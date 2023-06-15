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Даниил Полоников

Как правильно заполнить отработанным маслом пороги авто, чтобы они не гнили

3:23
Авто

В России распространенность проблем с кузовом в первую очередь связана с обветшавшими порогами. Эти детали быстро приходят в негодность под воздействием реагентов, факторов окружающей среды, засоренных сливов и простых повреждений. Решение кажется простым: залить в них отработанное масло. Однако реальность гораздо сложнее, чем можно предположить по глянцевым страницам журналов.

Как правильно заполнить отработанным маслом пороги авто, чтобы они не гнили
Фото: https://ivanglazunov.ru/

Когда дело доходит до поиска необходимого материала, можно собрать старую смазку в разных местах. Авторемонтные мастерские или даже собственный двигатель могут предоставить ценные запасы, которые могут выиграть от омолаживающей дозы смазки. Настоящая проблема заключается в том, чтобы эффективно доставить полученную смесь непосредственно в пороги, обеспечив заполнение всех уязвимых щелей и отверстий, подверженных коррозии.

Некоторые предпочитают заливать ее через воронку, другие — использовать промышленный шприц для инъекций, а некоторые прибегают к помощи шприца для смазки. Эти способы, однако, предполагают долгий, грязный и неприятный процесс.

Однако существует более простая альтернатива: краскопульт. Да, вы не ослышались. Присоединив соответствующую емкость к краскопульту, работающему от компрессора, можно ускорить процесс и свести к минимуму беспорядок. Но важно отметить, что процесс начинается не с самого инструмента.

Для проведения внутренней обработки порогов необходимо выбрать теплый летний день, а точнее, безлюдный летний вечер. Кузов автомобиля, в том числе и пороги, необходимо как следует прогреть. Затем следует приобрести пустой баллон, обычно используемый для современных эмалей или лаков, который можно удобно прикрепить к краскопульту. В качестве альтернативы можно посетить малярную мастерскую, где найдется несколько таких бутылок, а персонал может даже выразить благодарность за то, что они попали к ним в руки.

После того как отработанное масло залито в полученную емкость и подсоединено к "пистолету" — с использованием любого совместимого сопла или наконечника — заполнение порогов сводится к поиску сливных отверстий, доступных после снятия пластиковых крышек в дверной раме. Заливайте материал обильно, не скупясь. После завершения контура установите пластиковые крышки на место и запустите двигатель. Наступает заключительный этап процедуры.

После заливки отработанного масла в пороги очень важно как следует прокатиться на автомобиле. Этот шаг гарантирует, что масло равномерно проникнет в каждую щель и полость. Не нужно резко ускоряться или совершать резкие маневры торможения, но рекомендуется остановиться и ускориться от 5 до 10 раз. Несмотря на свою густоту, движения отработанного масла не будут ощутимы независимо от количества залитого масла. Со временем оно загустеет и превратится в прочную пленку, защищающую металл от ржавчины. Кстати, вопреки многочисленным рекомендациям о ежегодном повторении, эта процедура не обязательна. Достаточно обновлять отработанное масло раз в 4-5 лет.

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ЗАЧЕМ СОСЕД ЛЬЕТ масло в ПОРОГИ АВТОМОБИЛЯ, я был в ШОКЕ, КОГДА УЗНАЛ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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