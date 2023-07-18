Что будет с легковым автомобилем, если "прикурить" его от грузовика

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Когда дело доходит до восстановления аккумулятора современных транспортных средств, оснащенных электроникой, необходимы предельная осторожность и ответственность. Одно из ключевых правил безопасного запуска автомобиля заключается в следующем: напряжение в автомобиле-доноре и автомобиле-получателе должно быть одинаковым.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Грузовик-донор

Ни для кого не секрет, что электрическая система обычного автомобиля работает при напряжении 12 В, хотя приемлемыми считаются чуть более высокие уровни — до 14 В. Однако грузовики оснащены 24-вольтовыми аккумуляторами, поэтому использовать их в качестве доноров, если только вы не хотите рискнуть повредить свой собственный автомобиль, не рекомендуется.

Тем не менее, есть исключения.

Например, некоторые грузовики, как, например, некоторые модели КАМАЗа, питаются не от одной 24-вольтовой батареи, а от двух 12-вольтовых батарей, соединенных последовательно. В таких случаях, если вы отсоедините клеммы одного аккумулятора, вы можете безопасно запустить обычный автомобиль, используя другой, объяснил Денис Голосюк, технический директор федерального агрегатора эвакуации и помощи на дорогах METR.

Но что произойдет, если, вопреки здравому смыслу, вы все же попытаетесь подключить кабели к разряженной батарее обычного автомобиля и 24-вольтовому аккумулятору грузовика? Счастливчикам может сойти с рук перегоревший предохранитель, в то время как другие рискуют повредить электрическую систему автомобиля, что может потребовать замены стартера или даже блока управления двигателем.

Но это еще не все.

Также существует опасность возгорания, особенно при использовании старых батареек. Наш эксперт отметил, что в изношенной крышке аккумулятора может скапливаться летучий газ, который может воспламениться от искры в процессе зарядки.

Кстати, именно поэтому лучше не заводить чужую машину, если ваш собственный аккумулятор находится в плохом состоянии. В конечном итоге вы можете принести больше вреда, чем пользы, находясь в горящем моторном отсеке.

Просто напоминаю, на случай, если кто-то забыл, аккумуляторы также требуют технического обслуживания и периодической замены (примерно каждые 4-5 лет при нормальных условиях эксплуатации).

Грузовик-получатель

Что, если обесточенный грузовик с его высоковольтной системой обратится за помощью к обычному автомобилю? Как мы уже установили, большегрузный автомобиль с одним аккумулятором не может служить донором для легкового автомобиля, но как насчет того, чтобы стать получателем? К сожалению, даже этот вариант может иметь фатальные последствия. Особенно для электронных компонентов обычного автомобиля.

Разница в заряде аккумулятора во время процесса ускоренного запуска может привести к полному разряду аккумулятора автомобиля грузовиком, в то время как у самого грузовика может не хватить времени для достаточной подзарядки. В результате оба транспортных средства окажутся в затруднительном положении: одна проблема превратится в две.