температуры. Опытные специалисты могут выполнить эту процедуру с помощью паяльника, но это требует гораздо большего опыта и сноровки, поэтому проще найти и использовать строительный фен.

Процесс не отнимет много времени и сил, а для проверки работоспособности не нужно даже собирать устройство — просто поднесите кнопки к экрану смартфона и проверьте реакцию.

Эта операция вряд ли займет больше одного вечера, но сэкономит вам значительное количество сил — вам не придется нести устройство к мастеру, ждать несколько дней, а потом забирать его вместе с вашими с трудом заработанными деньгами. Впереди лето, поэтому лучше потратить честно сэкономленные деньги на отпуск.

Ремонт кнопки брелока / Лайфхак /