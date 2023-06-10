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Даниил Полоников

Автомобиль "жрёт" масло и чадит: что делать

3:33
Авто

Вопрос поддержания и обновления своего автомобиля стал для россиян как никогда актуальным. О покупке нового автомобиля не может быть и речи, даже при наличии одобренного кредита, поскольку объявления о продаже требуют непомерных сумм за то, что еще вчера стоило значительно меньше. Это бесконечный цикл. Решение простое: восстановить автомобиль и продолжать ездить, пока этот хаос не уляжется. Но что делать, если самый важный элемент, двигатель, начинает выходить из строя?

Автомобиль "жрёт" масло и чадит: что делать
Фото: https://sportishka.com/

Как правило, потеря мощности, постоянные доливки масла и появление черного дыма из выхлопной трубы означают конец для двигателя. Полностью. Он требует замены, и чем быстрее, тем лучше. Через несколько дней поршень встретится со стенкой цилиндра, заклинит, прорвет стенку и явит миру свое пресловутое "рукопожатие". Однако замена двигателя — задача не из простых. Приобретение нового агрегата само по себе представляет проблему, не говоря уже о значительных затратах. Это может быть дорогостоящим делом, от 300 000 до 400 000 рублей для импортных автомобилей. Даже любимые "Жигули" в наше время не отстают — двигатель для "Ларгуса" стоит 190 000 рублей!

Здесь мы постепенно подходим к теме капитального ремонта двигателя — забытому искусству, которое до сих пор требует квалифицированных мастеров. Однако талантливые люди в России еще есть, и, внимательно изучив многочисленные отзывы и объявления, вы сможете найти своего надежного "механика". Но сколько будут стоить их услуги?

Чтобы цена не застала врасплох, рекомендуется заранее подготовить смету расходов на необходимые детали: поршни и шатуны, подшипники распредвала и коленвала, кольца, полный комплект прокладок, болты головки блока цилиндров, сальники и, естественно, все жидкости. В этот неполный список могут входить также клапаны, которые необходимо учитывать.

Если говорить о трудозатратах, то механик возьмет плату не только за снятие и установку силового агрегата, но и за полировку головки блока цилиндров, рассверливание самих цилиндров или установку новых гильз. Сколько может стоить такая работа? Конечно же, не 10 и не 20 тысяч рублей.

В настоящее время капитальный ремонт двигателя стоит от 100 000 до 200 000 рублей, включая необходимые детали. За эту сумму можно получить двигатель, который прослужит еще 5-7 лет. Опытные пользователи Интернета могут посоветовать "подержанный двигатель". Однако этот вариант сродни коту Шредингера. Реальное состояние можно определить только после полной разборки и тщательного осмотра на предмет дефектов. Стоит ли идти на такой риск?

В современном мире — нет, особенно учитывая обилие оппортунистов и бессовестных мошенников на этом рынке. Без связей и знакомств поиск надежного подержанного двигателя может затянуться на месяцы. Поэтому единственный разумный и продуманный вариант — это качественный капитальный ремонт двигателя с полной заменой всех необходимых компонентов, выполненный авторитетным специалистом. Дорого ли это? Что ж, самая главная истина в России всегда была и остается неизменной: скупой платит дважды.

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Что делать, если двигатель ест масло и дымит выхлоп?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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