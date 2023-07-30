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Даниил Полоников

Какие автомобили нужно обязательно греть после запуска мотора

3:46
Авто

Когда дело доходит до обеспечения оптимальной работы двигателя, важно учитывать концепцию "полностью прогретого двигателя". Двигатель считается полностью прогретым, когда все его жидкости достигли своих рабочих температур. Примечательно, что охлаждающая жидкость и такие компоненты, как поршни, цилиндры и головка блока цилиндров, как правило, нагреваются быстрее. С другой стороны, масло в масляном поддоне нагревается медленнее.

Какие автомобили нужно обязательно греть после запуска мотора
Фото: www.cashcarsbuyer. com/is-your-engine-running-hot/

Важно помнить, что в холодных условиях смазка становится более густой и требуется время для восстановления ее смазывающих свойств. Следовательно, после запуска двигатель работает без достаточной смазки, что приводит к резкому увеличению механических потерь и образованию царапин на стенках цилиндра.

Однако современные двигатели сконструированы таким образом, чтобы прогреваться реже, в первую очередь из-за экологических требований. Тем не менее, стоит отметить, что долговечность новых двигателей может не соответствовать долговечности старых моделей, а надежность новых двигателей иногда может быть сомнительной. Более того, запуск двигателя без его прогрева не позволяет подготовить цилиндро-поршневой узел к повышенным нагрузкам.

Давайте возьмем в качестве примера двигатель CDNC TSI EA888 от Volkswagen. Со временем тонкое защитное покрытие на стенках цилиндра этого двигателя изнашивается, что приводит к сухому контакту между поршнем и стенкой цилиндра, что приводит к появлению царапин. Это приводит к расходу масла и постепенно подталкивает двигатель к капитальному ремонту. Поэтому желательно прогреть такой двигатель перед отправлением в поездку.

Важно помнить, что эти двигатели производились немцами с 2005 по 2011 год и устанавливались на модели, которые все еще довольно популярны на вторичном рынке в России, такие как Volkswagen Jetta, Passat B6/B7, Passat CC и Tiguan.

Однако внимания требуют не только двигатели Volkswagen. Большинство производителей предлагают двигатели с турбонаддувом различной надежности, и управление такими сложными агрегатами требует интеллекта. Во время длительных периодов простоя, особенно в холодную погоду, турбокомпрессор охлаждается, масло оседает, и рабочие поверхности испытывают недостаток смазки.

Поэтому, если вы запустите такой двигатель и сразу же начнете движение, механизм турбонагнетателя износится. После достижения 2500 оборотов в минуту турбокомпрессор резко нагревается, вызывая температурное расширение материалов.

Такое резкое изменение температуры подвергает устройство огромной нагрузке. Следовательно, если вы хотите избежать преждевременного выхода из строя турбокомпрессора, рекомендуется сначала прогреть двигатель и избегать агрессивного ускорения на первых километрах пути. Эта рекомендация применима, например, к кроссоверам Renault Arkana, Skoda Kodiaq с двигателями с турбонаддувом и корейским двигателям T-GDI.

Наконец, не забывайте использовать высококачественные масла, особенно если в вашем автомобиле установлен алюминиевый блок цилиндров. Такие двигатели чувствительны к холодному запуску. Экономия масла может привести к его загустению при низких температурах, что приведет к сильному износу компонентов двигателя после запуска. Это постепенно обрекает двигатель на капитальный ремонт.

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Прогрев двигателя. Нужно ли прогревать двигатель и как это делать правильно?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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