Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Зачем лобовое стекло протирают "Галошей"

3:25
Авто

Времена года — осень и зима — набрасывают на нас плащ вечной темноты. В это время видимость опускается на такую глубину, что даже мельком увидеть соседа на дороге становится чем-то нереальным. Не будем забывать и о коварных выбоинах и щелях, которые, словно непрошеные гости, украшают российские дороги. Однако эта беда сохраняется на протяжении всей истории, заставляя водителей вести борьбу с этими трудностями. Их усилия, зачастую плодотворные, свидетельствуют о стойкости человека.

Зачем лобовое стекло протирают "Галошей"
Фото: архив

С момента появления автомобилей запотевшие окна и грязные лобовые стекла постоянно досаждали водителям. Даже изобретение стеклоочистителей не всегда приносило облегчение — протирать их вручную тряпкой стало неизбежной обязанностью. Или же переносить дорожные невзгоды вместе с подвеской и кузовом автомобиля стало непомерным, но неизбежным выбором.

Вследствие этого изобретательные умы создали огромное количество химических составов, призванных продлить чистоту стекла и защитить его от грязи и воды. Самые ранние из этих составов, известные сегодня как "средства от дождя", состояли из смеси воска и растворителя и появились в Советском Союзе. Однако у них тоже был существенный недостаток — они оставляли на стекле мутную пленку, что не всем нравилось. Тем не менее находчивые советские водители нашли решение, которое позволило им сохранить лобовое стекло в безупречном состоянии без каких-либо оговорок. Естественно, это решение было недорогим и легкодоступным. Да и могло ли быть иначе?

Даже сейчас в любом строительном или хозяйственном магазине можно купить бутылку бензина "Галоша" или "Калоша" — растворителя, предназначенного в первую очередь для резиновой промышленности, а по сути — знаменитого "Нефраса". Прежде всего он служит растворителем, и лишь во вторую очередь — топливом. Но это не просто топливо, оно отличается безупречной чистотой, без каких-либо добавок. В повседневной жизни он используется не только как чистящее средство, но и как источник топлива для различных горелок и печей. В сущности, он, скорее всего, уже лежит в вашем гараже.

Благодаря своим замечательным свойствам, это советское "средство" может стать практичным и удобным решением против натиска осенней грязи и дождя. Простое нанесение небольшого количества "Галоши" на предварительно очищенные и вымытые окна, а затем тщательное протирание и сушка — вот и все. Это займет всего несколько минут, не больше. Обработанное таким образом лобовое стекло может выдержать самую суровую погоду в течение недели, а если нанести средство на салон, то оно значительно снижает частоту запотевания.

Тот же принцип распространяется и на боковые стекла. Процесс требует незначительного времени и не связан с использованием тряпок, а затраты ограничиваются покупкой самого бензинового растворителя. И здесь тоже нет никакого скрытого смысла — средняя цена в магазинах или на рыночных прилавках редко превышает 100 рублей. Справедливая цена за улучшенную видимость и безупречную четкость в самый "грязный" для водителей сезон.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Как идеально очистить лобовое стекло. Дедовский способ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
AJOCN: яблоки, нектарины и ежевика предотвращают появление слабости в теле с возрастом
В Одессе прогремели мощные взрывы, уничтожен склад боеприпасов ВСУ
Владимир Сычевой поменял фамилию на Писарский
Официально: Сослан Джанаев покидает "Сочи"
Майк Тайсон объявил лучшего боксёра в мире
Российского дзюдоиста наградили золотой медалью после признания судейской ошибки
Джервонта Дэвиса обокрали, пока спортсмен был в тюрьме
Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вновь введен в искусственную кому
Игорь Дивеев продлил контракт с ЦСКА
Сборная России по баскетболу проиграла сборной Белоруссии в товарищеском матче
Популярное
Грозит ли России вспышка холеры после атаки на Каховскую ГЭС и потопа

Роспотребнадзор постоянно контролирует вопрос инфицирования холерой, берутся пробы воды, проводятся анализы и ситуация в стране стабильна.

ТАСС: Грозит ли РФ вспышка холеры после потопа на Херсонщине
Хирург-флеболог РФ Чупеев назвал продукты, которые увеличивают риск образования тромбов
Не ешьте эти продукты: флеболог предупредил об опасности тромбоза
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Как выжить при отравлении алкоголем
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Выявлены опасные болезни, возникающие из-за алкоголя: учёные в шоке
Хватит ещё на неделю: итоги и потенциал первых дней наступления ВСУ
Певица Алсу уехала в Нью-Йорк на фоне слухов об измене мужа
Певица Алсу уехала в Нью-Йорк на фоне слухов об измене мужа
Последние материалы
В Одессе прогремели мощные взрывы, уничтожен склад боеприпасов ВСУ
Машина на парковке: как запомнить, где её оставил
Владимир Сычевой поменял фамилию на Писарский
Официально: Сослан Джанаев покидает "Сочи"
Майк Тайсон объявил лучшего боксёра в мире
Российского дзюдоиста наградили золотой медалью после признания судейской ошибки
Джервонта Дэвиса обокрали, пока спортсмен был в тюрьме
Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вновь введен в искусственную кому
Игорь Дивеев продлил контракт с ЦСКА
Сборная России по баскетболу проиграла сборной Белоруссии в товарищеском матче
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников