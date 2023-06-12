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Даниил Полоников

Почему современные двигатели медленно прогревают салон и как это исправить

3:26
Авто

Технологические достижения в современных двигателях способствовали появлению концепции "медленного прогрева". Все мы помним из школьных уроков физики, что бензиновые двигатели работают с максимальным КПД около 25%, в то время как их дизельные аналоги могут достигать 40%. Это означает, что только четверть тепла, выделяемого при сгорании топлива, преобразуется в движение для бензиновых двигателей, в то время как дизельные двигатели достигают более высокого КПД — 40%.

Почему современные двигатели медленно прогревают салон и как это исправить
Фото: https://sportishka.com/

Однако важно отметить, что типичные двигатели внутреннего сгорания, выпускавшиеся 25 лет назад, не могли похвастаться фактическим КПД в 25%. На самом деле, если им удавалось достичь 20%, это считалось весьма похвальным. С тех пор автомобильные инженеры внедрили множество инноваций в конструкцию "типичного двигателя".

В современном экономичном мире некоторые автопроизводители уже достигли замечательных показателей эффективности бензиновых двигателей, доведя их до 37-38%. Однако для достижения этих показателей необходимо увеличить степень сжатия выше 13 и заставить двигатель работать по так называемому циклу Аткинсона. Тем не менее, с увеличением КПД двигателя уменьшается выделение избыточного тепла, что приводит к уменьшению количества тепла, доступного для обогрева салона.

Дизельные двигатели, с другой стороны, по-прежнему представляют собой проблему, когда речь идет об обогреве пассажиров. Современные двигатели, потребляющие большое количество топлива, могут похвастаться КПД около 50%. Однако это делает процесс обогрева еще более проблематичным.

Есть еще один интригующий аспект медленного прогрева современных двигателей. В настоящее время большинство моделей автомобилей оснащаются двигателями с турбонаддувом, а не бензиновыми двигателями с естественным всасыванием. Это позволяет уменьшить рабочий объем двигателя при одновременном увеличении мощности и крутящего момента. Одновременно с этим внутренние объемы автомобилей продолжают расти с каждым новым поколением. Уже не удивительно встретить под капотом 1-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил.

Соответственно, морозным утром мы сталкиваемся с тем, что пытаемся прогреть просторный салон, например, кроссовера среднего размера, теплом, вырабатываемым крошечным двигателем с цилиндрами размером с наперсток. Естественно, для достижения теплого салона потребуется значительное количество времени и усилий! Это особенно актуально, если учесть, что эффективность нашего двигателя в настоящее время находится на самом высоком уровне.

Поэтому, чтобы несколько ускорить процесс прогрева, водителю придется вручную увеличивать обороты двигателя нажатием на педаль акселератора, доведя их примерно до 2000 оборотов в минуту. В качестве альтернативы, те, кто сильно озабочен проблемами глобальной экологии, могут выбрать вариант выезда с парковки сразу после запуска двигателя. Хотя такая практика значительно сокращает срок службы двигателя, она позволит быстрее прогреть салон.

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НУЖНО ли прогревать СОВРЕМЕННЫЙ двигатель
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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