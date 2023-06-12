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Даниил Полоников

Как одному завести машину "с толкача"

3:18
Авто

"Оживление" автомобиля без пускового устройства может быть удобной альтернативой, особенно если вы хотите избежать риска повреждения проводки и электронных схем автомобиля.

Как одному завести машину "с толкача"
Фото: https://buenavibra.es/

В этой статье рассматриваются два эффективных способа оживления автомобиля без пускового устройства. Эти способы специально разработаны для автомобилей с механической коробкой передач и являются практичным решением в ситуациях, когда запуск двигателя с помощью пускового устройства невозможен. Давайте рассмотрим, что может спасти ситуацию, когда вы окажетесь в затруднительном положении.

Способ 1: запуск автомобиля толканием

Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, а впереди есть небольшое свободное пространство, толкательный запуск может стать приемлемым вариантом. Выполните следующие шаги, чтобы вернуть автомобиль к жизни:

Шаг 1: приготовьтесь к толчку

  • Поставьте автомобиль на нейтральную передачу.
  • Выйдите из салона и расположитесь позади автомобиля, прислонившись к переднему бамперу.

Шаг 2: начните толкать

  • Начните толкать автомобиль, чтобы набрать скорость.
  • Как только автомобиль начнет двигаться, быстро запрыгните обратно в кабину.
  • Переключитесь на вторую передачу и отпустите сцепление.
  • Кинетическая энергия, накопленная в результате толчка, должна вращать коленчатый вал, вызывая искру в цилиндрах.
  • Чтобы избежать пробуксовки, слегка нажмите на акселератор.

Способ 2: техника домкрата и веревки

Если доступное пространство слишком узкое для запуска с толкача, вы можете прибегнуть к технике домкрата и веревки. Вот как его выполнить:

Шаг 1: соберите оборудование

Достаньте из багажника стандартный домкрат и буксировочный трос или широкий ремень для джипа.

Шаг 2: подготовьтесь к подъёму и старту

  • С помощью домкрата поднимите автомобиль, вывесив одно из ведущих колес.
  • Если автомобиль переднеприводный, поднимите переднее левое колесо.
  • Если автомобиль заднеприводный, поднимите заднее колесо.
  • Обмотайте трос вокруг поднятого колеса или шины.
  • Включите зажигание и включите третью передачу.

Шаг 3: начните процесс запуска

  • Потяните за веревку, чтобы повернуть колесо в направлении движения.
  • Приложенное усилие должно повернуть коленчатый вал, в результате чего система зажигания выработает искру.
  • Когда двигатель начнет работать, ведущее колесо начнет вращаться с помощью закрепленного троса.
  • Быстро переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
  • Опустите автомобиль с домкрата, дайте аккумулятору зарядиться и отправляйтесь к месту назначения.
  • Важное замечание для автоматических коробок передач

Важно подчеркнуть, что эти способы применимы исключительно к автомобилям с механической коробкой передач. Если вы столкнулись с подобной ситуацией на автомобиле с автоматической коробкой передач, рекомендуется обратиться за помощью к соседу с проводами-перемычками или вызвать профессиональную техническую поддержку.

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Как Завести Машину с Толкача
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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