Что ждет покупателей машин, которые давно не ездили

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Когда дело доходит до выбора подержанного автомобиля, иногда это может походить на лотерею, в которой даже профессионалы в конечном итоге проигрывают. Ставки настолько высоки, что многие готовы рисковать снова и снова, надеясь разбогатеть. Иногда такое случается — внезапное объявление о "едва управляемом" автомобиле из ушедшей эпохи, когда солнце светило ярче, а трава была зеленее. Эмоции застилают глаза, в то время как голоса в голове заявляют: "это были времена настоящих автомобилей". Вам нужно поторопиться, набирая заветный номер по пути!

Фото: jhmrad.com

Победа! Мы первые, и мы уже близки к этому. За ржавыми воротами кооператива, подлежащего сносу, стоит автомобиль, покрытый многовековой пылью. В салоне пахнет, как на армейском складе, шины спущены, двигателю нужен новый аккумулятор, а тормозные диски превратились в единую ржавую массу. Но все решаемо!

Конечно, это начнется не сразу. В конце концов, он так долго простаивал без дела, что масло, вероятно, превратилось в осадок. Это нужно изменить. Тем временем потенциальные покупатели звонят владельцу, убеждая их продать. Здравый смысл уступает место тому, что видят глаза — вы должны воспользоваться возможностью, не торгуясь. Хорошо, если у вас хватит терпения проверить документы; иногда они забирают их, даже не взглянув. Эвакуатор — отправляется домой. А потом начинаются американские горки.

Если нет штрафов или обременений, если автомобиль должным образом зарегистрирован и его можно вернуть на дорогу, это уже успех. Затем возникает техническая проблема: тормоза — это понятный механизм, отремонтируйте их, замените жидкость и проверьте на наличие утечек — они будут работать. Но двигатель отказывается оживать, даже с новым маслом и новой батареей.

Оказывается, за годы бездействия пострадала не только механика — ее необходимо обезуглерожить, — но и электроника. Блок управления может потерять герметичность и окислиться изнутри. Если вам удастся преодолеть это с минимальными усилиями, простым капитальным ремонтом и чисткой, вам повезет.

Обычно требуется полная замена и перепрограммирование. Затем идет трансмиссия, у которой есть свои собственные блоки и "мозги".

Первое зажигание, и сердце разрывается от счастья. Оно живое. Но ненадолго: масло вытекает отовсюду, все прокладки пробиты, а на приборной панели отображается шквал ошибок. Истощение вашего кошелька становится все сильнее, в то время как выгоды от сделки уменьшаются.

Под слоем пыли видны не только пятна ржавчины, но и всепроникающая коррозия — очевидно, в гараже были протечки. Легкосплавные диски квадратные, а шины на них уже треугольные. Они должны быть заменены "в комплекте". Выхлопная труба покрыта дырами, а ее кронштейны носят чисто символический характер, в то время как под топливным баком образовалась лужа. В салоне пахнет бензином. Поздравляем, перед нами "жемчужина", "реликвия", "ископаемое", которое могло бы стать отличным хобби и убить время, но вряд ли когда-нибудь превратится в повседневного водителя.

Вывод из вышесказанного прост: чтобы автомобиль жил, им нужно управлять. Пробег, как и год выпуска, не является показателем его состояния, и ни один самопровозглашенный эксперт не сможет заменить диагностику на станции технического обслуживания, потому что вы не сможете раскрыть все секреты только по фотографии и внешнему виду.

"Гаражные находки", столь популярные на платформах видеохостинга по всему миру, — не лучшая идея, когда речь заходит о покупке автомобиля как такового. То же самое касается мысли о покупке "подержанного автомобиля" и других любопытных и, казалось бы, привлекательных способов покупки "хорошо по дешевке". Чудес не бывает.

Прекращение регистрации на авто / Снятие с учёта машины