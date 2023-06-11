Где лучше купить "незамерзайку": в супермаркете или на обочине

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Потребление жидкости для омывания стекол значительно увеличивается в холодное время года. Антифриз можно приобрести на заправках, в магазинах автозапчастей, строительных магазинах, супермаркетах сети и у продавцов на обочине дороги. В холодный сезон его цена может достигать до 500 рублей. Однако существенная экономия возможна, если приобрести жидкость для омывания стекол в гипермаркете или непосредственно на обочине дороги. Более того, разница в цене между покупкой в магазине и покупкой на улице по сравнению с "наценкой" за заправку не такая большая, всего несколько рублей. Это означает, что между ними нет различий? Это не совсем так.

Фото: https://gp.by/

В супермаркетах много посетителей, и чтобы продать сезонные товары без остатков (так как их складское пространство обычно ограничено), им необходимо предложить хорошую цену. Маловероятно, что посетитель гипермаркета захочет купить канистру антифриза за 500 рублей, зная, что она может понадобиться на дороге всего через несколько дней. Они выберут более дешевый вариант. Давайте согласимся: разница между 500 рублями и 200 рублями имеет существенное значение. Особенно если вам приходится делать это каждые несколько дней.

Но помимо хорошей цены, крупные магазины приоритетом ставят качество товара. Поэтому крупные розничные сети выбирают известных производителей в качестве поставщиков, жидкость которых соответствует требованиям, стандартам и, конечно же, заявленной на этикетке температуре замерзания.

Само собой разумеется, что такой "антифриз" изготовлен из высококачественных ингредиентов и дистиллированной воды, которая не образует накипи и отложений, что в свою очередь защищает форсунки, двигатели, датчики и шланги от преждевременного выхода из строя.

Состав жидкости: "самодельные" производители не заморачиваются

Трудно сказать, из чего состоит жидкость для омывания стекол, продаваемая на обочине дороги. Однако ожидать использования высококачественных ингредиентов в ее производстве при цене 100-120 рублей было бы глупо. Обычно "самодельные" производители не заморачиваются и используют в основном обычную воду из-под крана. И образование накипи увеличивается несколько раз при использовании такой жидкости.

С другой стороны, наличие метанола в жидкости для омывания стекол, продаваемой на обочине дороги, не обязательно является плохим. Да, его использование для производства "антифриза" запрещено в Российской Федерации (некоторые люди пытаются употреблять эту жидкость сами, а не заливать в машину). Однако это плохо регулируется. Между тем использование метанола позволяет производителям получить хорошую закупочную цену.

Кстати, в Европе жидкость для омывания стекол с метанолом успешно продается и не представляет опасности при нормальном использовании. Фактически, именно из-за метанола у жидкости, продаваемой на улице, нет неприятного запаха, как у тех, которые используют более дорогие этиленовый или пропиленовый гликоль.

Другое дело, что пропорции могут быть нарушены, и баланс безопасности жидкости с метанолом может сместиться в противоположном направлении. В составе жидкости для омывания стекол, продаваемой на обочине дороги, маловероятно найдете какие-либо другие химические элементы (поверхностно-активные вещества), которые могут улучшить ее качество. Точно так же состав и адрес производителя не указаны.

Жидкость "с обочины" всё равно покупают

Несмотря на то что жидкость "с обочины" не соответствует заявленным характеристикам, ее все равно покупают. При низких температурах она очищает стекла так же хорошо, если не лучше, чем та, которую можно купить в розничном магазине. Однако частое использование такой жидкости может повредить компоненты системы омывания автомобиля, а в сильные морозы жидкость для омывания стекол на обочине часто замерзает полностью или становится густой.

Поэтому лучше заплатить немного больше, но быть уверенным в состоянии системы омывания стекол, чем использовать сомнительную жидкость неизвестного происхождения и производителя, и в итоге вынужденным заменить мотор бачка омывателя, форсунки и шланги через некоторое время.

Этот совет особенно актуален сейчас, когда на рынке появились готовые к использованию зимние жидкости для омывания стекол с улучшенными потребительскими свойствами. Это относится прежде всего к таким характеристикам антифриза, как его текучесть, запах и, что важно, цена.

Среди продукции в этой категории стоит отметить ассортимент зимних жидкостей для омывания стекол от бренда Ruseff, которые уже доступны для продажи. В него входят жидкости с разной степенью морозостойкости, включая состав в мягкой упаковке, предназначенный для температур -25°C (на картинке). При создании этого продукта были использованы инновационные разработки и высококачественные химические компоненты.

Например, в состав входят последнего поколения поверхностно-активные вещества, которые повышают эффективность очистки стекол. Важно отметить, что жидкость основана на высокоочищенном изопропиле, что придает ей более выраженную активность при очистке. Достаточно сказать, что всего через несколько секунд после распыления и движения стекло становится чистым. Продукт легко удаляет снег и различные виды грязи, включая жирные пятна и отложения соли, образованные дорожными реагентами. Приятным дополнением является аромат, оставляющий мягкий след свежести и чистоты в автомобиле.

Выбор жидкости для омывания стекол важно осознать и придерживаться проверенных и надежных брендов, чтобы обеспечить безопасность и эффективность системы омывания автомобиля. Жидкость, продаваемая на обочине дороги, может представлять определенные риски и негативно влиять на автомобильные компоненты. Лучше платить немного больше, но иметь уверенность в качестве и безопасности используемой жидкости.