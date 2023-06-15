В машине сыро, а окна потеют: почему и что делать

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На ковриках собирались лужи, сопровождаемые запахом влажной листвы и затхлости, а упрямые потеки украшали каждое окно — верный признак приближающейся осени. К сожалению, этой проблемой страдает большинство автомобилей, достигших пятилетнего возраста. Выход из этого затруднительного положения может показаться простым: заменить одним махом уплотнители лобового стекла и дверей. Это потребует затрат в размере около пятидесяти тысяч рублей, и вот, комфорт восстановлен. Однако существует более экономичная альтернатива, хотя и требующая определенных усилий.

Фото: https://takprosto.cc/

Чтобы разрешить эту проблему, необходимо понять, что предшествует действию, и попытаться определить его первопричину. Начнем с теории: лобовое стекло крепится с помощью специального клея, который даже в заводском состоянии не вечен. Со временем, из-за постоянных перепадов температур, он растрескивается, открывая путь для проникновения воды. В этом можно легко убедиться: в тяжелых случаях нажатие на лобовое стекло изнутри может вызвать его смещение в рамке. Проще говоря, нажатие на лобовое стекло может привести к его отсоединению от рамы. Кстати, у замененного лобового стекла срок службы меньше — примерно три-четыре года.

Естественно, оптимальным вариантом является замена. Однако если финансовые трудности терзают всю страну, на помощь может прийти шовный герметик: он незаметен в своем черном цвете и обеспечивает надежную фиксацию, которая не только препятствует проникновению воды, но и воздуха. Перед его нанесением поверхность необходимо тщательно обезжирить — с помощью растворителя, бензина или специального раствора, после чего аккуратно, в перчатках, нанести "химическое вещество". Опыт показывает, что в таком состоянии лобовое стекло может прослужить еще несколько лет.

Теперь перейдем к теме дверных уплотнителей. Эти детали быстро поддаются износу, что делает герметик неэффективным. Без реставрации не обойтись: после очистки резиновых уплотнителей проточной водой с мылом их следует промыть кипятком, а затем обработать обычным бытовым феном, не предназначенным для строительных целей. Эта простая процедура поможет вернуть уплотнителям эластичность. После этого рекомендуется нанести силиконовую смазку.

В этой области также есть свои соображения: помните, что многие привлекательные составы, украшающие полки магазинов, состоят из соединений на водной основе. К сожалению, они не подходят для нашей цели. Выбрав подходящее средство по составу, а не полагаясь на репутацию производителя, обильно нанесите его на все дверные уплотнители, обеспечив тщательное покрытие. Последний штрих — закройте двери и оставьте автомобиль на ночь.

Вся вышеописанная процедура занимает не более двух-трех часов, но эффект будет заметен уже с первого дня эксплуатации автомобиля. В салоне будет не только суше, но и тише. Было ли это непосильной задачей? Ни в коем случае. Была ли она непомерно дорогой? Необходимые материалы будут стоить менее тысячи рублей, а воду и тряпки можно купить, не выходя из дома. Так зачем терпеть дискомфорт и ждать дорогостоящего повреждения электрической системы, если проблему повышенной влажности можно решить вечером обычного буднего дня?