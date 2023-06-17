Пыль на решётках воздуховодов климатической системы: как быстро удалить

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Несмотря на наличие в вашем автомобиле нового салонного фильтра, внутреннее пространство остается покрытым тонким слоем мелких частиц грязи. Чтобы убедиться в этом, достаточно простого жеста: провести пальцем по верхней части передней панели.

Фото: glob.mirtesen. ru/blog/43775516204/Pochemu-mozhet-slomatsya-konditsioner-v-avtomobile?utm_referrer=mirtesen.ru

Однако пыль скапливается не только на пластиковых поверхностях; она попадает на жидкокристаллические дисплеи, складки сидений, подстаканники и, что самое неприятное, на решетки воздуховодов системы климат-контроля. Удаление пыли из этих зон представляет собой особую проблему из-за узких зазоров между планками. Опытные водители, тем не менее, придумали свои собственные решения для решения этой проблемы.

Летом скопление пыли в салоне автомобиля не является недостатком автомобиля, салонного фильтра или уплотнений (хотя нерегулярное техническое обслуживание и небрежное обращение с автомобилем могут усугубить проблему). Даже кабины новых автомобилей быстро покрываются едва заметным слоем частиц различного происхождения.

Это могут быть крошечные фрагменты резины, остатки сажи от выхлопных газов других автомобилей, песок, пыльца или даже мельчайшие чешуйки кожи водителя. При каждом открытии двери или окна автомобиля эта грязь попадает в салон, создавая неизбежную проблему. Поэтому водители стремятся усовершенствовать свои способы очистки салона.

Обычно мы пытаемся добраться до труднодоступных мест с помощью свернутого куска ткани. Однако этот способ не всегда дает идеальные результаты. Влажная ткань, как правило, оставляет разводы, особенно в труднодоступных местах. Рассмотрим, например, планки воздуховодов системы климат-контроля. Грязные разводы остаются по краям, где крепятся планки, и даже ватные палочки в таких случаях оказываются бесполезными. К счастью, существуют более надежные способы очистки.

Для эффективной очистки дефлекторов кондиционера оптимальным выбором является щетка. Однако это не должна быть обычная щетка, так как при ее использовании пыль просто вытесняется внутрь, оседая на вентиляционных решетках, в салоне автомобиля и, что еще хуже, в ваших легких, когда вы включаете систему климат-контроля.

Для тщательного удаления пыли неоценимую помощь окажет губка или поролоновая плоская щетка. Приобрести ее несложно, поскольку они легко доступны на полках магазинов.

Важно подобрать щетку такого размера, чтобы она соответствовала зазору между вентиляционными решетками. Если щетка подходит идеально, можно приступать к работе. Поролоновая щетка без труда добирается до труднодоступных уголков дефлекторов, делая их чище и аккуратнее. Самое главное, этот простой инструмент помогает уменьшить количество пыли и бактерий, которые вы вдыхаете, потенциально предотвращая различные заболевания: от астмы и аллергии до печально известного коронавируса.