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Даниил Полоников

Секрет из СССР: как за минуту открутить прикипевшую колесную шпильку и другие детали

Авто

Когда речь идет о соединениях автомобиля, всегда возникали проблемы. Перепады температуры, грязь и дорожная соль быстро превращают их в единое целое, которое можно разъединить только с помощью режущего инструмента. Даже различные проникающие смазки, компрессы и паяльные лампы часто не помогают. Приходится резать, сверлить, а потом покупать новые детали. Это дорого, долго и муторно. Однако есть способ предотвратить все эти головные боли и спасти свой автомобиль от сложного ремонта.

Секрет из СССР: как за минуту открутить прикипевшую колесную шпильку и другие детали
Фото: https://www.immat-facile.fr/

Многие знают, что подшипники ступиц и колесные шпильки можно обработать профилактической медной смазкой, чтобы защитить их от возможного заедания и коррозии. Этот метод эффективен, но требует регулярного внимания. После нескольких замен от меди не остается и следа.

Кроме того, такая смазка страдает от физического контакта, что приводит к неравномерному и неполному покрытию. Поэтому находчивые люди пошли дальше и научились покрывать особо сложные резьбовые соединения медью, делая их легкоразъемными даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Перед сборкой соединений с новым крепежом необходимо выполнить простую и доступную операцию, не требующую ничего, кроме гаража, некоторого времени и пластикового контейнера. Химические элементы, необходимые для покрытия стальной детали медью, легко доступны в ближайших магазинах: растворитель, дистиллированная вода, аккумуляторный электролит и пачка популярного удобрения под названием "Сульфат меди".

Садоводы с ним хорошо знакомы. Высыпаем пакет удобрения в 450 мл дистиллированной воды, добавляем 100 мл электролита и следим за тщательным растворением. Пока идет химический процесс, мы старательно очищаем компонент с помощью растворителя. Для достижения идеального эффекта его можно даже отполировать мягкой тканью.

Обратите внимание, что существующие покрытия и отделка могут препятствовать правильному нанесению медного покрытия, поэтому их лучше удалить. В идеале, обратите внимание на этот аспект при покупке и сделайте выбор в пользу крепежа из чистой стали. Кстати, это часто оказывается более экономически выгодным.

После того как деталь подготовлена, ее следует окунуть в раствор сульфата меди всего на несколько секунд. Эффект покрытия будет мгновенно заметен невооруженным глазом. Важно не стремиться к очень толстому слою, так как гайка перестанет держаться на болте. Поэтому держите металл в растворе не более 10 секунд, а затем выньте его. Не нужно его вытирать — пусть он высохнет естественным образом в одноразовом пластиковом или металлическом контейнере.

Такое покрытие доступно по цене и требует минимум времени, но при этом оно защищает сталь от ржавчины на долгие годы и делает любое соединение легко разъемным. Владельцы автомобилей, которые сами проводят техническое обслуживание, понимают важность этого: возможность разобрать и заменить при необходимости позволяет значительно сэкономить и силы, и деньги.

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Как открутить прикипевшую гайку колеса...
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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