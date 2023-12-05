Как защитить дворники в сильный снегопад от обмораживания

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Начиная с воспоминаний о том, как снег прилипает к стеклоочистителям, давайте углубимся в это интригующее явление. Когда нежные снежинки опускаются на нагретое стекло, они подвергаются тонкой трансформации, слегка тая. В дело вступает старательная щетка стеклоочистителя, которая послушно собирает эту слякоть и переносит ее в более холодные области лобового стекла.

Фото: armand-auto. ru/vybiraem-i-ustanavlivaem-dvorniki-svoimi-silami/

Эти прохладные области охватывают боковые стороны и место отдыха стеклоочистителей. Именно в этих холодных пределах некогда жидкий состав замерзает, образуя прочный союз со щеткой стеклоочистителя и любыми задерживающимися снежинками. Как следствие, образуется множество морозных препятствий, мешающих стеклоочистителю эффективно выполнять поставленные перед ним задачи.

Теперь давайте подумаем о сценарии, в котором водители лишены привилегии обогрева лобового стекла во время сильного снегопада, что приводит к засорению стеклоочистителей. Решение этой проблемы во многом зависит от преобладающих условий вождения.

Предположим, снегопад выпал во время оттепели, а автомобиль стоит в пробке. В таких условиях можно попытаться имитировать эффект обогрева лобового стекла, направив на него максимальный поток воздуха из отопителя при максимально достижимой температуре. Со временем стекло нагреется настолько, что сможет передавать достаточную дозу тепла щеткам стеклоочистителя, тем самым препятствуя замерзанию снега на их поверхности.

Тем не менее, когда температура резко падает или скорость движения достигает достаточно высокого порога, превышающего 40-50 км/ч, этот метод оказывается неэффективным. Лобовое стекло быстро остывает под воздействием набегающего потока воздуха. Строго говоря, движение по шоссе со скоростью более 80 км/ч гарантирует отсутствие прилипания снега к стеклоочистителям. Порывы воздуха с силой сметают хрупкие снежинки, лишая их необходимого времени на процесс таяния при контакте с лобовым стеклом.

В ситуациях, когда движение автомобиля более неспешное или скорость движения колеблется, обледенение стеклоочистителей во время метели становится почти неизбежной проблемой. Чтобы справиться с этим затруднением, необходимо сместить акцент на минимизацию способности снега таять на поверхности лобового стекла. Эта цель может быть достигнута путем охлаждения лобового стекла. В идеале, перед началом поездки, сразу после запуска двигателя, рекомендуется полностью исключить поток воздуха для размораживания, направленный на лобовое стекло.

Вместо этого следует направить поток воздуха на нижние конечности и верхнюю часть тела пассажиров, чтобы обеспечить им комфорт. При движении в таком режиме щетки стеклоочистителя могут эффективно сметать снег с охлажденного лобового стекла, обходя проблемы, возникающие из-за частично растаявшей слякоти. Однако следует отметить, что использование этого режима работы может привести к запотеванию лобового стекла изнутри.

Если вы заметили признаки запотевания, следует снизить температуру в системе климат-контроля до минимально возможного значения и на мгновение перенаправить поток воздуха обратно на лобовое стекло. Как только туман рассеется, поток воздуха можно перенаправить на нижние конечности и верхнюю часть тела пассажиров. Придерживаясь этого режима движения, щетки стеклоочистителя в значительной степени остаются незагруженными скопившимся снегом, обеспечивая оптимальную функциональность.