Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Почему не стоит покупать подержанный автомобиль с системой климат-контроля

2:41
Авто

Климат-контроль — действительно очень удобная опция. Однако в подержанном автомобиле он может принести массу неприятных сюрпризов, как для вашего кошелька, так и для вашего здоровья. Итак, начнем по порядку.

Почему не стоит покупать подержанный автомобиль с системой климат-контроля
Фото: glob.mirtesen. ru/blog/43775516204/Pochemu-mozhet-slomatsya-konditsioner-v-avtomobile?utm_referrer=mirtesen.ru

По сравнению с обычным кондиционером, конструкция климат-контроля гораздо сложнее. В систему вентиляции добавляются различные датчики, электронный блок управления, а в некоторых случаях и дополнительные воздушные клапаны с электроприводами. А чем сложнее электроника и механика, тем быстрее они выходят из строя.

Не будем забывать, что алюминиевые трубы системы кондиционирования со временем начинают ржаветь. Этот процесс ускоряется из-за того, как эксплуатируется автомобиль.

Если предыдущий владелец любил поплескаться в лужах, особенно зимой, то вместе с водой на трубки попадают агрессивные химические вещества, которые сильно разъедают мягкий металл. В результате ржавчина делает свое дело, хладагент испаряется, и система климат-контроля перестает охлаждать салон.

Поэтому, прежде чем покупать подержанный автомобиль, проверьте состояние труб. Если вы увидите на них ржавчину, требуйте скидку или даже откажитесь от покупки. Ведь ремонт "климат-контроля" может обойтись в значительную сумму денег. Это относится и к поломкам компрессора или неисправностям муфты. Как правило, эти проблемы возникают из-за старения деталей. Поэтому, если вы выбираете 10-летний автомобиль, будьте готовы к возможным сюрпризам.

Системы климат-контроля имеют в своей конструкции множество различных электрических контактов. Со временем они окисляются, что приводит к сбоям в работе "климата". Из-за сбоев, вызванных окислением, электронный блок управления получает неверную информацию от датчиков, что приводит к сбоям в работе системы или ее полному параличу. Поэтому лучше выбрать автомобиль со штатным кондиционером, так как его конструкция намного проще и надежнее.

Не будем забывать и об опасности для здоровья, которую может представлять климат-контроль в подержанном автомобиле.

Если предыдущий владелец пренебрегал салонным фильтром и обслуживанием системы, в ней скапливается грязь, аллергены и бактерии. Они могут стать причиной простудных заболеваний, особенно для аллергиков. Поэтому после покупки подержанного автомобиля выделите определенную сумму денег на тщательное обслуживание системы климат-контроля.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Почему не нужно покупать личный АВТОМОБИЛЬ? Не бери в КРЕДИТ и за свои ДЕНЬГИ! | Секрет миллиардера
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости
Марочко: российские войска прорвали первую линию обороны ВСУ на Купянском направлении
Как правильно пересаживать растения в саду
Украинский генерал Кривонос осадил ожидающих поражения России
СМИ: Нетаньяху планирует посетить Китай в июле
В Екатеринбурге начали продавать грибы огромных размеров
В Новосибирске девушку шокировали играющие в волейбол нудисты
Рогов: Киев рассматривает несколько сценариев провокации на ЗАЭС
Бойцы ВС РФ разобрали и изучили трофейный американский броневик Oshkosh
Турпром: гражданин РФ рассказал, как обманывают туристов в Стамбуле
Россия и КНР намерены создать равноправную систему безопасности
Популярное
Россиянка рассказала о серьёзной проблеме отдыха в Турции

Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".

Россиянка пожаловалась на серьёзные проблемы в системе "всё включено" в Турции
Мятеж прояснил, кто истинные союзники России
Польза от "марша справедливости": Путин посмотрел, кто его союзники
Изуродованный труп пенсионерки нашли в лесу в Нижегородской области
"Дорога в ад": ВСУ ушли в глухую оборону под Артёмовском
Кто нужен российской армии: чёрный список талантов Андрей Николаев Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев
Путин рассказал о судьбе военнослужащих, участвующих в мятеже
В ФРГ раскрыли сроки начала официальных переговоров по Украине
Собчак предположила, что обращение Путина было обрезано
Собчак предположила, что обращение Путина было обрезано
Последние материалы
Турпром: гражданин РФ рассказал, как обманывают туристов в Стамбуле
Россия и КНР намерены создать равноправную систему безопасности
Марочко: военные РФ уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной
Спецслужбы США пытаются вербовать на улице и в аэропорту дипломатов РФ
Русский поэт Александр Пушкин ввёл в России моду на популярный на Западе вид спорта
В Крыму заявили, что лживая идея евроинтеграции разрушила Украину
Марочко сообщил об использовании ВСУ химических боеприпасов при атаке ВС РФ под Соледаром
Российский Минтруд предложил проводить индексацию пенсий дважды в год
Рогов предупредил о начале второго этапа контрнаступления украинских войск
Черниговская: смысл жизни может быть в воспитании внутреннего мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников