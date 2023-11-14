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Даниил Полоников

Какое давление в шинах поможет избежать аварии зимой

Авто

Определение идеального давления в шинах может быть простой задачей, если обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля или наклейке на дверной раме водителя. Изначально это может показаться простым: накачайте шины до рекомендуемого уровня и можно ехать. Однако с наступлением зимы уравнение становится более сложным из-за воздействия низких температур.

Какое давление в шинах поможет избежать аварии зимой
Фото: max-vps. ru/different/kak-ustroena-avtopodkacka-koles.html

Как мы помним из уроков физики, вещества, особенно газы, уменьшаются в объеме при охлаждении. Чтобы пронаблюдать это явление, возьмите пустую пластиковую бутылку, плотно закройте ее и поставьте на улицу при низкой температуре. По мере охлаждения воздуха внутри бутылки вы увидите, как бутылка сжимается и теряет свою первоначальную форму.

Тот же принцип действует и в отношении воздуха в ваших шинах в зимнее время года. Представим, что вы накачали шину до рекомендуемого давления 2,2 или 2,4 атмосферы в теплой шиномонтажной мастерской. Как только вы установите ее на свой автомобиль, холодная погода начнет охлаждать шину. Этот процесс охлаждения приводит к постепенному снижению давления, примерно 0,1 атмосферы на 8ºC.

В результате ваши первоначальные показания 2,2 или 2,4 атмосферы быстро снизятся до фактических значений 1,8 или 2 атмосферы. Не зная об этом изменении, вы можете отправиться в путь с недокачанными шинами, что может привести к нескольким неприятным последствиям.

Прежде всего, недокачанные шины негативно влияют на управляемость автомобиля. Даже в нормальных условиях ваш автомобиль может раскачиваться из стороны в сторону на прямой дороге и с трудом удерживать заданную траекторию на поворотах. Во-вторых, недостаточное давление в шинах значительно увеличивает сопротивление качению, что приводит к резкому увеличению расхода топлива.

Кроме того, пониженное давление в шинах приводит к неравномерному износу, что вызывает преждевременное разрушение кромок шин. Кроме того, недостаточное давление ставит под угрозу долговечность шипов.

Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется проверять давление в шинах только после того, как автомобиль простоял на открытом воздухе не менее часа. За это время воздух внутри шин адаптируется к температуре окружающей среды. Это давление следует считать фактическим и сравнивать с рекомендациями автопроизводителя. Отрегулируйте его соответствующим образом для поддержания желаемого уровня.

Однако из этого правила есть одно исключение при движении по заснеженной местности. Перед началом движения по плотному снегу целесообразно намеренно снизить давление в шинах примерно на 0,5 атмосферы. Это расширит пятно контакта шины с мягкой снежной поверхностью, улучшив сцепление автомобиля с дорогой. В таких ситуациях главное — избегать резких маневров рулевого управления, чтобы не спустить частично спущенную шину.

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Почему нужно часто проверять давление в шинах зимой?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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