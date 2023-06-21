Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Редакция Правда.Ру

Короткое замыкание и пожар: пять проблем с машиной, которые «прячутся» в багажнике

2:49
Авто

Со временем многие водители постепенно превращают свой багажник в складское помещение. В нем размещаются громоздкий домкрат, многочисленные банки с автохимией, емкость с антифризом и другие вещи, совершенно бесполезные для городской езды. Свободное место в "кладовке" постоянно уменьшается, что вынуждает втискивать туда большие чемоданы. Эта ситуация представляет собой первую потенциальную опасность.

Короткое замыкание и пожар: пять проблем с машиной, которые «прячутся» в багажнике
Фото: 72 .ru/text/auto/2018/10/16/65492811/

Проблема заключается в том, что многие водители устанавливают колонки на задней полке своего автомобиля. Эти колонки легко могут быть повреждены чемоданами, как корпус колонки, так и подключенная к нему проводка. В результате дорогостоящие колонки потребуют ремонта или замены.

Не будем забывать и о такой восхитительной детали, как подсветка багажника, которая встречается во многих автомобилях, в том числе и довольно "древних". Здесь тоже есть свой нюанс. Тот самый чемодан может случайно задеть выключатель освещения багажника или диск регулировки яркости. Такие функции есть, например, в седане Volvo 850. Если водитель не заметит свет в "зоне хранения" и оставит машину на ночь на стоянке, то свет в багажнике полностью истощит заряд аккумулятора.

А если водитель забудет выключить свет в багажнике и отправится в дальнюю поездку, может возникнуть более серьезная проблема. Со временем электрические контакты, удерживающие лампочку, ослабевают, заставляя ее мерцать при каждой неровности дороги. Постепенно контакты могут расплавиться, что приведет к короткому замыканию и возможному пожару.

При таком сценарии спасти автомобиль будет сложно, поскольку водитель может даже не заметить запах гари. А в случае пожара у владельца автомобиля не будет достаточно времени, чтобы достать огнетушитель, который часто хранится в багажнике. Кроме того, рядом находится топливный бак, который может взорваться. Поэтому лучше проверить работоспособность бюджетного фонаря в багажнике, чем покупать новый автомобиль.

Существует еще одна проблема. Во многих автомобилях, например, в BMW 3-й серии, в багажнике находится аккумулятор. Провод от его положительной клеммы тянется в моторный отсек под автомобилем, где он подвергается воздействию влаги и дорожных реагентов. Если в этом проводе произойдет короткое замыкание, это приведет не только к прекращению подачи электроэнергии в автомобиль, но и к необходимости замены нескольких дорогостоящих электронных модулей. Поэтому регулярно проверяйте состояние провода в багажнике и под автомобилем.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Как прозвонить провод и проверить на короткое замыкание
Автор Редакция Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы пожар транспорт
Новости
Кнутов: украинский вариант "плана Гитлера" провалился, а танки НАТО не напугали армию РФ
"Турпром" в бассейне отеля в Анталье утонул ребёнок из России
Минобороны: попытки украинских войск атаковать отражены на трёх направлениях
Bloomberg: ЕС не может законно конфисковать замороженные российские активы
После скандала во Львове на Украине официально разрешили петь песни Виктора Цоя
10 необычных и полезных способов применения газонной травы
Блинкен: Россия вынуждена будет заплатить за восстановление Украины
Туристам сообщили о вспышке новой инфекции в Таиланде: боли в суставах сохраняются годами
Жительница Томска рассказала, что заработала на последний iPhone всего за две недели на грибной ферме в Англии
Military Watch: российские ЗРК С-300ПМУ произвели революцию в противовоздушной обороне
Популярное
Чем грозит человечеству образование новых пятен и дыр на Солнце

25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.

Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Российские больницы и поликлиники начали отказывать гражданам в лечении по ОМС
Пациентам начнут предлагать платные услуги вместо медицинской помощи по ОМС
Врач-кардиолог оценил народные средства для снижения давления
Американец убил россиянку в Армении
Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова Геноцид сербов в Косове продолжается Михаил Плисюк
Перу, Мексика, далее везде. У Вашингтона есть план по наведению порядка на "заднем дворе"
О вредных продуктах, приближающих смерть, рассказала врач-терапевт Исаева
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Принял за простуду: британец перенёс ампутацию ног из-за глупой ошибки
Последние материалы
После скандала во Львове на Украине официально разрешили петь песни Виктора Цоя
Блинкен: Россия вынуждена будет заплатить за восстановление Украины
Туристам сообщили о вспышке новой инфекции в Таиланде: боли в суставах сохраняются годами
TopWar: войска НАТО готовятся войти на Украину летом "после побед ВСУ"
Жительница Томска рассказала, что заработала на последний iPhone всего за две недели на грибной ферме в Англии
Military Watch: российские ЗРК С-300ПМУ произвели революцию в противовоздушной обороне
Адвокат Блиновской обжалует решение суда о продлении домашнего ареста
Терапевт Лаврищев назвал одну смертельно опасную ошибку при алкогольной интоксикации
Марков о нападках президента США на Си Цзиньпина: это может очень дорого стоить Байдену
Эксперт Роскачества Кузьменко назвал эффективные способы охлаждения смартфона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников