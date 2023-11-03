Почему зимой механическая коробка передач гораздо лучше «автомата»

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Зимний период оказывает повышенную нагрузку на автомобили, влияя на долговечность их трансмиссий. Вспомните, какое усилие требуется для переключения передач в механической коробке передач после длительной стоянки на морозе. Это происходит потому, что смазка в коробке передач загустевает. По сути, любая коробка передач требует прогрева, при этом механическая коробка передач является идеальным выбором. Достаточно просто запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу в течение нескольких минут.

Фото: avtodozorshop. ru/raspolozenie-pedalej-v-avtomobile-s-mehaniceskoj-korobkoj-i-korobkoj-avtomat/

С автоматическими коробками передач, однако, дело обстоит сложнее. Трансмиссионная жидкость эффективно нагревается только во время движения автомобиля. Поэтому немедленное нажатие на педаль газа гарантирует повышенный износ деталей. В конечном итоге это, несомненно, сказывается на их долговечности.

Кстати, механические коробки передач по своей природе могут похвастаться значительно большей долговечностью. Как правило, они исправно работают до момента утилизации автомобиля, в то время как автоматическая коробка передач может прослужить до 200 000 километров, но только при условии регулярного обслуживания. Другие типы трансмиссий могут не выдержать и 100 000 километров пробега.

Кроме того, рекомендуется менять трансмиссионную жидкость в автоматической коробке передач после зимы. Из-за повышенной нагрузки в жидкости могут накапливаться побочные продукты износа. С механической коробкой передач таких проблем не возникает. Следовательно, она позволяет водителю сэкономить больше денег на дальних расстояниях. Кроме того, в случае поломки ремонт не ударит по кошельку.

Еще одним немаловажным преимуществом традиционной механической коробки передач является ее потенциальная большая топливная экономичность по сравнению с автоматической коробкой передач. Это становится особенно важным в зимний период, когда расход топлива неизбежно увеличивается.

Вождение автомобиля с механической коробкой передач облегчает выезд из снежной ловушки даже без посторонней помощи. Быстро переключая рычаг с первой передачи на задний ход и обратно, можно раскачать автомобиль и освободить его из сугроба. Этот маневр невозможен с автоматической коробкой передач.

Кстати, если автомобиль оснащен бесступенчатой трансмиссией (CVT), попытка освободить автомобиль из глубокого снега может привести к перегреву трансмиссии. То же самое может произойти, если колеса натолкнутся на высокий бордюр и попытаются заехать на него. Прокручивание колес губительно для CVT. С другой стороны, механическая коробка передач никогда не сталкивается с подобными проблемами.

Кроме того, буксировка прицепа или другого транспортного средства более безопасна с трехпедальным автомобилем. Простое плавное ускорение с места способствует сохранению сцепления, и механическая коробка передач легко справляется с длительными поездками.

Что касается автоматической коробки передач, рекомендуется обратиться к руководству пользователя. Если буксировка запрещена, лучше не рисковать, так как это может повредить устройство. Зимой этот риск возрастает из-за плохо очищенных дорог, а любая пробуксовка значительно увеличивает нагрузку на трансмиссию.

Нужно ли прогревать коробку автомат зимой? Как это делать?