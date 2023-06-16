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Даниил Полоников

Что будет, если на ходу сломается усилитель рулевого управления

3:50
Авто

В сфере автомобилестроения эволюция систем гидроусилителя руля шла интригующими путями, начиная с гидравлических, а затем переходя к электрическим механизмам. В первом случае гидравлический мотор помогает водителю, соединяясь с рулевой колонкой и реагируя на специализированный поток жидкости.

Что будет, если на ходу сломается усилитель рулевого управления
Фото: pixabay. com

С другой стороны, во втором случае для управления рулевым колесом используется электродвигатель. В настоящее время на дорогах можно встретить множество автомобилей, оснащенных либо электрическим, либо гидравлическим усилителем руля. Поскольку вечных автомобилей и неразрушимых компонентов еще не придумано, всегда остается вероятность отказа системы гидроусилителя руля в самый неудобный момент, например, при движении по оживленному шоссе.

Давайте разберемся в возможных причинах такой несвоевременной поломки. Случаи внезапного отказа гидравлического усилителя руля (ГУР) во время эксплуатации могут проявляться в двух различных сценариях. Первый возникает, когда в гидравлической системе происходит резкая потеря целостности уплотнений, что приводит к быстрой утечке всей рабочей жидкости на дорогу. Такая нежелательная ситуация может возникнуть при разрыве шланга в гидравлической системе или при неожиданном обрыве приводного ремня насоса гидроусилителя руля, отвечающего за передачу крутящего момента от двигателя автомобиля.

Аналогичным образом система электроусилителя руля также может давать сбои во время движения. Наиболее часто встречающейся проблемой в таких случаях является перегоревший предохранитель. На втором месте по распространенности стоит перегоревший мотор в блоке усилителя руля. В любом случае результат остается неизменным — водитель мгновенно теряет помощь, которую ранее оказывала система гидроусилителя руля, позволявшая легко маневрировать рулевым колесом простым прикосновением пальца.

Наверное, почти каждый водитель хотя бы раз пытался повернуть неподвижное рулевое колесо своего автомобиля при неработающем двигателе, но наталкивался на практически непреодолимое сопротивление, даже если рулевое колесо не заблокировано.

А теперь представьте, как неприятно столкнуться с такой "неотзывчивостью" во время движения по шоссе на значительной скорости! Становится ли авария неизбежной в таких обстоятельствах? Не совсем.

Принципиальная конструкция любой системы рулевого управления с усилителем может быть сформулирована следующим образом: рулевое колесо соединяется с рулевой колонкой, которая с помощью червячной передачи или реечного механизма устанавливает связь с колесами.

Двигатель рулевого управления, будь то гидравлический или электрический, просто помогает водителю вращать эту рулевую колонку.

Следовательно, теоретически колеса могут поворачиваться и без помощи системы гидроусилителя руля. Однако в такой ситуации водителю придется прикладывать физическую силу своими руками, чтобы компенсировать отсутствие системы. Управление колесами в таких условиях, когда автомобиль неподвижен, становится задачей, подходящей для людей с исключительной физической силой. Однако когда автомобиль находится в движении, сами колеса (а не культуристы!) оказывают заметно меньшее сопротивление усилиям человека.

Поэтому даже если гидравлический или электрический усилители руля в вашем автомобиле внезапно выйдут из строя во время движения по шоссе, не стоит предаваться отчаянию. При значительных усилиях и соблюдении осторожности можно направить автомобиль к безопасной обочине.

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Неисправности электроусилителя руля
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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