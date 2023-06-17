Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Пыль на решётках воздуховодов климатической системы: как быстро удалить

3:13
Авто

Несмотря на наличие в вашем автомобиле нового салонного фильтра, внутреннее пространство остается покрытым тонким слоем мелких частиц грязи. Чтобы убедиться в этом, достаточно простого жеста: провести пальцем по верхней части передней панели.

Пыль на решётках воздуховодов климатической системы: как быстро удалить
Фото: glob.mirtesen. ru/blog/43775516204/Pochemu-mozhet-slomatsya-konditsioner-v-avtomobile?utm_referrer=mirtesen.ru

Однако пыль скапливается не только на пластиковых поверхностях; она попадает на жидкокристаллические дисплеи, складки сидений, подстаканники и, что самое неприятное, на решетки воздуховодов системы климат-контроля. Удаление пыли из этих зон представляет собой особую проблему из-за узких зазоров между планками. Опытные водители, тем не менее, придумали свои собственные решения для решения этой проблемы.

Летом скопление пыли в салоне автомобиля не является недостатком автомобиля, салонного фильтра или уплотнений (хотя нерегулярное техническое обслуживание и небрежное обращение с автомобилем могут усугубить проблему). Даже кабины новых автомобилей быстро покрываются едва заметным слоем частиц различного происхождения.

Это могут быть крошечные фрагменты резины, остатки сажи от выхлопных газов других автомобилей, песок, пыльца или даже мельчайшие чешуйки кожи водителя. При каждом открытии двери или окна автомобиля эта грязь попадает в салон, создавая неизбежную проблему. Поэтому водители стремятся усовершенствовать свои способы очистки салона.

Обычно мы пытаемся добраться до труднодоступных мест с помощью свернутого куска ткани. Однако этот способ не всегда дает идеальные результаты. Влажная ткань, как правило, оставляет разводы, особенно в труднодоступных местах. Рассмотрим, например, планки воздуховодов системы климат-контроля. Грязные разводы остаются по краям, где крепятся планки, и даже ватные палочки в таких случаях оказываются бесполезными. К счастью, существуют более надежные способы очистки.

Для эффективной очистки дефлекторов кондиционера оптимальным выбором является щетка. Однако это не должна быть обычная щетка, так как при ее использовании пыль просто вытесняется внутрь, оседая на вентиляционных решетках, в салоне автомобиля и, что еще хуже, в ваших легких, когда вы включаете систему климат-контроля.

Для тщательного удаления пыли неоценимую помощь окажет губка или поролоновая плоская щетка. Приобрести ее несложно, поскольку они легко доступны на полках магазинов.

Важно подобрать щетку такого размера, чтобы она соответствовала зазору между вентиляционными решетками. Если щетка подходит идеально, можно приступать к работе. Поролоновая щетка без труда добирается до труднодоступных уголков дефлекторов, делая их чище и аккуратнее. Самое главное, этот простой инструмент помогает уменьшить количество пыли и бактерий, которые вы вдыхаете, потенциально предотвращая различные заболевания: от астмы и аллергии до печально известного коронавируса.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

КАК почистить ПАНЕЛЬ И ВОЗДУХОВОДЫ химчистка
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы автомобиль
Новости
Жимолость каприфоль: Красивый и полезный растительный вид
Foreign Policy: у НАТО нет хороших новостей для Украины
"Турпром": туристам посоветовали не носить брюки с широкими штанинами в самолёте
Уволенные из армии США наркоманы воюют на стороне Украины
НТВ: покинувших РФ артистов объединила отмена выступлений за рубежом
Байкальская отшельница предсказала будущее России и СВО: будут на коленях просить
Врач-токсиколог Водовозов сообщил, помогает ли сода в лечении онкологических заболеваний
"РГ": хирург-уролог Гадзиян назвал продукт, который запечатывает сосуды
Woman.ru: уехавшая в Израиль Алла Пугачева может претендовать на гражданство США
МО России: бойцы РФ подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе — пять авиабомб ФАБ-100
Популярное
Макаревича* ужаснул концерт с участием Пугачёвой в Израиле

На концерте в Израиле Андрей Макаревич* испытал неприятные ощущения.

Андрей Макаревич* разочарован концертом с участием Аллы Пугачёвой в Израиле
News24: Польша не позволила покинуть самолёт делегации президента ЮАР, следовавшей в Киев
Власти Польши подвергли унизительной блокировке в самолёте делегацию президента ЮАР
В Москве задержали актрису Бабушкину, обнаружив у нее пакетик с подозрительным порошком
Стало известно о новых реалиях отдыха all inclusive в Турции
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Алина Загитова опозорилась на ПМЭФ-2023
"Скучаем по русским": Европа не может найти альтернативу туристам из России
Одно обстоятельство заставило ВСУ начать контрнаступление летом — WP
Одно обстоятельство заставило ВСУ начать контрнаступление летом — WP
Последние материалы
Учёные обнаружили сходство между беременными собаками и женщинами
Жимолость каприфоль: Красивый и полезный растительный вид
Foreign Policy: у НАТО нет хороших новостей для Украины
"Турпром": туристам посоветовали не носить брюки с широкими штанинами в самолёте
Уволенные из армии США наркоманы воюют на стороне Украины
НТВ: покинувших РФ артистов объединила отмена выступлений за рубежом
Байкальская отшельница предсказала будущее России и СВО: будут на коленях просить
Врач-токсиколог Водовозов сообщил, помогает ли сода в лечении онкологических заболеваний
Пыль на решётках воздуховодов климатической системы: как быстро удалить
"РГ": хирург-уролог Гадзиян назвал продукт, который запечатывает сосуды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников