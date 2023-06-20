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Даниил Полоников

Что происходит с тормозами автомобиля за год езды по дорогам в России

4:33
Авто

Много лет назад, когда автомобили проектировались исключительно инженерами, а конструкторский отдел представлял собой пыльную комнату, спрятанную в дальнем углу мастерской, у каждого автомобиля был график технического обслуживания. В нем были изложены все необходимые процедуры для обеспечения того, чтобы "железный конь" преодолел ожидаемый миллион километров или даже превзошёл его.

Что происходит с тормозами автомобиля за год езды по дорогам в России
Фото: vinservic. ru/zamena-bar/

Строки о смазочных материалах и фильтрах даже не нуждались в нумерации; все понимали их важность. Однако в списке были и другие интригующие операции, которые часто ускользали от пристального взгляда водителя. Это было связано с популярностью "голубого экрана", который постоянно требовал регулярной замены всего автомобиля. Посыл был ясен: зачем утруждать себя всей этой суетой, когда можно просто купить новый автомобиль и покончить с этим?

В наши дни о таком подходе можно забыть. Совершенно новые автомобили недоступны большинству людей, поэтому мы фокусируемся на обслуживании тех, которые у нас уже есть. И при этом мы возвращаемся к тому же списку основных операций и обнаруживаем, что тормоза состоят не только из дисков и колодок. Есть еще один важный компонент, который объединяет их вместе, — тормозной суппорт.

Неважно, барабанные это тормоза или дисковые. Важно то, что суппорт также требует периодического обслуживания.

Барабанные тормоза немного более долговечны, но гораздо реже встречаются; их время прошло. С другой стороны, дисковые тормоза — это правильный путь. Они обладают многочисленными преимуществами, такими как повышенная маневренность, но у них также есть свои недостатки. Первая из них заключается в том, что они часто требуют внимания, и не всегда речь идёт о замене тормозных колодок.

Бесчисленные тонны дорожной соли, ежегодно высыпаемые на наши улицы, агрессивность городских водителей и нескончаемые пробки на дорогах — вот три причины, по которым тормозная система нуждается в регулярном осмотре, по крайней мере, раз в год.

К сожалению, одной диагностики обычно бывает недостаточно. Расскажем на примере одной машины: в течение 12 месяцев компоненты её тормозной системы вышли из строя, а сам суппорт начал заедать. К счастью, проблема была обнаружена на ранней стадии, так как задержка могла привести к полному заклиниванию колеса или даже пожару.

Пыльники порвались, хотя автомобиль никогда не отрывался от асфальта, что позволило влаге проникнуть внутрь и нанести ущерб как поршню, так и направляющим штифтам. Поршень был новым, а направляющие штифты были смазаны высокотемпературной консистентной смазкой.

Это не помогло. Ржавчина — это быстрый и мгновенный процесс, когда речь заходит о колесах: нагрев, охлаждение от луж, снова нагрев. Добавьте к этому шум и суету на светофорах, где проворный таксист без особых усилий меняет полосу движения, и резкие остановки для пешеходов, пересекающих четыре полосы движения, даже не взглянув на свои смартфоны.

Каков результат? Замена. И тормозные колодки тоже, так как они были неравномерно изношены. Стоимость операции увеличивается, и у водителя нет другого выбора, кроме как заплатить, поскольку больше обратиться некуда. Второй важный вывод заключается в том, что диагностика всей тормозной системы, от жидкости до суппорта, является такой же обязательной, как и замена масла.

Обнаружить заедание суппорта "на ходу" практически невозможно: скрип, повышенный расход топлива, снижение ускорения или перегрев тормозного диска незаметны.

Тормоза являются жизненно важным компонентом безопасности на дороге, поэтому не стоит срезать углы или откладывать техническое обслуживание. Тормозные колодки, ремкомплекты и новые направляющие штифты обходятся дешевле, чем ремонт кузова, фар или появление у водителя седых волос. Тем, кто планирует много ездить летом, стоит дважды подумать. Машины вокруг нас в этом году не стали сильнее или надежнее, поэтому мы должны полагаться только на себя. И на наши тормоза.

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Что Происходит с Автомобилем Если Редко Ездить или Долго Стоит.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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