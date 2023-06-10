Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Почему не работает датчик дождя после замены лобового стекла

3:50
Авто

Осенью и в начале зимы часто возникает необходимость замены лобового стекла, так как треснув, оно может причинить неудобства водителям и повредить внутреннюю проводку. Устранение проблемы простое — необходимо установить новое лобовое стекло. Однако сложные внутренние механизмы современных автомобилей требуют специальных навыков от техников и мудрости от автовладельцев, чтобы избежать потенциальных проблем.

Почему не работает датчик дождя после замены лобового стекла
Фото: quto.ru

Прошли те времена, когда лобовые стекла служили просто дефлекторами ветра. Сегодня на них расположено множество датчиков и специализированных систем, которые жизненно необходимы для оказания помощи и поддержки водителям. Распространенным примером является датчик дождя, который активирует стеклоочистители, как только капли дождя или снежинки попадают на стекло.

Несмотря на то что это относительно простой компонент, который можно встретить даже в бюджетных автомобилях, все не так просто. Даже при замене лобового стекла на аналогичное могут возникнуть проблемы с его функциональностью. Не говоря уже о проблемах, возникающих с недорогими китайскими альтернативами, которые часто не справляются со своими функциями, покрываются трещинами от мельчайших частиц пыли и с трудом поддаются установке дополнительных функций. По сути, прежде чем приступать к замене лобового стекла, необходимо хорошо разобраться в вопросе.

Тем не менее непреодолимых препятствий не существует. Изучение отзывов и комментариев может помочь в выборе подходящего и полностью функционального лобового стекла. Задача состоит в том, чтобы снять старое стекло, аккуратно отсоединить все оборудование и умело установить новое.

Специалисты подробно описали все тонкости работы со стеклом, но никогда не поздно вернуться к некоторым общим рекомендациям. Отрезав старое лобовое стекло с помощью проволоки, специалист должен тщательно удалить остатки старого клея с помощью специализированного инструмента, не повредив лакокрасочное покрытие рамы. Затем необходимо равномерно нанести специальный клей, не допуская зазоров и нахлестов на всю монтажную поверхность перед установкой нового стекла. Отклонение от этой методики может привести к последующим проблемам.

Далее следует установка датчиков. Они требуют не только перестановки, но и тщательной проверки функциональности. На этом этапе часто возникают проблемы. Например, датчик дождя может не срабатывать во время обычного испытания водой. Виновато ли в этом неподходящее стекло? Или это вина техника? Должна ли замена лобового стекла быть зарегистрирована в бортовом компьютере? Оказывается, во многих случаях датчик необходимо активировать на "новом месте", проехав несколько километров или разогнавшись до 40 км/ч — только тогда система активируется и начинает работать.

Такие тонкости известны только профессиональным и высококвалифицированным техникам, имеющим практический опыт работы с различными моделями автомобилей. Остальные могут либо списать неисправность на вину автовладельца или самого автомобиля, либо бесконечно заменять лобовое стекло.

Стоит отметить, что заменить лобовое стекло дважды за один день не представляется возможным, так как клею, используемому для правильной установки, необходимо время для высыхания. Это еще одна немаловажная деталь. И таких нюансов еще много, поэтому лучше доверить это дело профессионалу. Сохранение нервов — дело дорогое, а, как говорится, скупой платит дважды.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Плохо работает датчик дождя? Есть решение!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
На Украине распространяются слухи об эпидемии холеры после разрушения Каховской ГЭС
Mash: комик Данила Поперечный продал свою квартиру в Санкт-Петербурге
MF: кардиолог Варфоломеев назвал три вредных для сердца продукта
КП: SHAMAN и Сергей Шнуров стали самыми высокооплачиваемыми артистами в России
Внук Пугачёвой Никита Пресняков с женой обосновались на роскошной вилле в США
В фильме "Любовь и голуби" зрители нашли курьёзный киноляп с галстуком главного героя
Bloomberg: техника из нового пакета США не поступит на Украину в течение ближайших месяцев, а возможно, и лет
Собчак позвала Славу к себе на интервью: "Ну чё ты, не ссы, ты же русская"
Телезрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"
Врач-невролог Андреева рассказала, когда пора обращаться к врачу, если дергается глаз
Популярное
Не ешьте эти продукты: флеболог предупредил об опасности тромбоза

Не стоит надеяться на то, что тромбов никогда не будет, если есть "правильные" продукты или принимать витамин С.

Хирург-флеболог РФ Чупеев назвал продукты, которые увеличивают риск образования тромбов
ТАСС: Грозит ли РФ вспышка холеры после потопа на Херсонщине
Грозит ли России вспышка холеры после атаки на Каховскую ГЭС и потопа
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Как выжить при отравлении алкоголем
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Выявлены опасные болезни, возникающие из-за алкоголя: учёные в шоке
В Антальи обмануто 5 тыс. туристов, включая россиян: они лишились денег
Хватит ещё на неделю: итоги и потенциал первых дней наступления ВСУ
Хватит ещё на неделю: итоги и потенциал первых дней наступления ВСУ
Последние материалы
Почему не работает датчик дождя после замены лобового стекла
На Украине распространяются слухи об эпидемии холеры после разрушения Каховской ГЭС
Mash: комик Данила Поперечный продал свою квартиру в Санкт-Петербурге
MF: кардиолог Варфоломеев назвал три вредных для сердца продукта
КП: SHAMAN и Сергей Шнуров стали самыми высокооплачиваемыми артистами в России
Как "хороший" бензин может убить современный мотор
Внук Пугачёвой Никита Пресняков с женой обосновались на роскошной вилле в США
В фильме "Любовь и голуби" зрители нашли курьёзный киноляп с галстуком главного героя
Bloomberg: техника из нового пакета США не поступит на Украину в течение ближайших месяцев, а возможно, и лет
Собчак позвала Славу к себе на интервью: "Ну чё ты, не ссы, ты же русская"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников