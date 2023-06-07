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Даниил Полоников

Юристы: Чем опасна сделка с автомобилем без СТС

3:57
Авто

Как правило, в случае утери свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и подготовки автомобиля к продаже владелец оперативно заменяет розовую карту. Тем самым новый владелец получит полный комплект документов, включая паспорт транспортного средства, диагностическую карту и сервисную книжку, а также ключи и автомобиль. Если этого не сделать, это может вызвать подозрения у покупателя и поставить под угрозу сделку.

Юристы: Чем опасна сделка с автомобилем без СТС
Фото: https://ukrpublic.com/

Сам процесс восстановления STS несложен, доступен и относительно быстр. Достаточно посетить любое отделение ГИБДД, независимо от места жительства и регистрации автомобиля, и предоставить сотрудникам необходимые документы: гражданский паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства (ПТС), полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), квитанцию об оплате госпошлины.

При этом может потребоваться небольшой период ожидания. Тем не менее, несмотря на такую простоту, получение нового свидетельства все же может доставить владельцу некоторые неудобства.

Например, если недоброжелательный сотрудник ГИБДД решит проверить VIN-номера (хотя такое случается редко), владельцу, возможно, придется понести расходы на эвакуатор. Кроме того, если автомобиль не используется в течение длительного времени, а владелец не продлевает полис ОСАГО, получение нового СТС без этого документа становится невозможным. Следовательно, владельцу придется сначала потратиться на страховку "автогражданки". Помимо финансового аспекта, существует также требование наличия свободного времени, что в наше время является проблемой для многих людей.

В общем, существуют различные причины, по которым продавец может отказаться или не иметь возможности восстановить STS. Однако что делать, если необходимо срочно продать автомобиль?

Согласно действующему законодательству, а именно приказам Министерства внутренних дел (МВД), СТС не входит в число документов, необходимых для регистрации транспортного средства. Единственными необходимыми документами являются ПТС, полис ОСАГО, договор купли-продажи (дарения или наследования), квитанция об уплате госпошлины и заявление. Таким образом, новый владелец не столкнется с трудностями при переводе права собственности на свое имя в ГИБДД, а значит, автомобиль можно смело передавать без СТС.

"Согласно Правилам дорожного движения, если у нового владельца нет предыдущего свидетельства о регистрации транспортного средства, инспектор просит заявителя предоставить письменное объяснение отсутствия документа, которое затем приобщается к материалам дела по конкретному автомобилю", — поясняет Аким Ложковой, специалист юридической фирмы.

Следует отметить, что иногда по непонятным причинам сотрудники ГИБДД все же отказывают в регистрации транспортного средства, ссылаясь на отсутствие старого СТС. В таких случаях эксперты-юристы рекомендуют требовать от инспектора письменного обоснования. Поскольку требования для регистрации, скорее всего, выполняются владельцем автомобиля, вопрос, скорее всего, будет решен в пользу автовладельца в считанные минуты.

Наконец, вот еще один важный совет для тех, кто покупает подержанный автомобиль без СТС, а не продает его.

Если предыдущий владелец сообщает вам об отсутствии сертификата по той или иной причине, настоятельно рекомендуется тщательно проверить юридический статус автомобиля. За личиной честного гражданина, срочно нуждающегося в значительной сумме денег, может скрываться мошенник, пытающийся продать вам проблемный автомобиль.

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Что делать если потерял СТС
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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