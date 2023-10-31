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Даниил Полоников

Почему далеко не все зимние шины уберегут от аварии осенью

Авто

Осень приносит не только обильные осадки. Она преподносит множество погодных сюрпризов, включая ранние заморозки и постепенное сокращение светового дня. Эти факторы, переплетаясь, влияют на дорожные условия, создавая проблемы для водителей. Ориентирование в темноте становится сложной задачей, превосходящей легкость видимости при дневном свете. Простое использование зимних шин, хотя и является разумным выбором, не гарантирует защиту от всех невзгод. Необходимо признать, что не все зимние шины обладают способностью защищать от аварий.

Почему далеко не все зимние шины уберегут от аварии осенью
Фото: https://vianor-vologda.ru/

Рассмотрим контрастный сценарий шипованных и нешипованных шин. Шипованные шины с вшитыми шипами обеспечивают превосходные тормозные способности на обледенелой поверхности или после ледяного дождя. Нешипованные шины, с другой стороны, в таких обстоятельствах не справляются. Это несоответствие особенно заметно в так называемых "европейских" моделях, предназначенных в первую очередь для более мягких европейских зим. Использование таких шин повышает риск аварий.

Есть еще один фактор, требующий внимания. При выборе зимних колес предусмотрительные водители часто обращаются к инструкциям производителя, в которых скрупулезно указаны размеры шин, требующие тщательного рассмотрения. Ширина шины напрямую влияет на размер пятна контакта.

Более широкие шины лучше тормозят на мокром асфальте, а более узкие идеально подходят для езды по снегу. Маневрирование по рыхлому снегу становится более управляемым с узкими шинами, что улучшает общий контроль. Поэтому тем, кто выбирает узкие шины зимой, следует проявлять осторожность осенью. В экстренных ситуациях тормозной путь может оказаться недостаточным.

Еще один важный аспект, который часто недооценивают, связан с желанием экономить. Каждый производитель шин превозносит достоинства технологических достижений, использованных при разработке шин. К таким достижениям относятся новые резиновые смеси, особые рисунки протектора и форма блоков протектора на боковинах. Самые революционные инновации обычно предлагаются в моделях высшего класса, которые, естественно, имеют более высокую цену. Покупатели, однако, иногда не решаются инвестировать в эти инновации и в целях экономии тяготеют к брендам среднего ценового диапазона.

Действительно, при обычных условиях вождения рекламируемые технологические достижения могут оставаться незаметными. Их истинное воздействие становится заметным только в чрезвычайных ситуациях, например, при столкновении с тонким слоем льда на дороге. Шины премиум-класса становятся непоколебимыми защитниками благополучия вашего автомобиля, в то время как их более доступные по цене аналоги могут подвести. В случае с очень бюджетными шинами передвижение по обледенелой дороге становится непреодолимым испытанием. В таких тяжелых случаях над автомобилем нависает угроза схода в кювет.

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Пора менять шины! 5 Признаков Износа Зимней Резины
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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