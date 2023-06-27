Почему не стоит покупать подержанный автомобиль с системой климат-контроля

2:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Климат-контроль — действительно очень удобная опция. Однако в подержанном автомобиле он может принести массу неприятных сюрпризов, как для вашего кошелька, так и для вашего здоровья. Итак, начнем по порядку.

Фото: glob.mirtesen. ru/blog/43775516204/Pochemu-mozhet-slomatsya-konditsioner-v-avtomobile?utm_referrer=mirtesen.ru

По сравнению с обычным кондиционером, конструкция климат-контроля гораздо сложнее. В систему вентиляции добавляются различные датчики, электронный блок управления, а в некоторых случаях и дополнительные воздушные клапаны с электроприводами. А чем сложнее электроника и механика, тем быстрее они выходят из строя.

Не будем забывать, что алюминиевые трубы системы кондиционирования со временем начинают ржаветь. Этот процесс ускоряется из-за того, как эксплуатируется автомобиль.

Если предыдущий владелец любил поплескаться в лужах, особенно зимой, то вместе с водой на трубки попадают агрессивные химические вещества, которые сильно разъедают мягкий металл. В результате ржавчина делает свое дело, хладагент испаряется, и система климат-контроля перестает охлаждать салон.

Поэтому, прежде чем покупать подержанный автомобиль, проверьте состояние труб. Если вы увидите на них ржавчину, требуйте скидку или даже откажитесь от покупки. Ведь ремонт "климат-контроля" может обойтись в значительную сумму денег. Это относится и к поломкам компрессора или неисправностям муфты. Как правило, эти проблемы возникают из-за старения деталей. Поэтому, если вы выбираете 10-летний автомобиль, будьте готовы к возможным сюрпризам.

Системы климат-контроля имеют в своей конструкции множество различных электрических контактов. Со временем они окисляются, что приводит к сбоям в работе "климата". Из-за сбоев, вызванных окислением, электронный блок управления получает неверную информацию от датчиков, что приводит к сбоям в работе системы или ее полному параличу. Поэтому лучше выбрать автомобиль со штатным кондиционером, так как его конструкция намного проще и надежнее.

Не будем забывать и об опасности для здоровья, которую может представлять климат-контроль в подержанном автомобиле.

Если предыдущий владелец пренебрегал салонным фильтром и обслуживанием системы, в ней скапливается грязь, аллергены и бактерии. Они могут стать причиной простудных заболеваний, особенно для аллергиков. Поэтому после покупки подержанного автомобиля выделите определенную сумму денег на тщательное обслуживание системы климат-контроля.

Почему не нужно покупать личный АВТОМОБИЛЬ? Не бери в КРЕДИТ и за свои ДЕНЬГИ! | Секрет миллиардера