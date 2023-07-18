Почему опасно ставить на колеса авто декоративные болты и гайки

3:10 Your browser does not support the audio element. Авто

В последнее время я замечаю автомобили с необычным дизайном колес. В частности, выделяется их крепление. Вместо обычных болтов и гаек колеса крепятся с помощью нестандартных аналогов интригующей формы — либо заостренных наконечников, напоминающих копья, либо остроконечных пуль.

Фото: turismotamaulipas. com/%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%89%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B5-k.html

Эти похожие на пули шипы выступают примерно на 10 сантиметров от поверхности колеса. Когда автомобиль движется, его колеса вращаются, и эти шипованные аксессуары вокруг ступицы вызывают в воображении образы древних боевых колесниц. В аналогичном месте на этих колесницах крепились острые лезвия, больше, чем в жизни, предназначенные для того, чтобы косить противников целыми полчищами, пронзая ряды вражеской пехоты. В наши дни владельцы автомобилей, оснащающие свои "железные колесницы" этими острыми украшениями, вероятно, не имеют таких намерений.

Тем не менее, они явно пытаются придать своим машинам оттенок "опасности". Дело в том, что подобные выступающие приспособления, трансформирующиеся в "фрезы" во время движения, активно использовались на чудовищных транспортных средствах, показанных в блокбастере о "Безумном Максе". Интересно, что владельцы как престижных автомобилей премиум-класса, так и бюджетных подержанных иномарок, а также водители старых "самоходных мусорных баков" отечественного производства стремятся привнести в свои скромные автомобили немного "духа Безумного Макса".

Помимо чисто эстетических целей, эти "шипы" могут выполнять и практическую роль — служить сдерживающим фактором, не позволяя злоумышленникам украсть колеса с припаркованного автомобиля. Ведь эти аксессуары продаются вместе со специальным ключом для установки и снятия. Такой набор обычно стоит от 1500 до 2500 рублей. Однако есть одно предостережение по их использованию!

Дизайнерские болты и гайки, которыми колесо крепится к автомобилю, отнюдь не входят в его стандартную комплектацию. С другой стороны, они не привлекают внимание сотрудников правоохранительных органов так дерзко и агрессивно, как выставленные на всеобщее обозрение "шипы".

Патрульный экипаж ГИБДД вполне может посчитать их нештатным оборудованием, выписать штраф в 500 рублей по статье 12.5 КоАП за "управление транспортным средством с неисправностями или условиями, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена" и потребовать от водителя убрать эти "шипы" под угрозой запрета дальнейшего движения автомобиля.

Конечно, есть приличный шанс "уйти" от бдительного сотрудника ГИБДД, объяснив, что у вас на колесах установлены всего лишь безобидные "замки безопасности". Но в любом случае, "красота" наличия "шипов" на колесах может потребовать значительных жертв при взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов.