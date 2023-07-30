Какие автомобили нужно обязательно греть после запуска мотора

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Когда дело доходит до обеспечения оптимальной работы двигателя, важно учитывать концепцию "полностью прогретого двигателя". Двигатель считается полностью прогретым, когда все его жидкости достигли своих рабочих температур. Примечательно, что охлаждающая жидкость и такие компоненты, как поршни, цилиндры и головка блока цилиндров, как правило, нагреваются быстрее. С другой стороны, масло в масляном поддоне нагревается медленнее.

Фото: www.cashcarsbuyer. com/is-your-engine-running-hot/

Важно помнить, что в холодных условиях смазка становится более густой и требуется время для восстановления ее смазывающих свойств. Следовательно, после запуска двигатель работает без достаточной смазки, что приводит к резкому увеличению механических потерь и образованию царапин на стенках цилиндра.

Однако современные двигатели сконструированы таким образом, чтобы прогреваться реже, в первую очередь из-за экологических требований. Тем не менее, стоит отметить, что долговечность новых двигателей может не соответствовать долговечности старых моделей, а надежность новых двигателей иногда может быть сомнительной. Более того, запуск двигателя без его прогрева не позволяет подготовить цилиндро-поршневой узел к повышенным нагрузкам.

Давайте возьмем в качестве примера двигатель CDNC TSI EA888 от Volkswagen. Со временем тонкое защитное покрытие на стенках цилиндра этого двигателя изнашивается, что приводит к сухому контакту между поршнем и стенкой цилиндра, что приводит к появлению царапин. Это приводит к расходу масла и постепенно подталкивает двигатель к капитальному ремонту. Поэтому желательно прогреть такой двигатель перед отправлением в поездку.

Важно помнить, что эти двигатели производились немцами с 2005 по 2011 год и устанавливались на модели, которые все еще довольно популярны на вторичном рынке в России, такие как Volkswagen Jetta, Passat B6/B7, Passat CC и Tiguan.

Однако внимания требуют не только двигатели Volkswagen. Большинство производителей предлагают двигатели с турбонаддувом различной надежности, и управление такими сложными агрегатами требует интеллекта. Во время длительных периодов простоя, особенно в холодную погоду, турбокомпрессор охлаждается, масло оседает, и рабочие поверхности испытывают недостаток смазки.

Поэтому, если вы запустите такой двигатель и сразу же начнете движение, механизм турбонагнетателя износится. После достижения 2500 оборотов в минуту турбокомпрессор резко нагревается, вызывая температурное расширение материалов.

Такое резкое изменение температуры подвергает устройство огромной нагрузке. Следовательно, если вы хотите избежать преждевременного выхода из строя турбокомпрессора, рекомендуется сначала прогреть двигатель и избегать агрессивного ускорения на первых километрах пути. Эта рекомендация применима, например, к кроссоверам Renault Arkana, Skoda Kodiaq с двигателями с турбонаддувом и корейским двигателям T-GDI.

Наконец, не забывайте использовать высококачественные масла, особенно если в вашем автомобиле установлен алюминиевый блок цилиндров. Такие двигатели чувствительны к холодному запуску. Экономия масла может привести к его загустению при низких температурах, что приведет к сильному износу компонентов двигателя после запуска. Это постепенно обрекает двигатель на капитальный ремонт.

Прогрев двигателя. Нужно ли прогревать двигатель и как это делать правильно?