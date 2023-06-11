5 причин, почему может неожиданно «убежать» тормозная жидкость

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Деградация тормозной жидкости со временем широко обсуждается экспертами из-за впитывания влаги, что приводит к снижению эффективности торможения. Тем не менее, понятие "тормозная жидкость" включает в себя дополнительные проблемы, которые неблагоприятно влияют на тормозную динамику автомобиля.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Чтобы определить нормальный уровень тормозной жидкости в бачке, необходимо определить его положение между отметками MIN и MAX. Обеспечение постоянства этого уровня становится обязательным, несмотря на наличие специализированного датчика, который предупреждает водителя о возможных проблемах с тормозами. Учитывая опасность, связанную с несанкционированным вмешательством в тормоза, в случае снижения уровня жидкости необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля и незамедлительно принять меры. Интересно, что в таких случаях может возникнуть несколько проблем.

Прежде чем доливать или заменять тормозную жидкость, необходимо проверить целостность контура тормозной системы. Основное внимание должно быть направлено на расширительный бачок. Как сам бачок, так и его крышка должны быть целыми, без трещин и сколов. Наличие подтеков на бачке однозначно свидетельствует об ухудшении его состояния и требует немедленной замены.

Если расширительный бачок находится в оптимальном состоянии, внимание следует переключить на осмотр тормозных шлангов, ведущих к тормозным суппортам колес. И здесь тщательный осмотр на предмет утечек имеет первостепенное значение. Признаки влаги могут проявляться как на самих шлангах, так и на асфальтовом покрытии. Кроме того, рекомендуется оценить шланги на ощупь. Они должны быть эластичными и иметь гладкую поверхность, лишенную трещин. Если шланги оказались жесткими и при нажатии или легком изгибе на них появляются мелкие трещины, необходимо срочно обратиться в квалифицированный сервисный центр.

Заметные утечки под колесами неподвижного автомобиля могут свидетельствовать о негерметичности тормозного цилиндра. Для диагностики этой неисправности необходимо снять колеса, чтобы осмотреть тормозные диски и суппорты. Особое внимание следует уделить последним, поскольку изношенные резиновые уплотнения могут быть основной причиной утечки тормозной жидкости. Эта проблема часто возникает после зимней эксплуатации.

Главный тормозной цилиндр также может служить потенциальным источником потери тормозной жидкости. Изношенные уплотнения этого компонента способствуют наружной утечке, при этом жидкость иногда проникает непосредственно в вакуумный усилитель тормозов. В такой ситуации требуется немедленная замена первичного тормозного цилиндра.

Неисправности в гидравлическом приводе также могут привести к утечкам. Проблемы с этим компонентом могут быть выявлены, когда автомобиль работает, а трансмиссия находится в нейтральном положении. Неисправный гидравлический привод приводит к тому, что педаль тормоза постепенно опускается. И наоборот, если педаль быстро опускается до пола, проблема кроется в контуре системы и требует незамедлительного решения.

Неисправные тормозные системы совершенно недопустимы, а эксплуатация автомобиля в таких условиях может быть расценена как преступная халатность. Чтобы избежать проблем с тормозами, необходимо регулярно проверять систему на предмет утечек, раз в несколько лет заменять тормозную жидкость и компоненты, а также немедленно обращать внимание на любые отклонения в их внешнем виде или свойствах.

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