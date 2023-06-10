Трещины на противотуманках: почему стоят стёкла, а не пластик

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Жизнь в некоторых регионах, например, в Ростовской области, становится крайне неуверенной без противотуманных фар. Обычные фары не справляются с присутствием мелких частиц воды, что приводит к сильному ограничению видимости во время ночных поездок, особенно в туманную погоду. Такое ухудшение видимости не только вредит способности водителя видеть, но и влияет на скорость автомобиля. Излишне говорить, что обе ситуации представляют значительный риск для безопасности.

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Установка противотуманных фар значительно улучшает видимость. Кроме того, другим участникам дорожного движения легче заметить автомобили, оснащенные такими фарами. Однако сегодня мы переключим наше внимание с преимуществ противотуманных фар на их конструкцию, в частности, на использование натурального стекла вместо поликарбонатных защитных экранов. Кроме того, мы выясним причины образования значительных трещин в противотуманных фарах даже на новых автомобилях.

Начнем с того, что противотуманные фары обладают относительно компактными размерами, но при этом лампы, установленные в них, очень мощные. Не светодиодные лампы излучают избыточное тепло, что приводит к интенсивной тепловой нагрузке на противотуманные фары. Поэтому для защиты часто используется натуральное стекло, а не пластик, который подвержен плавлению. Таким образом, становится крайне важным регулярно проверять целостность стекла.

К сожалению, многие водители игнорируют эту проблему, когда замечают трещины на стекле противотуманной фары и узнают о стоимости замены. Они продолжают эксплуатировать свои автомобили с разбитыми противотуманными фарами, забывая о том, что такая халатность только усугубляет проблему, приводя к увеличению расходов на ремонт. Влага и грязь проникают в противотуманную фару через эти трещины, оседают на внутренней поверхности стекла и отражателя, делая противотуманную фару неэффективной. В тяжелых случаях может перегореть сама лампа.

Что вызывает появление трещин на защитном стекле противотуманных фар?

Корень проблемы кроется в небрежности водителей. Противотуманные фары специально разработаны для использования исключительно в туманных условиях и не должны использоваться в других обстоятельствах.

Однако некоторые водители, например, дальнобойщики, ценят внушительное освещение, исходящее от передней части их автомобилей. Кроме того, при включении противотуманные фары обеспечивают исключительную видимость впереди идущего автомобиля, что вызывает восхищение у многих людей. Но что происходит после этого?

Объяснение довольно простое. После движения с включенными противотуманными фарами водитель паркует автомобиль прямо в сугроб, образованный снегоуборочной техникой во дворе. Вследствие этого нагретое стекло противотуманной фары подвергается тепловому удару, поддается давлению и трескается. Представьте, что вы наливаете ледяную воду в горячую стеклянную банку или выплескиваете кипяток на холодную поверхность. Скорее всего, банка разлетится на бесчисленные осколки. Тот же принцип применим к противотуманным фарам, совершенно не относящимся к камням, приводимым в движение колесами других автомобилей.

Если нет веских причин, воздержитесь от использования противотуманных фар в качестве дополнительного источника освещения. В тех случаях, когда туман требует их использования, рекомендуется выключить их и дать им остыть после маневрирования на сложном участке дороги с ограниченной видимостью.

Такой подход обеспечивает длительную работу противотуманных фар, обеспечивая видимость и безопасность в туманных условиях. Если на вашем автомобиле отсутствуют противотуманные фары, предпочтительнее полагаться на обычные фары, а не использовать противотуманные фары в качестве дневных ходовых огней.