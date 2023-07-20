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Даниил Полоников

Почему в жару падает мощность двигателя и что с этим делать

2:54
Авто

Когда дело доходит до вождения в жаркую погоду, некоторые автомобилисты, вероятно, замечали, что их автомобили работают не так хорошо. Они с трудом реагируют на педаль газа, им не хватает мощности. Однако, когда они проверяют двигатель и другие системы, то не находят никаких неисправностей. Проблема волшебным образом исчезает, как только спадает жара. Так в чем же загадочная причина этого явления?

Почему в жару падает мощность двигателя и что с этим делать
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Во-первых, давайте разберемся, что необходимо для того, чтобы топливо сгорало в цилиндрах. Правильно, необходимо, чтобы в цилиндры поступала определенная смесь топлива и воздуха. Когда вы увеличиваете обороты двигателя, увеличивается и поступление воздуха. Вспомните только автомобили, оснащенные двигателями с турбонаддувом, где турбина нагнетает в двигатель литры воздуха для обеспечения кислородом и, соответственно, мощной тяги.

Но что происходит, когда воздуха не хватает? Правильно: работа двигателя становится нестабильной, что приводит к заиканию, снижению мощности, вялому разгону и другим проблемам. Именно с такими проблемами сталкиваются некоторые водители во время палящей жары.

Причина всего этого в том, что концентрация кислорода в горячем воздухе значительно ниже. Однако для правильного сгорания и эффективной работы двигателю необходим кислород, желательно холодный. Если он не может получить достаточно кислорода, как можно ожидать от него эффективной работы? Естественно, двигатель начинает вяло реагировать на нажатие педали газа, что свидетельствует о том, что ему трудно дышать. Что же можно сделать, чтобы предотвратить это негативное явление?

Чтобы привести автомобиль в движение, необходимо тщательно очистить моторный отсек. Прежде всего, необходимо тщательно промыть радиаторы. Ведь камеры сгорания забирают воздух из-под капота. Если проблемы с системой охлаждения совпадут с внезапной жарой, автомобиль не сможет нормально функционировать.

Для двигателей с турбонаддувом очень важно очистить интеркулер, который отвечает за предварительное охлаждение воздуха перед тем, как он попадет в турбину и затем в двигатель. Если интеркулер засорен или вообще не работает, двигатель с турбонаддувом также не будет работать должным образом — нет наддува, нет мощности.

Если вы заметили подобные проблемы в своем автомобиле, не нужно спешить в сервисный центр. Просто вспомните, когда вы в последний раз чистили радиаторы и заменяли охлаждающую жидкость. Если это было давно, то эти простые операции значительно улучшат теплоотдачу и вентиляцию в моторном отсеке, что приведет к улучшению реакции дроссельной заслонки.

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ПОСЛЕ ЭТОГО ты узнаешь почему ТУПИТ двигатель в ЖАРУ. Как это работает!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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