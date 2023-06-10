Зачем лобовое стекло протирают "Галошей"

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Времена года — осень и зима — набрасывают на нас плащ вечной темноты. В это время видимость опускается на такую глубину, что даже мельком увидеть соседа на дороге становится чем-то нереальным. Не будем забывать и о коварных выбоинах и щелях, которые, словно непрошеные гости, украшают российские дороги. Однако эта беда сохраняется на протяжении всей истории, заставляя водителей вести борьбу с этими трудностями. Их усилия, зачастую плодотворные, свидетельствуют о стойкости человека.

Фото: архив

С момента появления автомобилей запотевшие окна и грязные лобовые стекла постоянно досаждали водителям. Даже изобретение стеклоочистителей не всегда приносило облегчение — протирать их вручную тряпкой стало неизбежной обязанностью. Или же переносить дорожные невзгоды вместе с подвеской и кузовом автомобиля стало непомерным, но неизбежным выбором.

Вследствие этого изобретательные умы создали огромное количество химических составов, призванных продлить чистоту стекла и защитить его от грязи и воды. Самые ранние из этих составов, известные сегодня как "средства от дождя", состояли из смеси воска и растворителя и появились в Советском Союзе. Однако у них тоже был существенный недостаток — они оставляли на стекле мутную пленку, что не всем нравилось. Тем не менее находчивые советские водители нашли решение, которое позволило им сохранить лобовое стекло в безупречном состоянии без каких-либо оговорок. Естественно, это решение было недорогим и легкодоступным. Да и могло ли быть иначе?

Даже сейчас в любом строительном или хозяйственном магазине можно купить бутылку бензина "Галоша" или "Калоша" — растворителя, предназначенного в первую очередь для резиновой промышленности, а по сути — знаменитого "Нефраса". Прежде всего он служит растворителем, и лишь во вторую очередь — топливом. Но это не просто топливо, оно отличается безупречной чистотой, без каких-либо добавок. В повседневной жизни он используется не только как чистящее средство, но и как источник топлива для различных горелок и печей. В сущности, он, скорее всего, уже лежит в вашем гараже.

Благодаря своим замечательным свойствам, это советское "средство" может стать практичным и удобным решением против натиска осенней грязи и дождя. Простое нанесение небольшого количества "Галоши" на предварительно очищенные и вымытые окна, а затем тщательное протирание и сушка — вот и все. Это займет всего несколько минут, не больше. Обработанное таким образом лобовое стекло может выдержать самую суровую погоду в течение недели, а если нанести средство на салон, то оно значительно снижает частоту запотевания.

Тот же принцип распространяется и на боковые стекла. Процесс требует незначительного времени и не связан с использованием тряпок, а затраты ограничиваются покупкой самого бензинового растворителя. И здесь тоже нет никакого скрытого смысла — средняя цена в магазинах или на рыночных прилавках редко превышает 100 рублей. Справедливая цена за улучшенную видимость и безупречную четкость в самый "грязный" для водителей сезон.