Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Что будет с легковым автомобилем, если "прикурить" его от грузовика

3:16
Авто

Когда дело доходит до восстановления аккумулятора современных транспортных средств, оснащенных электроникой, необходимы предельная осторожность и ответственность. Одно из ключевых правил безопасного запуска автомобиля заключается в следующем: напряжение в автомобиле-доноре и автомобиле-получателе должно быть одинаковым.

Что будет с легковым автомобилем, если "прикурить" его от грузовика
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Грузовик-донор

Ни для кого не секрет, что электрическая система обычного автомобиля работает при напряжении 12 В, хотя приемлемыми считаются чуть более высокие уровни — до 14 В. Однако грузовики оснащены 24-вольтовыми аккумуляторами, поэтому использовать их в качестве доноров, если только вы не хотите рискнуть повредить свой собственный автомобиль, не рекомендуется.

Тем не менее, есть исключения.

Например, некоторые грузовики, как, например, некоторые модели КАМАЗа, питаются не от одной 24-вольтовой батареи, а от двух 12-вольтовых батарей, соединенных последовательно. В таких случаях, если вы отсоедините клеммы одного аккумулятора, вы можете безопасно запустить обычный автомобиль, используя другой, объяснил Денис Голосюк, технический директор федерального агрегатора эвакуации и помощи на дорогах METR.

Но что произойдет, если, вопреки здравому смыслу, вы все же попытаетесь подключить кабели к разряженной батарее обычного автомобиля и 24-вольтовому аккумулятору грузовика? Счастливчикам может сойти с рук перегоревший предохранитель, в то время как другие рискуют повредить электрическую систему автомобиля, что может потребовать замены стартера или даже блока управления двигателем.

Но это еще не все.

Также существует опасность возгорания, особенно при использовании старых батареек. Наш эксперт отметил, что в изношенной крышке аккумулятора может скапливаться летучий газ, который может воспламениться от искры в процессе зарядки.
Кстати, именно поэтому лучше не заводить чужую машину, если ваш собственный аккумулятор находится в плохом состоянии. В конечном итоге вы можете принести больше вреда, чем пользы, находясь в горящем моторном отсеке.

Просто напоминаю, на случай, если кто-то забыл, аккумуляторы также требуют технического обслуживания и периодической замены (примерно каждые 4-5 лет при нормальных условиях эксплуатации).

Грузовик-получатель

Что, если обесточенный грузовик с его высоковольтной системой обратится за помощью к обычному автомобилю? Как мы уже установили, большегрузный автомобиль с одним аккумулятором не может служить донором для легкового автомобиля, но как насчет того, чтобы стать получателем? К сожалению, даже этот вариант может иметь фатальные последствия. Особенно для электронных компонентов обычного автомобиля.

Разница в заряде аккумулятора во время процесса ускоренного запуска может привести к полному разряду аккумулятора автомобиля грузовиком, в то время как у самого грузовика может не хватить времени для достаточной подзарядки. В результате оба транспортных средства окажутся в затруднительном положении: одна проблема превратится в две.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Как правильно прикурить 12 ти вольтовый автомобиль от 24 х вольтового.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости
СМИ: Эрдоган прибыл с официальным визитом в Катар
Politico: в Белоруссию будут прекращены поставки запчастей для военной техники от ЕС
Армения и ОБСЕ обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа
Sohu: чтобы завершить СВО, Украине остаётся только признать своё поражение
МИД Армении: страна не станет пространством, где можно обойти санкции
Офтальмолог Барышникова рассказала, как правильно носить очки
Эндокринолог посоветовала, как питаться людям, у которых не переваривается клетчатка
Делегации Израиля и Великобритании обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Иран и Украину
Под Тюменью бродячие животные загрызли стадо овец: подозревают чупакабру
В Италии муж русской туристки побил украинца-русофоба
Популярное
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение

Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".

РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Госдума подняла на пять лет предельный возраст пребывания в запасе. Зачем? Петр Ермилин Легендарный крейсер "Варяг": жизнь длиною в три года Сергей Лебедев Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Последние материалы
Что будет с легковым автомобилем, если "прикурить" его от грузовика
МИД Армении: страна не станет пространством, где можно обойти санкции
Офтальмолог Барышникова рассказала, как правильно носить очки
Эндокринолог посоветовала, как питаться людям, у которых не переваривается клетчатка
Сезонная обрезка растений: когда и как
Делегации Израиля и Великобритании обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Иран и Украину
В Италии муж русской туристки побил украинца-русофоба
Под Тюменью бродячие животные загрызли стадо овец: подозревают чупакабру
5 причин, почему вдруг прямо на ходу ломается ABS
Челябинский дальнобойщик подобрал глухую кошку на трассе под Красноярском: не смог оставить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников