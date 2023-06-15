Готовь сани летом: почему перед наступлением холодов надо проверять амортизаторы

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Амортизаторы, как и любые другие жизненно важные компоненты автомобиля, имеют ограниченный срок службы и требуют регулярной проверки, особенно перед наступлением зимнего сезона. Зимние месяцы оказывают повышенную нагрузку на всю систему подвески, делая ее уязвимой к непредвиденным обстоятельствам, таким как занос или скольжение на обледенелой дороге. При неисправных амортизаторах задача стабилизации автомобиля становится исключительно сложной, что может привести к аварии.

Фото: https://if.drivenn.ru/

Кроме того, не меньшее внимание следует уделять пружинам. Если эти пружины остаются неизменными в течение длительного времени, на витках может постепенно образоваться ржавчина, которая разъедает металл и в конечном итоге приводит к разрушению одного из витков. Эта проблема может проявиться не сразу, особенно при движении на низких скоростях в городских условиях. Тем не менее при резком торможении или активном рулевом управлении кузов автомобиля начинает раскачиваться, тем самым нарушая его устойчивость.

При движении по шоссе за чертой города нередки случаи столкновения с сильными порывами ветра. Различные автомобили по-разному реагируют на эти порывы, что зависит от их аэродинамики. Например, предыдущая версия Suzuki Jimny была подвержена срыву с курса из-за повышенного дорожного просвета.

Вследствие этого автомобиль требовал постоянных корректировок из-за длинноходной подвески. Соответственно, при старении и износе амортизаторов они становятся неспособными эффективно гасить колебания, что приводит к значительному раскачиванию автомобиля и рывкам рулевого колеса. В таких ситуациях неопытные водители могут испытывать страх, что приводит к заносу автомобиля и, в конечном итоге, к падению в кювет.

В случае заметной утечки из амортизаторов, указывающей на то, что рабочая жидкость вытекает через поврежденные уплотнения, немедленная замена становится настоятельной необходимостью, чтобы предотвратить ряд последующих неисправностей. Стареющие амортизаторы теряют способность эффективно гасить колебания, что впоследствии усиливает нагрузку на подшипники передних и задних колес. Проявлением этой нагрузки является монотонный гул, который меняется с изменением скорости.

Более того, верхние подшипники, расположенные на амортизаторах, также подвержены разрушению. Это происходит из-за неспособности амортизатора адекватно гасить колебания, что напрямую передает энергию удара на подшипники и приводит к их разрушению. Предвестником этого явления является хрустящий звук, доносящийся из салона автомобиля.

Наконец, перед наступлением зимы полезно поднять автомобиль с помощью домкрата или подъемника, вывесив колеса, чтобы проверить состояние штоков амортизаторов. Царапины на штоке поршня означают контакт с краями корпуса стойки, что свидетельствует об износе детали и требует немедленной замены.