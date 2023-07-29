Почему летом автомобиль нужно мыть много чаще, чем зимой

Не только зима таит в себе множество неприятностей для кузова вашего автомобиля, но и летний сезон также богат на них. Те, кто считает, что в теплое время года они могут реже посещать автомойку, потому что лакокрасочное покрытие автомобиля не подвергается такому количеству негативных факторов, ошибаются.

Фото: conf.fitautolab. ru/kuzov

Да, на дорогах не хватает пресловутых реагентов, которые оседают на ходовой части и кузове. Однако список потенциальных "опасностей" ими не ограничивается.

А как насчет цветения весной и летом? Это прекрасное явление усложняет жизнь не только аллергикам, чувствительным к пыльце, но и водителям. В течение этого периода деревья и растения выделяют липкие смолы и сок, которые неизбежно попадают на кузов автомобиля. Липкий остаток въедается в лакокрасочное покрытие и нелегко удаляется обычной водой. В особо тяжелых случаях его невозможно устранить даже специализированными чистящими средствами.

И это не просто эстетическая проблема. Невинные на вид следы тополя, липы, березы и других деревьев оказывают сильное разрушающее воздействие на лакокрасочное покрытие. Поэтому крайне важно избавиться от них как можно скорее.

Наверняка, вы должны были заметить, что в теплое время года птичий помет появляется на автомобилях гораздо чаще. Побочные продукты жизнедеятельности птиц так же вредны для организма, как и тополиные почки. Химический состав птичьего помета настолько агрессивен и токсичен, что может повредить лакокрасочное покрытие, оставляя стойкие следы, которые невозможно удалить через долгое время.

То же самое относится и к насекомым. Активные органические кислоты из мертвых мух, клопов и других насекомых глубоко проникают в краску, вызывая структурные повреждения. Солнце, нагревая поверхность автомобиля, способствует их быстрому и легкому проникновению в покрытие… Итак, сколько "опасностей" мы насчитали до сих пор? Трое? Но это еще не все.

Летом вы не найдете реагентов на дорогах. Однако не стоит забывать о лужах разлитых технических жидкостей, расплавленном асфальте и других химических веществах на дорогах, которые традиционно обновляются в России весной. Кроме того, с реконструированных дорог отлетают мелкие камешки, повреждая лакокрасочное покрытие. Обычная стирка не решит эту проблему. Но это факт, что особое внимание следует уделять пораженным участкам для поддержания чистоты.

В общем, если зимой реагенты представляют значительную угрозу для лакокрасочного покрытия, то летом, как мы выяснили, существует целый букет подобных опасностей.

Более того, остается большим вопросом, что более вредно для кузова автомобиля: противообледенительные средства, которые в основном воздействуют на ходовую часть, или органические вещества, которые время от времени повреждают все покрытие, начиная с бамперов и заканчивая крышей.

Итак, как часто вам следует посещать автомойку в теплое время года? Трудно сказать наверняка. Если на кузове нет видимых следов деревьев, насекомых или птиц, достаточно промывать автомобиль раз в пару недель. Однако, если вы заметили какие-либо подозрительные пятна, лучше не затягивать процесс купания. Чем раньше вы от них избавитесь, тем ниже риск повреждения лакокрасочного покрытия.

Кстати, желательно довериться профессионалам, когда дело доходит до удаления натуральных или химических (например, дегтярных) пятен. Не экспериментируйте, пытаясь удалить пятна бензином, ацетоном, спиртом для протирания или другими составами, предлагаемыми завсегдатаями автомобильных форумов. Лучше один раз заплатить за качественное обслуживание на авторитетной автомойке, чем потом нести расходы на перекраску деталей кузова.

Обратите внимание, что вышеупомянутые меры предосторожности особенно актуальны при удалении пятен органического происхождения. Сюда входит птичий помет, остатки растительного клея или следы опавших веток и растаявших на солнце почек деревьев.

Практика обслуживания показала, что неквалифицированные действия автовладельцев, пытающихся удалить такую "органику" подручными средствами, могут спровоцировать серьезные дефекты лакокрасочного покрытия. И даже с помощью профессиональных средств по уходу за автомобилем не всегда удается их устранить.

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