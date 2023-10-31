Почему далеко не все зимние шины уберегут от аварии осенью

Осень приносит не только обильные осадки. Она преподносит множество погодных сюрпризов, включая ранние заморозки и постепенное сокращение светового дня. Эти факторы, переплетаясь, влияют на дорожные условия, создавая проблемы для водителей. Ориентирование в темноте становится сложной задачей, превосходящей легкость видимости при дневном свете. Простое использование зимних шин, хотя и является разумным выбором, не гарантирует защиту от всех невзгод. Необходимо признать, что не все зимние шины обладают способностью защищать от аварий.

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Рассмотрим контрастный сценарий шипованных и нешипованных шин. Шипованные шины с вшитыми шипами обеспечивают превосходные тормозные способности на обледенелой поверхности или после ледяного дождя. Нешипованные шины, с другой стороны, в таких обстоятельствах не справляются. Это несоответствие особенно заметно в так называемых "европейских" моделях, предназначенных в первую очередь для более мягких европейских зим. Использование таких шин повышает риск аварий.

Есть еще один фактор, требующий внимания. При выборе зимних колес предусмотрительные водители часто обращаются к инструкциям производителя, в которых скрупулезно указаны размеры шин, требующие тщательного рассмотрения. Ширина шины напрямую влияет на размер пятна контакта.

Более широкие шины лучше тормозят на мокром асфальте, а более узкие идеально подходят для езды по снегу. Маневрирование по рыхлому снегу становится более управляемым с узкими шинами, что улучшает общий контроль. Поэтому тем, кто выбирает узкие шины зимой, следует проявлять осторожность осенью. В экстренных ситуациях тормозной путь может оказаться недостаточным.

Еще один важный аспект, который часто недооценивают, связан с желанием экономить. Каждый производитель шин превозносит достоинства технологических достижений, использованных при разработке шин. К таким достижениям относятся новые резиновые смеси, особые рисунки протектора и форма блоков протектора на боковинах. Самые революционные инновации обычно предлагаются в моделях высшего класса, которые, естественно, имеют более высокую цену. Покупатели, однако, иногда не решаются инвестировать в эти инновации и в целях экономии тяготеют к брендам среднего ценового диапазона.

Действительно, при обычных условиях вождения рекламируемые технологические достижения могут оставаться незаметными. Их истинное воздействие становится заметным только в чрезвычайных ситуациях, например, при столкновении с тонким слоем льда на дороге. Шины премиум-класса становятся непоколебимыми защитниками благополучия вашего автомобиля, в то время как их более доступные по цене аналоги могут подвести. В случае с очень бюджетными шинами передвижение по обледенелой дороге становится непреодолимым испытанием. В таких тяжелых случаях над автомобилем нависает угроза схода в кювет.

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