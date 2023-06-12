Как одному завести машину "с толкача"

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"Оживление" автомобиля без пускового устройства может быть удобной альтернативой, особенно если вы хотите избежать риска повреждения проводки и электронных схем автомобиля.

Фото: https://buenavibra.es/

В этой статье рассматриваются два эффективных способа оживления автомобиля без пускового устройства. Эти способы специально разработаны для автомобилей с механической коробкой передач и являются практичным решением в ситуациях, когда запуск двигателя с помощью пускового устройства невозможен. Давайте рассмотрим, что может спасти ситуацию, когда вы окажетесь в затруднительном положении.

Способ 1: запуск автомобиля толканием

Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, а впереди есть небольшое свободное пространство, толкательный запуск может стать приемлемым вариантом. Выполните следующие шаги, чтобы вернуть автомобиль к жизни:

Шаг 1: приготовьтесь к толчку

Поставьте автомобиль на нейтральную передачу.

Выйдите из салона и расположитесь позади автомобиля, прислонившись к переднему бамперу.

Шаг 2: начните толкать

Начните толкать автомобиль, чтобы набрать скорость.

Как только автомобиль начнет двигаться, быстро запрыгните обратно в кабину.

Переключитесь на вторую передачу и отпустите сцепление.

Кинетическая энергия, накопленная в результате толчка, должна вращать коленчатый вал, вызывая искру в цилиндрах.

Чтобы избежать пробуксовки, слегка нажмите на акселератор.

Способ 2: техника домкрата и веревки

Если доступное пространство слишком узкое для запуска с толкача, вы можете прибегнуть к технике домкрата и веревки. Вот как его выполнить:

Шаг 1: соберите оборудование

Достаньте из багажника стандартный домкрат и буксировочный трос или широкий ремень для джипа.

Шаг 2: подготовьтесь к подъёму и старту

С помощью домкрата поднимите автомобиль, вывесив одно из ведущих колес.

Если автомобиль переднеприводный, поднимите переднее левое колесо.

Если автомобиль заднеприводный, поднимите заднее колесо.

Обмотайте трос вокруг поднятого колеса или шины.

Включите зажигание и включите третью передачу.

Шаг 3: начните процесс запуска

Потяните за веревку, чтобы повернуть колесо в направлении движения.

Приложенное усилие должно повернуть коленчатый вал, в результате чего система зажигания выработает искру.

Когда двигатель начнет работать, ведущее колесо начнет вращаться с помощью закрепленного троса.

Быстро переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

Опустите автомобиль с домкрата, дайте аккумулятору зарядиться и отправляйтесь к месту назначения.

Важное замечание для автоматических коробок передач

Важно подчеркнуть, что эти способы применимы исключительно к автомобилям с механической коробкой передач. Если вы столкнулись с подобной ситуацией на автомобиле с автоматической коробкой передач, рекомендуется обратиться за помощью к соседу с проводами-перемычками или вызвать профессиональную техническую поддержку.