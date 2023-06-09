Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Почему может сработать сигнализация на автостоянке у гипермаркета

3:50
Авто

В последние годы мир претерпел глубокие преобразования и усовершенствования до такой степени, что даже надежная и проверенная временем электроника начинает давать сбои. Радар-детекторы, которые раньше точно определяли только "источники опасности", теперь излучают непрерывный шум с каждым пройденным метром. Различные электронные компоненты, безупречно работающие за пределами городских районов, при движении по городским улицам склонны к "ошибкам встречи", что приводит к срабатыванию сигнализации. Иногда эти сигнализации не отпирают двери, иногда непрерывно кричат, а в редких случаях даже глушат двигатель. В связи с этим возникают знакомые вопросы: кто должен нести ответственность и какие меры можно предпринять?

Почему может сработать сигнализация на автостоянке у гипермаркета
Фото: https://api.delfi.ee/

Давайте рассмотрим эти вопросы методично. Замена батарейки пульта, перепрограммирование и внедрение новых брелоков, попытки выявить ошибки в основном блоке управления, наряду с другими попытками устранения неисправностей в автомобиле, оказываются тщетными. Удивительно, но первопричина электронных сбоев кроется за пределами автомобиля, в городской среде.

Суть дела в радиоволнах

Суть дела в том, что радиоволны, которые раньше использовались исключительно системами сигнализации, теперь используются всей городской инфраструктурой, включая светофоры, камеры и даже двери торговых центров. Проще говоря, главный блок управления сигнализацией получает огромное количество сигналов, в результате чего не может распознать собственный брелок, что приводит к потере сигнала и, как следствие, к остановке двигателя.

Представьте себе такой сценарий: автомобиль заводится нормально, но как только вы переключаете передачу и нажимаете на педаль газа, он тут же глохнет. Вы можете повторить этот процесс тысячу раз, но ничего не изменится. Однако стоит вам отъехать от определенного места — например, гипермаркета, — как автомобиль возобновляет свою нормальную работу. Это однозначно подтверждает, что проблема кроется не в самом автомобиле, а в его ближайшем окружении.

Кроме того, нередко проводка сигнализации повреждается под воздействием влаги и химических веществ. Поэтому единственным надежным решением для обеспечения бесперебойной работы автомобиля является демонтаж сигнализации, причем не любительским способом с использованием кусачек и плоскогубцев, а профессиональным, обеспечивающим полное восстановление электрических цепей до их первоначального состояния.

Забытые блоки сигнализации

Любой опытный механик подтвердит, что остатки старых блоков управления являются причиной трех из каждых четырех электронных проблем в автомобиле. Забытые и неудаленные блоки с оголенными контактами и случайным питанием в конечном итоге приводят к тяжелым и дорогостоящим диагностическим процедурам, часто требующим поездки в сервисный центр на эвакуаторе.

Устаревшая система сигнализации исправно выполняет свои функции, защищая автомобиль. Однако пришло время взглянуть правде в глаза: как демонтаж старой системы, так и установку новой следует доверить профессионалам. Квалифицированные специалисты обладают достаточным опытом, чтобы установить компоненты охранной системы, не причинив никакого вреда. Бывали случаи, когда благонамеренные люди пытались установить системы сигнализации, что приводило к настолько плохому исполнению, что приходилось заменять несколько электронных блоков управления в автомобиле. Будьте уверены, любая экономия от таких попыток не перевесит последующих расходов.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Какую Выбрать Сигнализацию для Авто? Советы Автоэлектрика Сергея Зайцева
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
ETNT: диетолог Сабат назвала вредные для завтрака привычные продукты
Диетолог Триста Бест: Как замедлить старение с помощью питания
Bild*: Китай впервые поставил России военную технику для спецоперации на Украине
Эндокринолог Зухра Павлова заявила об опасности обильной потливости
Рогов: боевики ВСУ пытаются организовать новые атаки в Запорожской области
Украина допускает возможность мирного соглашения, если РФ изменит цели СВО
Губернатор Гусев заявил о падении беспилотника в Воронеже
Спикер ГУР Украины Юсов пригрозил захватить Крым, когда будет тепло
Sport24.ru: обнародовано фото "восьмиклассницы" из песни Виктора Цоя
В Ставропольском крае молодые люди зарезали участника СВО из-за сделанного замечания
Популярное
Финские пограничники встретили россиян с агрессией

Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.

TourDom: финский пограничник обвинил граждан РФ во лжи
Врач-диетолог Мансурова перечислила гражданам РФ продукты, которые нужно есть каждый день
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
У туристов из РФ по количеству приобретённых страховок в 2023 году в лидеры вышла неожиданная страна
Елена Малышева: 10 комнатных растений, которые опасны для людей и животных
В Хургаде поймали акулу, которая растерзала россиянина
В Хургаде поймали акулу, которая растерзала россиянина
Последние материалы
Sport24.ru: обнародовано фото "восьмиклассницы" из песни Виктора Цоя
В Ставропольском крае молодые люди зарезали участника СВО из-за сделанного замечания
Президент США перепутал должность премьер-министра Великобритании
De Telegraaf: "Аякс" официально преложил "Краснодару" купить Сперцяна
Диетолог Стародубова объяснила, почему не стоит заниматься спортом натощак
Диетолог объяснила, какой именно кофе с молоком может быть опасен для здоровья
Канцлер Германии и президент Польши отправятся в Париж на переговоры с Макроном
Руденко: на Запорожском направлении идут тяжёлые бои, но ВСУ так и не добились желаемого
Подробности ночного удара по инфраструктуре Украины
Учёные Гарварда назвали простой способ, как выглядеть умнее в разговоре с людьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников