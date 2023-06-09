Почему может сработать сигнализация на автостоянке у гипермаркета

3:50 Your browser does not support the audio element. Авто

В последние годы мир претерпел глубокие преобразования и усовершенствования до такой степени, что даже надежная и проверенная временем электроника начинает давать сбои. Радар-детекторы, которые раньше точно определяли только "источники опасности", теперь излучают непрерывный шум с каждым пройденным метром. Различные электронные компоненты, безупречно работающие за пределами городских районов, при движении по городским улицам склонны к "ошибкам встречи", что приводит к срабатыванию сигнализации. Иногда эти сигнализации не отпирают двери, иногда непрерывно кричат, а в редких случаях даже глушат двигатель. В связи с этим возникают знакомые вопросы: кто должен нести ответственность и какие меры можно предпринять?

Фото: https://api.delfi.ee/

Давайте рассмотрим эти вопросы методично. Замена батарейки пульта, перепрограммирование и внедрение новых брелоков, попытки выявить ошибки в основном блоке управления, наряду с другими попытками устранения неисправностей в автомобиле, оказываются тщетными. Удивительно, но первопричина электронных сбоев кроется за пределами автомобиля, в городской среде.

Суть дела в радиоволнах

Суть дела в том, что радиоволны, которые раньше использовались исключительно системами сигнализации, теперь используются всей городской инфраструктурой, включая светофоры, камеры и даже двери торговых центров. Проще говоря, главный блок управления сигнализацией получает огромное количество сигналов, в результате чего не может распознать собственный брелок, что приводит к потере сигнала и, как следствие, к остановке двигателя.

Представьте себе такой сценарий: автомобиль заводится нормально, но как только вы переключаете передачу и нажимаете на педаль газа, он тут же глохнет. Вы можете повторить этот процесс тысячу раз, но ничего не изменится. Однако стоит вам отъехать от определенного места — например, гипермаркета, — как автомобиль возобновляет свою нормальную работу. Это однозначно подтверждает, что проблема кроется не в самом автомобиле, а в его ближайшем окружении.

Кроме того, нередко проводка сигнализации повреждается под воздействием влаги и химических веществ. Поэтому единственным надежным решением для обеспечения бесперебойной работы автомобиля является демонтаж сигнализации, причем не любительским способом с использованием кусачек и плоскогубцев, а профессиональным, обеспечивающим полное восстановление электрических цепей до их первоначального состояния.

Забытые блоки сигнализации

Любой опытный механик подтвердит, что остатки старых блоков управления являются причиной трех из каждых четырех электронных проблем в автомобиле. Забытые и неудаленные блоки с оголенными контактами и случайным питанием в конечном итоге приводят к тяжелым и дорогостоящим диагностическим процедурам, часто требующим поездки в сервисный центр на эвакуаторе.

Устаревшая система сигнализации исправно выполняет свои функции, защищая автомобиль. Однако пришло время взглянуть правде в глаза: как демонтаж старой системы, так и установку новой следует доверить профессионалам. Квалифицированные специалисты обладают достаточным опытом, чтобы установить компоненты охранной системы, не причинив никакого вреда. Бывали случаи, когда благонамеренные люди пытались установить системы сигнализации, что приводило к настолько плохому исполнению, что приходилось заменять несколько электронных блоков управления в автомобиле. Будьте уверены, любая экономия от таких попыток не перевесит последующих расходов.