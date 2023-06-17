Как самому восстановить салонный фильтр, чтобы не переплачивать дилеру

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Салонный воздушный фильтр, жизненно важный компонент автомобиля, имеет огромное значение. Его роль не ограничивается улавливанием ворсинок, листьев и дорожной пыли, которые вызывают аллергические реакции. Как и другие фильтрующие элементы, воздушный фильтр салона имеет определенный срок службы, что требует его замены по наступлении этого срока, часто во время ежегодного планового технического обслуживания.

Фото: avtodozorshop. ru/zamena-vozdusnogo-filtra-svoimi-rukami/

Тем не менее практичность требует не только соблюдения графика, но и учета условий эксплуатации автомобиля. В конце концов, накопление фильтра будет отличаться, если один автомобиль ездит по асфальту, а другой — по пыльным просторам сельских дорог. Следовательно, замена фильтра должна зависеть от степени его загрязнения. Тяжелые условия эксплуатации требуют частой замены, которая может превысить норму одного раза в год, тем самым оказывая давление на финансы. Однако существует ли возможность самоочистки и восстановления фильтрующего элемента?

Действительно, для этого необходимо буквально промыть фильтр. Вот как это делается: для начала снимите фильтр, затем воспользуйтесь компрессором для удаления крупного мусора, такого как ворсинки, остатки листьев и прочая грязь. Затем необходимо пропылесосить фильтр, чтобы очистить его внешние поры.

После этого начинается процесс промывки. Возьмите таз, наполненный теплой водой, и выберите подходящее чистящее средство, желательно с антибактериальными свойствами, например, стиральный порошок.

Опустите фильтр в мыльную воду, осторожно поворачивайте его в тазике, периодически переворачивая и протирая. Соблюдайте осторожность, чтобы избежать чрезмерного усилия, не допуская случайного разрыва или повреждения фильтра. В случае сильного загрязнения увеличьте продолжительность промывки и периодически меняйте мыльный раствор. Примечательно, что упрямая грязь будет постепенно разрыхляться и вытесняться в процессе очистки.

После промывки тщательно прополощите фильтр под струей чистой воды. Естественно, полное восстановление фильтра остается маловероятным, однако вполне реально восстановить более половины его предполагаемого срока службы.

Конечно, чудес не бывает, и никакая промывка не сможет превратить стареющий воздушный фильтр салона в первозданный. Следовательно, наиболее эффективная стратегия борьбы с аллергенами и пылью заключается в замене устаревшего фильтра на свежий аналог. Однако для людей, стесненных в средствах, эти традиционные методы могут служить жизнеспособной альтернативой, особенно для тех, кто проживает в регионах с редким асфальтовым покрытием дорог.