Что случится с машиной, если смешать бензин с разным октановым числом

Когда речь заходит о смешивании топлива с разным октановым числом в бензобаке, дискуссии на специализированных форумах идут полным ходом. Некоторые водители твердо убеждены, что подобные эксперименты не оказывают негативного воздействия ни на двигатель, ни на кошелек автовладельца. С другой стороны, противники утверждают, что это может привести к детонации и другим ужасным процессам. Но что же на самом деле стоит за всем этим?

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Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним, как производится бензин. В прошлом его получали путем прямой перегонки сырья. Однако в настоящее время все чаще используется каталитический или термический крекинг. Это включает в себя нагрев сырой нефти до высоких температур, расщепление ее на простые углеводородные соединения и получение топлива с октановым числом около 70-80 единиц.

Этих 70-80 единиц недостаточно для топлива, предназначенного для современных транспортных средств. Поэтому для приведения топлива в соответствие с требуемыми стандартами вводятся присадки. В прошлом добавлялся тетраэтилсвинец, который был эффективным, но вредным. Сегодня используются более мягкие составы с алкилами, простыми эфирами или спиртами. Именно с помощью этих присадок получают бензин со знакомыми октановыми числами, такими как 92, 95, 98 или даже 100.

Проще говоря, "девяносто пятый" отличается от "девяносто второго" только количеством содержащихся в нем добавок — основа остается прежней. Следовательно, ничего критичного не произойдет, если вы смешаете в баке бензин с разным октановым числом. Некоторые кабинетные эксперты утверждают, что полученная смесь "разделяется" из-за разной плотности, но это просто чушь. Современное топливо так себя не ведет.

Как автор этих строк, я лично могу поручиться, что никаких серьезных последствий от смешивания бензина для силового агрегата нет. По ошибке я добавил около 15 литров АИ-92 в топливный бак, в котором уже было примерно 12 литров АИ-95. То ли я оговорился в разговоре с дежурным, то ли он неправильно понял мою просьбу, но ничего существенного не произошло. Характеристики автомобиля не изменились, а расход топлива не увеличился. И да, не было необходимости вызывать эвакуатор из-за "сломанного" двигателя.

Еще один вопрос, который беспокоит многих водителей, заключается в том, что произойдет, если вы смешаете бензин с разным октановым числом, особенно из разных сетей заправочных станций. И снова ответ — ничего. Не имеет значения, где вы покупаете топливо. Да, производители могут немного корректировать свои формулы, играя с присадками, но бензин в нашей стране по-прежнему стандартизирован, и различия минимальны.

Итак, есть ли смысл переходить с АИ-95 на АИ-92, особенно учитывая более низкую стоимость последнего? Как правило, лучше следовать рекомендациям и инструкциям производителя. Если в руководстве указано использовать "девяносто пятый", то это то, чем вам следует заправиться.

Это правда, что двигатели со степенью сжатия ниже 10,5 могут безопасно потреблять АИ-92 — это факт. Однако существенной экономии таким образом вы не добьетесь, так как расход топлива немного увеличится, что потребует более частых поездок на заправочную станцию.

Будет ли автомобиль работать лучше, если вы будете использовать бензин с более высоким октановым числом? Нет, это тоже заблуждение. Производительность двигателя определяется его конструкцией и настройкой, а не топливом. Единственная цель топлива — предотвратить детонацию. Итак, если вы стремитесь к лучшей динамике, лучше заменить сам автомобиль, а не топливную форсунку на заправке.