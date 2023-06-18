5 крутых вещей о концепт-каре Porsche Mission X

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На прошлой неделе компания Porsche представила свой концепт-кар Mission X, который представляет собой представление о том, как может выглядеть будущий электрический суперкар Porsche. И хотя это потрясающе, снятое издалека, а также на бумаге с теми немногими статистическими данными, которыми поделился бы Porsche, в нем полно забавных деталей. Дизайнеры Porsche рассказали нам о них, и мы выделили для вашего ознакомления некоторые из самых крутых функций.

Фото: www.fullrio. com/news-80784

У него есть талисман животного

Перед задними колесами спрятаны наклейки с изображением бегущего гепарда. Это своего рода неофициальный талисман автомобиля, выбранный потому, что он быстрый и легкий, каким Porsche хочет видеть Mission X. Это также продолжение небольшой традиции, возникшей среди дизайнеров Porsche, по добавлению животных в свои проекты.

На концепте Vision 357 есть динозавр, чтобы представить тот факт, что он вроде как последний в своем роде; вдохновлен старыми моделями и до сих пор работает на двигателе внутреннего сгорания. А концепт Mission R изображал дикого кабана, возможно, потому, что это дикая гоночная машина.

Вдохновение от автоспорта повсюду

Общая форма Mission X определенно имеет некоторое сходство с гоночными автомобилями Porsche, как новыми, так и старыми, но она идет глубже, с небольшими деталями повсюду. Например, фары имеют более вертикальный вид, как у прототипов и гоночных автомобилей класса гиперкар.

Над ветровым стеклом есть дополнительный кусок стекла, который Порше называет окном "Daytona", это возврат к версии 917, модифицированной с тем же типом улучшения видимости. Перед пассажиром есть экран и аналоговые часы, используемые для измерения времени (и которые можно снять с автомобиля), как и в раллийных автомобилях.

Водитель прекрасно контролирует тормоза

Одной из загадочных особенностей Mission X после раскрытия были лепестки на рулевом колесе. Обычно это для переключения передач, а у большинства электромобилей только одна скорость. Это не жесткое правило, у Porsche Taycan две скорости. Но маловероятно, что подрулевые лепестки предназначались для переключения передач.

Это оказывается правдой. Подрулевые лепестки слева, как и у многих электромобилей, контролируют силу рекуперативного торможения. Так что с веслами справа? Они также контролируют торможение, но регулируют тормозной баланс физических тормозов спереди и сзади.

Он готов для вашего гоночного снаряжения

Mission X не совсем гоночный автомобиль. На самом деле, дизайнеры Porsche отметили, что серый металлик отчасти был выбран для того, чтобы больше напоминать роскошный спортивный автомобиль, чем гоночный. Но это не значит, что он не готов к работе на треке. Дизайнеры отметили, что кнопки для таких вещей, как климат-контроль, сбоку от информационно-развлекательного экрана, достаточно большие, чтобы их было легко использовать в гоночных перчатках. Сиденья действительно представляют собой наборы накладок, приклеенных к задней части салона. Мало того, что они могут быть заменены на нестандартные детали, точно подогнанные под тело водителя, но головная часть может быть полностью исключена, чтобы освободить место для вашей головы при ношении шлема.

Есть причина, по которой у него среднемоторная конструкция, несмотря на отсутствие двигателя.

Mission X имеет довольно классическую форму и пропорции со средним расположением двигателя. Это интересно, потому что, будучи электрическим, двигатель не находится посередине. Но, как оказалось, Porsche установил батареи позади пассажиров. Теперь мы не знаем точную форму, размер и расположение аккумуляторной батареи, поэтому возможно, что между задней частью автомобиля и аккумуляторной батареей есть какие-то другие вещи и, возможно, даже грузовое пространство, но это в некоторой степени влияет на форму. из машины. Конечно, есть и тот факт, что форма классическая и выглядит великолепно.

Mission X. The Call of Tomorrow.