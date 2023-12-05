Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Как защитить дворники в сильный снегопад от обмораживания

3:51
Авто

Начиная с воспоминаний о том, как снег прилипает к стеклоочистителям, давайте углубимся в это интригующее явление. Когда нежные снежинки опускаются на нагретое стекло, они подвергаются тонкой трансформации, слегка тая. В дело вступает старательная щетка стеклоочистителя, которая послушно собирает эту слякоть и переносит ее в более холодные области лобового стекла.

Как защитить дворники в сильный снегопад от обмораживания
Фото: armand-auto. ru/vybiraem-i-ustanavlivaem-dvorniki-svoimi-silami/

Эти прохладные области охватывают боковые стороны и место отдыха стеклоочистителей. Именно в этих холодных пределах некогда жидкий состав замерзает, образуя прочный союз со щеткой стеклоочистителя и любыми задерживающимися снежинками. Как следствие, образуется множество морозных препятствий, мешающих стеклоочистителю эффективно выполнять поставленные перед ним задачи.

Теперь давайте подумаем о сценарии, в котором водители лишены привилегии обогрева лобового стекла во время сильного снегопада, что приводит к засорению стеклоочистителей. Решение этой проблемы во многом зависит от преобладающих условий вождения.

Предположим, снегопад выпал во время оттепели, а автомобиль стоит в пробке. В таких условиях можно попытаться имитировать эффект обогрева лобового стекла, направив на него максимальный поток воздуха из отопителя при максимально достижимой температуре. Со временем стекло нагреется настолько, что сможет передавать достаточную дозу тепла щеткам стеклоочистителя, тем самым препятствуя замерзанию снега на их поверхности.

Тем не менее, когда температура резко падает или скорость движения достигает достаточно высокого порога, превышающего 40-50 км/ч, этот метод оказывается неэффективным. Лобовое стекло быстро остывает под воздействием набегающего потока воздуха. Строго говоря, движение по шоссе со скоростью более 80 км/ч гарантирует отсутствие прилипания снега к стеклоочистителям. Порывы воздуха с силой сметают хрупкие снежинки, лишая их необходимого времени на процесс таяния при контакте с лобовым стеклом.

В ситуациях, когда движение автомобиля более неспешное или скорость движения колеблется, обледенение стеклоочистителей во время метели становится почти неизбежной проблемой. Чтобы справиться с этим затруднением, необходимо сместить акцент на минимизацию способности снега таять на поверхности лобового стекла. Эта цель может быть достигнута путем охлаждения лобового стекла. В идеале, перед началом поездки, сразу после запуска двигателя, рекомендуется полностью исключить поток воздуха для размораживания, направленный на лобовое стекло.

Вместо этого следует направить поток воздуха на нижние конечности и верхнюю часть тела пассажиров, чтобы обеспечить им комфорт. При движении в таком режиме щетки стеклоочистителя могут эффективно сметать снег с охлажденного лобового стекла, обходя проблемы, возникающие из-за частично растаявшей слякоти. Однако следует отметить, что использование этого режима работы может привести к запотеванию лобового стекла изнутри.

Если вы заметили признаки запотевания, следует снизить температуру в системе климат-контроля до минимально возможного значения и на мгновение перенаправить поток воздуха обратно на лобовое стекло. Как только туман рассеется, поток воздуха можно перенаправить на нижние конечности и верхнюю часть тела пассажиров. Придерживаясь этого режима движения, щетки стеклоочистителя в значительной степени остаются незагруженными скопившимся снегом, обеспечивая оптимальную функциональность.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости Все >
Эксперты рассказали, какие новые автомобили появятся в России в ближайшие месяцы
Ученые выяснили, что зелень снижает риск колоректального рака
Электричество течет, как вода, в "странных металлах"
Nature Medicine: мозговые импланты успешно восстановили интеллект после аварии
Государственная Дума досрочно прекратила депутатские полномочия Владимира Блоцкого
В Британии заявили, что ВС РФ взяли под контроль большую часть Марьинки
Такие салаты чистят кишечник как щетка
Косметолог: "Результат филлеров зависит от метаболизма"
"Силовые машины" полностью импортозаместили производство газотурбин в Петербурге
Послы стран Балтии в Польше выразили демарш из-за Украины
Популярное
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Под Авдеевкой против ВСУ стали воевать легендарные непальские гуркхи
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Вашингтон встревожен недостаточным вниманием Приштины к борьбе с терроризмом Михаил Плисюк Пять мер улучшат демографию в современной РФ: от развития медицины до бесплатных секций Алексей Гончаров У Зеленского осталась неделя, чтобы убедить конгресс США дать денег Любовь Степушова
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Костюшкин подверг Киркорова унижению на церемонии "Песня года"
Костюшкин подверг Киркорова унижению на церемонии "Песня года"
Последние материалы
Военкор Живов: блокировка путей снабжения приведёт к оставления ВСУ позиций под Донецком и Артёмовском
Модель искусственного интеллекта может определить, подвержены ли вы высокому риску рака легких
В Германии Зеленскому припомнили его обещание
Как защитить дворники в сильный снегопад от обмораживания
Странные антарктические пингвины спят более 10 000 раз в день всего по 4 секунды
Автоэксперт Балабас рассказал, как обезопасить дворники на машине в зимнее время
Психолог Тонконогих рассказала, почему опасно угождать всем подряд
Эксперт Чесноков призвал вернуть сухой закон, чтобы повысить рождаемость
Бенну: образец астероида, возвращенный на Землю, может раскрывать тайны происхождения жизни
Журналист Моррис: Украина исчезнет, если полностью не капитулирует
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников