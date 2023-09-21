5 серьезных проблем, которые опавшие листья доставят машине и ее владельцу

2:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Начнем с того, что опавшие листья скапливаются под лобовым стеклом и засоряют дренажную систему автомобиля. В некоторых случаях эта листва может оказаться действительно дорогостоящей, поскольку в конечном итоге приводит к ремонту автомобиля.

Фото: Вадим Савицкий

Электрические неисправности

Листья препятствуют прохождению воды через дренажные отверстия, в результате чего жидкость скапливается под лобовым стеклом. Во многих конструкциях автомобилей мотор стеклоочистителя, переключатель и даже "мозг" автомобиля располагаются в этой зоне. Следовательно, все эти дорогостоящие компоненты заливаются водой и выходят из строя.

Проблемы с вентиляцией

Листья могут попасть в автомобиль через систему вентиляции. Если их слишком много, они забивают салонный фильтр, нарушая циркуляцию воздуха внутри автомобиля. В результате стекла запотевают, ухудшая видимость. Не лишним будет сказать, что в таких условиях могут произойти аварии.

Вода в салоне

Из-за засорения дренажных отверстий вода может проникать в салон автомобиля. Скапливаясь под напольным покрытием, она также способствует запотеванию стекол. Если проблема не решена, под ковром может появиться ржавчина.

Постоянная коррозия

Листья попадают в дренажную систему вместе с почвой и пыльцой. Это скопление постепенно накапливается между пластиковыми накладками колесных арок и передними колесными колодцами. Например, Opel Astra, Renault Logan и LADA Vesta печально известны подобными проблемами.

Если грязь не вычищать, то со временем там может даже начать… расти трава. Это может показаться забавным, но давайте не будем забывать о коррозии. Она "прогрызает" внутреннюю сторону передних крыльев до такой степени, что проедает их полностью, что приводит к необходимости замены дорогостоящих деталей кузова.

Проблемы в холодную погоду

Из-за засорения дренажа грязь и вода начинают скапливаться в щелях передних дверей некоторых автомобилей. В холодную погоду они замерзают, и когда водитель открывает дверь после стоянки, раздается ужасный скрипящий звук, когда кромка двери начинает ломать лед. Вот совет: припаркуйте автомобиль в теплом помещении, а затем очистите водостоки от листьев и грязи.

Опасный листопад.