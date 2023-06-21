Короткое замыкание и пожар: пять проблем с машиной, которые «прячутся» в багажнике

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Со временем многие водители постепенно превращают свой багажник в складское помещение. В нем размещаются громоздкий домкрат, многочисленные банки с автохимией, емкость с антифризом и другие вещи, совершенно бесполезные для городской езды. Свободное место в "кладовке" постоянно уменьшается, что вынуждает втискивать туда большие чемоданы. Эта ситуация представляет собой первую потенциальную опасность.

Фото: 72 .ru/text/auto/2018/10/16/65492811/

Проблема заключается в том, что многие водители устанавливают колонки на задней полке своего автомобиля. Эти колонки легко могут быть повреждены чемоданами, как корпус колонки, так и подключенная к нему проводка. В результате дорогостоящие колонки потребуют ремонта или замены.

Не будем забывать и о такой восхитительной детали, как подсветка багажника, которая встречается во многих автомобилях, в том числе и довольно "древних". Здесь тоже есть свой нюанс. Тот самый чемодан может случайно задеть выключатель освещения багажника или диск регулировки яркости. Такие функции есть, например, в седане Volvo 850. Если водитель не заметит свет в "зоне хранения" и оставит машину на ночь на стоянке, то свет в багажнике полностью истощит заряд аккумулятора.

А если водитель забудет выключить свет в багажнике и отправится в дальнюю поездку, может возникнуть более серьезная проблема. Со временем электрические контакты, удерживающие лампочку, ослабевают, заставляя ее мерцать при каждой неровности дороги. Постепенно контакты могут расплавиться, что приведет к короткому замыканию и возможному пожару.

При таком сценарии спасти автомобиль будет сложно, поскольку водитель может даже не заметить запах гари. А в случае пожара у владельца автомобиля не будет достаточно времени, чтобы достать огнетушитель, который часто хранится в багажнике. Кроме того, рядом находится топливный бак, который может взорваться. Поэтому лучше проверить работоспособность бюджетного фонаря в багажнике, чем покупать новый автомобиль.

Существует еще одна проблема. Во многих автомобилях, например, в BMW 3-й серии, в багажнике находится аккумулятор. Провод от его положительной клеммы тянется в моторный отсек под автомобилем, где он подвергается воздействию влаги и дорожных реагентов. Если в этом проводе произойдет короткое замыкание, это приведет не только к прекращению подачи электроэнергии в автомобиль, но и к необходимости замены нескольких дорогостоящих электронных модулей. Поэтому регулярно проверяйте состояние провода в багажнике и под автомобилем.