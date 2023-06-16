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Даниил Полоников

Замена воздушного фильтра: как при этом убивают турбированный мотор

2:50
Авто

Когда речь идет об обслуживании автомобилей, одним из важнейших аспектов является замена воздушного фильтра. Однако следование инструкциям руководства пользователя не всегда может гарантировать оптимальную защиту двигателя, особенно для двигателей с турбонаддувом. Стоит отметить, что воздушный фильтр расположен во впускном тракте двигателя и отвечает за очистку воздуха, отфильтровывая пыль и абразивные частицы до того, как они попадут в цилиндры. Этот процесс помогает предотвратить ускоренный износ блока цилиндр-поршень.

Замена воздушного фильтра: как при этом убивают турбированный мотор
Фото: avtodozorshop. ru/zamena-vozdusnogo-filtra-svoimi-rukami/

Производители автомобилей обычно указывают рекомендуемую периодичность замены воздушного фильтра, которая варьируется в зависимости от силового агрегата. Некоторые модели предлагают замену через 15 000 километров пробега, в то время как другие продлевают этот срок до 30 000 километров.

Интересно, что более новые модели автомобилей обычно имеют более длительные интервалы замены воздушного фильтра. Это изменение является результатом постоянных усилий автопроизводителей в течение последнего десятилетия по снижению стоимости обслуживания своих автомобилей. Кроме того, двигатели с турбонаддувом приобрели значительную популярность среди различных мировых автомобильных брендов.

Эти технические и маркетинговые стратегии имеют реальные последствия в жизни. При движении в благоприятных городских условиях срок службы воздушного фильтра обычно достаточен до следующей замены. Однако если автомобиль подвергается воздействию более высоких уровней загрязнения воздуха, например, во время езды в сельской местности, стандартный воздушный фильтр может перестать быть достаточным.

Такая ситуация представляет особую опасность для двигателей с турбонаддувом, поскольку они потребляют больше воздуха, что приводит к увеличению количества пыли, попадающей в фильтр.

При пробеге 30 000 км в черте города фильтр сталкивается с гораздо меньшим количеством абразивных частиц по сравнению с тем же расстоянием, пройденным по пыльным пригородным или промышленным дорогам.

В последнем случае строгое следование инструкциям производителя по замене воздушного фильтра исчерпает срок службы фильтра за 5-7 тысяч километров, оставляя силовой агрегат уязвимым до плановой замены. Следовательно, пыль, минуя фильтр, может накапливаться в турбине и цилиндрах двигателя, что приводит к ускоренному выходу из строя. Поэтому рекомендуется заменять воздушный фильтр чаще, чем предлагается в руководстве пользователя, особенно для двигателей с турбонаддувом, чтобы обеспечить их оптимальное состояние.

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Никогда не делайте ЭТО с воздушным фильтром двигателя вашего автомобиля!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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