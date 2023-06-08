Как бутылкой и клеем убрать вмятину на кузове машины

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В период летних отпусков уязвимость автомобилей, припаркованных во дворах, усиливается, поскольку риск их повреждения удваивается. Невинные обитатели детских площадок, полностью погруженные в свои игры, уделяют минимум внимания траектории движения своих игрушек, лопат, ведер, самокатов, велосипедов и особенно мячей. Следовательно, именно на автомобилистов ложится основная тяжесть этих безобидных детских игр.

Фото: zakrzewski-holowanie .pl

Для многих людей этот сценарий хорошо знаком: вы выходите из дома к припаркованному у подъезда автомобилю. Настроение быстро меняется, когда в поле зрения попадает глубокая вмятина, сопровождаемая пылью. Вмятина, несомненно, нанесенная футбольным мячом, портит сверкающий внешний вид автомобиля, который недавно был очищен под теплыми лучами летнего солнца.

Такое неблагоприятное начало дня не сулит ничего хорошего. Кислый настрой, скорее всего, отразится на общении с коллегами или членами семьи. Однако стоит ли преждевременно расстраиваться из-за простой вмятины?

Конечно, если вы обратитесь в сервисный центр, это может повлечь за собой расходы. Тем не менее, чаще всего вмятины достаточно просты, чтобы их можно было устранить своими руками, вооружившись лишь полуторалитровой пластиковой бутылкой из-под газировки и термоклеевым пистолетом.

Чтобы устранить вмятину, начните с легкой шероховатости на поверхности крышки бутылки, что повысит адгезивные свойства горячего клея. Затем нанесите клей на подготовленную крышку, которая должна быть предварительно прикреплена к бутылке, и прикрепите ее в центре вмятины.

Горячий клей застывает довольно быстро, прочно фиксируя бутылку на поврежденном участке. Как только вы убедитесь в достаточной прочности соединения, просто сильно потяните бутылку обеими руками, в результате чего вмятина исчезнет и вернет вашему автомобилю первозданный вид, тем самым восстановив ваше благосклонное расположение.

"Но как же удалить остатки клея?" — спросит любознательный читатель. Ответ довольно прост. Все, что требуется, — это обычный шприц и небольшое количество этилового спирта. Впрысните спирт между местом склейки и поверхностью детали автомобиля, что позволит без труда удалить остатки клея с лакокрасочного покрытия.

Как выпрямить вмятину на авто при помощи бутылки