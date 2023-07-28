В каких случаях моторное масло может закипеть из-за летней жары

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Когда дело доходит до понимания того, почему моторная смазка с большей вероятностью закипает летом, нам необходимо учитывать свойства этой жидкости при повышенных температурах. Современные двигатели работают в диапазоне температур 95-105°C, который считается оптимальным для эксплуатационных характеристик моторных масел.

Фото: avtosklad24. ru

Большинство производителей смазочных материалов указывают, что их продукция начинает кипеть при температурах в диапазоне 230-240°C. Можно подумать, что нет необходимости беспокоиться о закипании моторного масла, поскольку у нас есть достаточный запас. Однако даже до достижения точки кипения на стадии перегрева смазочного материала могут произойти необратимые изменения.

Представьте, что вы берете смазку менее известной марки, наливаете ее в стеклянную колбу и кипятите при температуре около 250°C не менее пяти минут. Скорее всего, на дне сосуда вы обнаружите значительный слой твердых отложений, похожих на лак. Эти отложения представляют собой осадки присадок, используемых для достижения желаемых характеристик масла.

По словам Владислава Соловьева, генерального директора Autodoc, онлайн-магазина автозапчастей, "Признаки закипания масла можно определить по черным выхлопным газам, булькающим звукам двигателя и неустойчивым показаниям датчика термостата. Если вы предполагаете интенсивную эксплуатацию вашего автомобиля летом и хотите быть уверены, что моторное масло не подведет вас в сильную жару, рекомендуется выбирать масло с летним индексом вязкости."

Стоит отметить, что только масла самого высокого качества могут выдержать кипячение без последствий, избегая отложений. На самом деле, некоторые автовладельцы проводят аналогичные эксперименты, чтобы определить лучшее моторное масло для своих автомобилей.

Кроме того, осаждение отложений в моторном масле может начаться задолго до того, как оно достигнет точки кипения. С некоторыми маслами этот процесс может происходить при температурах до 150-190°C. Образующиеся лаковые пленки содержат значительное количество абразивных частиц. Излишне объяснять, как эти "песчинки" влияют на движущиеся части двигателя. Цилиндропоршневая группа и клапаны особенно уязвимы к быстрому воздействию абразивных материалов.

Важно иметь в виду, что еще до достижения точки кипения, примерно при 150°C, масло теряет вязкость и становится чрезвычайно текучим. Настолько, что прокладки и уплотнения двигателя больше не могут удерживать его, что приводит к утечкам. Это может быть опасно, так как может привести к возгоранию моторного отсека и другим опасностям.

Теперь давайте обсудим причины закипания масла. Среди них выделяется использование некачественных масел. Снижая цену смазочного материала, можно получить продукт с низкой устойчивостью к перегреву, что приводит к его закипанию на поршневых кольцах даже при нормальной работе системы охлаждения. Если по какой-либо причине система охлаждения работает неэффективно (что, как правило, происходит в жаркую погоду), может закипеть не только охлаждающая жидкость, но и масло.

Другой причиной закипания смазочного материала является скопление грязи между картером двигателя и его защитным покрытием. Эта ситуация особенно актуальна для любителей бездорожья. Из-за этого накопления сильно ухудшается отвод тепла от масла, которое поступает в картер после прохождения через блок цилиндров.

Не имея достаточного времени для остывания, масло затем циркулирует обратно в камеру сгорания для дальнейшего нагрева. Следовательно, он может достичь точки кипения, особенно когда система охлаждения двигателя уже работает на пределе своих возможностей при палящих летних температурах.

Однако эксперты утверждают, что упомянутые выше причины, влияющие на свойства моторного масла в жаркую погоду, в основном относятся к минеральным и некачественным маслам, произведенным с технологическими изъянами.

С другой стороны, когда дело доходит до современных синтетических масел, производимых известными брендами, они почти никогда не вызывают проблем с эксплуатацией.

Синтетические масла одинаково хорошо работают при экстремально низких температурах зимой и в условиях палящей летней жары. Такая универсальность синтетических масел объясняется их высокой термостойкостью, которая обеспечивает стабильные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур.

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