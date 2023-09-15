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Даниил Полоников

Чего категорически нельзя делать с автомобилем осенью

6:03
Авто

Поскольку времена года меняются, важно уделять своему автомобилю то внимание, которого он заслуживает. Хотя существует распространенное мнение, что техническое обслуживание вашего автомобиля лучше всего проводить осенью, цель этой статьи — пролить свет на причины, стоящие за этим мнением. Мы рассмотрим конкретные задачи, которые вам следует расставить по приоритетам в течение этого сезона, чтобы обеспечить оптимальную производительность и безопасность. Это руководство поможет вам подготовить свой автомобиль к предстоящим испытаниям — от замены моторного масла до осмотра шин. Итак, давайте углубимся в детали и выясним, почему осень — идеальное время для технического обслуживания автомобиля.

Чего категорически нельзя делать с автомобилем осенью
Фото: https://static.tildacdn.com/

Уход за вашим автомобилем имеет решающее значение для его долговечности и эксплуатационных характеристик. Соблюдая регулярный график технического обслуживания, вы можете предотвратить потенциальные проблемы и обеспечить свою безопасность на дороге. Осень, с ее меняющимися погодными условиями и предстоящими зимними испытаниями, представляет собой идеальное время для подготовки вашего автомобиля к предстоящим месяцам.

Важность осеннего технического обслуживания автомобиля

По мере понижения температуры и ухудшения дорожных условий важно выполнять определенные задачи по техническому обслуживанию, чтобы поддерживать свой автомобиль в отличной форме. Принимая упреждающие меры осенью, вы сможете избежать неожиданных поломок и наслаждаться плавным вождением в холодные месяцы.

Замена моторного масла: Обеспечение оптимальной работы двигателя

Одним из важнейших аспектов осеннего технического обслуживания автомобиля является замена моторного масла. В течение этого сезона рекомендуется использовать менее вязкое масло, чтобы улучшить работу двигателя при низких температурах. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля или проконсультируйтесь со специалистом, чтобы определить подходящую вязкость масла для вашего автомобиля.

Проверка заряда батареи: Предотвращение проблем с запуском в холодную погоду

Низкие температуры могут отрицательно сказаться на сроке службы аккумулятора вашего автомобиля. Перед наступлением зимы разумно осмотреть ваш аккумулятор и при необходимости заменить его. Многие магазины автозапчастей предлагают услуги по тестированию аккумулятора, чтобы определить его исправность и производительность. Помните, что хорошо работающий аккумулятор необходим для надежного запуска в холодную погоду.

Проверка тормозов: Обеспечение безопасности на зимних дорогах

Учитывая дополнительные опасности, связанные с зимним вождением, крайне важно иметь надежные тормоза. Запланируйте проверку тормозов, чтобы убедиться, что ваши тормозные колодки, роторы и тормозная жидкость находятся в хорошем состоянии. Решение любых проблем на ранней стадии повысит безопасность вашего автомобиля и даст вам душевное спокойствие во время гололеда или заснеженной дороги.

Подвеска и освещение: Повышение устойчивости автомобиля

Осень — подходящее время для проверки компонентов подвески и системы освещения вашего автомобиля. Адекватная подвеска обеспечивает устойчивость и управляемость, особенно на скользких поверхностях. Кроме того, убедитесь, что все источники света, включая фары, задние фонари и указатели поворота, работают правильно. Правильное освещение не только обеспечивает вашу безопасность, но и обеспечивает видимость для других водителей.

Осмотр шин: Правильный выбор для зимней тяги

Шины — это единственная точка соприкосновения вашего автомобиля с дорогой, что делает их важнейшим элементом безопасности. Проверьте глубину протектора и состояние ваших шин, чтобы определить, подходят ли они для зимней езды. Если протектор изношен или недостаточен, рекомендуется приобрести новый комплект зимних шин для улучшения сцепления и управляемости на заснеженных или обледенелых дорогах.

Избегайте этих действий во время осеннего Технического обслуживания автомобиля

Хотя осень — отличное время для технического обслуживания автомобилей, есть определенные задачи, которые лучше оставить на другое время года. Вот несколько действий, которых вам следует избегать во время осеннего технического обслуживания автомобиля:

Чистка двигателя

Отложите любые планы по очистке двигателя до более теплой погоды. Низкие температуры могут затруднить процесс сушки, что может привести к потенциальным проблемам с накоплением влаги в моторном отсеке.

Нанесение лака

Когда дело доходит до полировки кузова вашего автомобиля, проявляйте осторожность. Не все автомобильные изделия работают оптимально при более низких температурах. Внимательно прочтите инструкцию перед нанесением любого лака или подумайте о том, чтобы отложить эту задачу до более подходящего времени.

Удаление листьев

Осенью листья, как правило, скапливаются на поверхности вашего автомобиля и лобовом стекле. Важно регулярно снимать их, чтобы они не засоряли стеклоочистители и не мешали вашему обзору. Полагаясь исключительно на щетки стеклоочистителей для очистки листьев, можно значительно сократить срок их службы.

Длительные периоды бездействия

Длительное неиспользование вашего автомобиля может привести к различным проблемам, независимо от времени года. Крайне важно регулярно "тренировать" свой автомобиль, даже осенью. Поступая таким образом, вы предотвращаете заедание деталей и поддерживаете общее состояние вашего автомобиля.

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Как "ВЭДЭШКОЙ" убить ваш автомобиль - 5 вещей которых нельзя делать
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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