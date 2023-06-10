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Даниил Полоников

Как "хороший" бензин может убить современный мотор

3:24
Авто

Начнем с того, что мы обсуждаем топливо с разным октановым числом, которое можно найти на крупных заправочных станциях. Важно отметить, что все эти виды топлива являются высококачественными, а не некачественными.

Как "хороший" бензин может убить современный мотор
Фото: https://miro.medium.com/

Определение октанового числа для конкретного автомобиля предполагает осмотр крышки топливного бака. Тем не менее, есть некоторые тонкости, которые необходимо учитывать. Если вы встретили надпись "АИ-98", а под ней в скобках написано "АИ-95", рекомендуется заправлять автомобиль более высокооктановым вариантом, то есть 98. Естественно, использование 95 октана не нанесет немедленного вреда двигателю, но рекомендуется использовать его временно, исключительно для того, чтобы доехать до заправки и заправиться рекомендованным топливом.

Основное различие между 95-октановым и 98-октановым бензином заключается в меньшей устойчивости к детонации. Использование 95-октанового топлива в двигателе, рассчитанном на 98-октановое топливо, может вызвать нежелательные детонационные процессы.

Проще говоря, сгорание топливной смеси происходит, когда поршень еще не достиг своей высшей точки, в результате чего ударная волна ударяет его с противоположного направления. Вследствие этого слышен отчетливый стук, свидетельствующий о том, что юбки поршня ударяются о стенки цилиндра. Такое механическое повреждение приводит к задиру поршня.

Кроме того, автопроизводители используют маркетинговые стратегии, в соответствии с которыми они настраивают программу управления двигателем на работу с 92-октановым топливом вместо 95-октанового. Это позволяет покупателям автомобилей экономить деньги, поскольку официально разрешено использовать 92-октановое топливо. Звучит выгодно, не так ли? Однако, подождите. Даже при полном "перепрограммировании" блока управления двигателем детонация не может быть полностью устранена. Если вы постоянно доводите двигатель до предела, полностью избежать этого нежелательного эффекта становится невозможно.

Снижение октанового числа выгодно производителю, и здесь нет никакого обмана, поскольку срок службы автомобиля уже тщательно рассчитан. В невыгодном положении оказывается тот покупатель, который планирует проехать на своем автомобиле более 100 000 километров. Именно после этого пробега состояние силового агрегата требует особого внимания. Как правило, в этот момент становится заметна детонация, появляются потертости, что приводит к повышенному расходу масла. В конечном итоге это приводит к необходимости ремонта двигателя.

Более того, в современную эпоху почти каждый производитель использует двигатели с алюминиевыми блоками. Если в этих двигателях отсутствуют чугунные гильзы, а имеется только защитное покрытие, ремонт двигателя становится нецелесообразным. Таким образом, лучше не экономить на бензине, поскольку такие действия могут привести к дорогостоящему ремонту или даже замене двигателя на подержанный.

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Бензин попадает в масло двигателя, проверка. Причины, последствия и как определить
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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