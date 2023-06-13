Когда нужно срочно поменять задний стеклоочиститель на авто

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В сфере автомобильных путешествий преобладает представление о стеклоочистителях, которые несут на себе основную нагрузку от природных стихий и непогоды. Однако это распространенное мнение не дает полной картины.

Фото: quto.ru

Задний стеклоочиститель, который часто упускают из виду, трудится не менее усердно. Рассмотрим его многогранную роль:

он автоматически включается при движении автомобиля задним ходом;

умело очищает сухое стекло даже в благоприятных условиях, удаляя задерживающуюся грязь и пыль, которые могли накопиться, несмотря на внешнюю чистоту автомобиля.

Кроме того, учтите натиск слякоти, грязи и остатков химикатов, которые со всех сторон атакуют наши автомобили в течение осени, зимы и весны. По сути, задний стеклоочиститель является настоящей рабочей лошадкой.

Действительно, длительные периоды покоя не идут на пользу щеткам стеклоочистителя. При длительном прижатии к стеклу бездействие становится губительным. Тем не менее чистое заднее стекло и исправный стеклоочиститель являются жизненно важными элементами для обеспечения безопасности водителя и пассажиров. Таким образом, необходимо уделять заднему стеклоочистителю то внимание, которого он заслуживает, сравнимое с его передним аналогом. Например, эксперты Bosch настоятельно рекомендуют заменять щетку заднего стеклоочистителя каждые 2-3 года, независимо от частоты ее использования.

Определить подходящий момент для замены щетки заднего стеклоочистителя — задача несложная. Признаки, указывающие на это, аналогичны признакам передних стеклоочистителей: разводы, некрасивые полосы грязи, рывковые движения, скрип и вибрация. Если хоть один из этих признаков проявился на вашем автомобиле, вы можете смело отправляться в магазин за свежей щеткой заднего стеклоочистителя.

Кстати, перед покупкой необходимо помнить, что задние щетки стеклоочистителя, как и передние, бывают двух видов: каркасные и бескаркасные. В первом случае найти подходящую замену не составит труда, поскольку они широко представлены в различных ценовых диапазонах, стилях и оттенках.

С другой стороны, рынок бескаркасных щеток стеклоочистителя остается менее насыщенным. Однако эта ситуация таит в себе неожиданное преимущество, поскольку снижает распространенность контрафактной продукции. Если вы уже определились с типом задней щетки стеклоочистителя, установленной на вашем автомобиле, не забывайте о таких важных факторах, как размер, кривизна, форма, ширина и длина заднего стекла. Эти размеры имеют тенденцию к большим колебаниям, чем у их аналогов для переднего стекла. В то время как стеклоочистители для передних стекол могут похвастаться более универсальным характером, выбор щетки заднего стеклоочистителя требует тщательного рассмотрения конкретной модели автомобиля.

Тщательное внимание к деталям вносит большой вклад в общую безопасность вашего автомобиля. Своевременная замена этих важных компонентов, обеспечивающих видимость, имеет первостепенное значение.

Пренебрежение этой обязанностью может привести как к незначительным неудобствам, так и к более серьезным последствиям. Невозможность заметить соседний автомобиль из-за загрязненного заднего стекла, попытка сменить полосу движения, когда он внезапно появляется — бам! И тут же происходит авария. Следовательно, вы обязаны заботиться о себе, своих близких и других участниках дорожного движения.