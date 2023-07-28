Почему антифриз «ржавеет» и чем это грозит двигателю авто

Во-первых, важно отметить, что изменение цвета охлаждающей жидкости не является хорошим признаком. И это только верхушка айсберга. Другие негативные изменения обычно скрыты от глаз автовладельца. И их последствия могут проявиться не сразу. Например, вместе с изменением цвета могут ухудшиться охлаждающие свойства антифриза. Это может привести к перегреву двигателя, в результате чего деформируются головки цилиндров, охлаждающая жидкость смешивается с маслом и камерами сгорания, повреждаются поршни и в конечном итоге двигатель выходит из строя. Существует несколько причин, по которым антифриз может изменить цвет.

Фото: ligkaskad. ru/engines/cto-delat-pri-popadanii-masla-v-sistemu-ohlazdenia.html

Одна из возможных причин заключается в том, что антифриз долгое время не заменялся, и все его компоненты исчерпали свой рабочий ресурс. Такая охлаждающая жидкость больше не может эффективно охлаждать двигатель и защищать стенки его "сосудов". Цвет охлаждающей жидкости также может измениться, если перед добавлением нового антифриза система не была промыта. Это может негативно сказаться на свойствах свежей охлаждающей жидкости, что в конечном итоге ухудшит её основные функции.

Пытаясь сэкономить и используя антифриз неизвестного производителя, водитель рискует получить низкокачественный продукт, который может содержать дешёвые ингредиенты, если только они вообще использовались. В результате на стенках каналов блока цилиндров может образоваться ржавчина, которая, в свою очередь, обесцвечивает охлаждающую жидкость.

Высокие нагрузки на двигатель также могут стать причиной изменения цвета охлаждающей жидкости. Однако самой тревожной причиной появления коричневатого оттенка являются утечки в двигателе. В таких случаях масло просачивается в охлаждающую жидкость через теплообменник или прогоревшую прокладку головки. Это изменяет состав и свойства охлаждающей жидкости. Как следствие, жидкость не только выглядит необычно, но и склонна к закипанию. Дальнейшие последствия вполне предсказуемы.

В общем, независимо от обстоятельств, если антифриз приобретает ржаво-коричневый цвет, это свидетельствует о наличии определённых проблем в системе. Это явный признак того, что необходимо выявить причину этих проблем. Если вы заметили, что охлаждающая жидкость изменила цвет, необходимо внимательно следить за указателем температуры и незамедлительно посетить ближайший сервисный центр для диагностики и, возможно, ремонта.