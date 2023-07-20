Как своими силами сделать подсветку любой клавиши машины за копейки

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Когда дело доходит до улучшения своих транспортных средств, россияне научились искать простые решения и лайфхаки, благодаря бюджетным автомобилям и древним "подержанным", а также их вечному стремлению к улучшениям и модификациям. Несмотря на доступность более дешевых автокредитов, люди здесь ездят на своих автомобилях долго, с чувством гордости и аккуратности. Поэтому они терпеливо модифицируют свои транспортные средства, поскольку спешить некуда, когда впереди еще годы эксплуатации.

Фото: pixabay.com

В царстве автомобилей "Жигули" появилось множество хитроумных трюков и нетрадиционных поворотов сюжета, и все это благодаря находчивому мышлению, синей клейкой ленте и надежному гаечному ключу "10". И тогда всемогущий китайский блошиный рынок открыл свои двери всему миру. Именно так автомобили прошлого века получили доступ в Интернет, камеры заднего вида и даже системы видеозаписи. Но в течение многих лет существовала, казалось бы, тривиальная проблема, которую невозможно было решить: подсветка клавиш.

Прежде всего, это было дорого. Вам нужно было купить ключевой блок со встроенными светодиодами, затем подсоединить к нему кучу проводов, отсоединить и припаять некоторые детали, добавить реле и предохранители.

Во-вторых, это отнимало много времени, потому что приходилось демонтировать всю приборную панель или дверь, прокладывать жгуты проводов, вырезать новые отверстия и только потом, после тестирования, собирать все обратно.

И, наконец, в-третьих, это было похоже на временное решение. Не каждому водителю было бы приятно иметь в салоне своего автомобиля посторонний компонент. С другой стороны, иногда было невозможно "добавить огонь" к существующим клавишам. Вернее, раньше это было невозможно.

Пока китайцы не придумали люминесцентные наклейки, которые собирают солнечный свет в течение всего дня и долго светятся ночью. Старые советские сказки учили нас, что все часы с люминесцентными циферблатами и стрелками будут "фотонно" испускать те самые частицы, которые позже потребуют химиотерапевтического лечения.

Однако эти истории были правдивы только для старых часов, выпущенных в начале века, стрелки которых действительно были покрыты "светящимся" радием. Кстати, такие часы могли бы излучать до 10 000 микрорентген в час.

Но это все в прошлом. Уже около 70 лет никто не использует радий для таких целей. В настоящее время материалом, который накапливает солнечный свет, является люминофор, или, скорее, люминофоры. Они обладают медленно затухающим свечением, также известным как фосфоресценция.

После поглощения ультрафиолетового излучения в течение дня это покрытие медленно высвобождает его в течение значительного промежутка времени. Кстати, тонированные стекла не представляют проблемы, но стекло с розовым покрытием, блокирующим ультрафиолетовое излучение, может усложнить задачу.

Современные материалы безвредны, но в то же время высокоэффективны. За один солнечный день такая маленькая этикетка собирает достаточно солнечной энергии, чтобы хорошо светиться поздней ночью и даже ранним утром.

Задача проста: найдите подходящий вариант и аккуратно приклейте его, не забыв очистить и обезжирить саму пуговицу. Китайский онлайн-блошиный рынок предлагает широкий выбор: либо выбирайте универсальный вариант, либо углубляйтесь в поиск наклеек, специально разработанных для вашей модели автомобиля.