Как жара может довести до кузовного ремонта абсолютно любой автомобиль

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В южных регионах России нередко можно встретить автомобили с большими ржавыми пятнами или грязно-коричневыми пятнами на кузове. Вопреки распространенному мнению, это не ржавчина, а выцветшая на солнце краска. Длительное воздействие прямых солнечных лучей пагубно влияет на защитный слой лака и саму краску. В результате после нескольких лет такого интенсивного воздействия краска просто выцветает и теряет свой цвет. Больше всего от выцветания страдают акриловые покрытия, в частности неметаллические краски.

Фото: cpohtt.ru

Кстати, мытье автомобиля в палящие жаркие дни вредно, особенно холодной водой. Резкие контрастные перепады температур негативно влияют на защитный слой лака. На нем появляются микротрещины, которые постепенно разрастаются и превращаются в сколы. Зимой эти сколы подвергаются воздействию антиобледенителей, что может привести к появлению пятен ржавчины на кромке капота. Удаление этих пятен — задача не из легких. В тяжелых случаях может потребоваться перекраска всего капота.

Иногда краска на капоте пузырится. Это часто случается с мощными и дорогими автомобилями. Причиной этого является двойное тепловое воздействие на капот. Мощный двигатель выделяет избыточное тепло снизу, а солнце нещадно печет верхний слой краски.

Как следствие, покрытие не выдерживает таких условий. Многие известные европейские тюнинг-ателье столкнулись с этой проблемой, и они нашли относительно быстрое решение. Они начали заменять штатные капоты на карбоновые, которые не требуют покраски. Это не дешевое решение, но если нет краски, то и пузыриться нечему. Кроме того, углеродное волокно выглядит эстетично.

Солнце также вредит интерьеру автомобиля. Интенсивное тепло может деформировать пластиковые панели, особенно в старых автомобилях. Это приводит к появлению небольших зазоров между стыками панелей, что приводит к раздражающим дребезжащим звукам и появлению "сверчков". Устранение такой какофонии может быть чрезвычайно сложной задачей. Для этого необходимо точно определить источник звука, а затем подтянуть крепления панели или заполнить зазор герметиком.

Кроме того, важно помнить, что при производстве пластика используются такие вредные вещества, как бензол и формальдегид. При нагревании эти вещества выделяются, поэтому необходимо проветривать салон автомобиля после того, как он долгое время находился под воздействием высоких температур. Невыполнение этого требования может привести к головным болям.

Наконец, солнце повреждает обивку сидений. Тканевые покрытия выцветают, а кожа теряет свой блеск. Искусственная кожа, в частности, хуже всего реагирует на тепло, поскольку она не только выцветает, но и покрывается трещинами. Со временем эти трещины становятся рваными или даже разрываются. В таких случаях лучшим решением является перетяжка салона, стоимость которой зависит от используемых материалов и объема необходимых работ.

Как жара может довести до кузовного ремонта абсолютно любой автомобиль