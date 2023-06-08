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Даниил Полоников

Зачем обслуживать спидометр и как это делать

3:12
Авто

Полезность спидометра нельзя недооценивать, ведь он позволяет водителям определить скорость движения автомобиля и избежать нежелательных аварий или тех страшных снимков их заветных машин. Однако ситуация меняется, когда спидометр начинает работать неисправно.

Зачем обслуживать спидометр и как это делать
Фото: tredin. com.tr/365nk.asp?gj=nl&hl=nl&shop=odo+car+dashboard&xi=12&xc=25&pl=&pr=24.99&you=0

В базовом понимании спидометр состоит из троса, часто называемого гибким валом, который механически соединяет иглу прибора с выходным валом трансмиссии. Именно этот компонент обеспечивает наиболее точные показания скорости, поскольку он расположен на выходе трансмиссии. Таким образом, любые проблемы с тросиком могут привести к значительным финансовым потерям для владельца автомобиля.

Интересно, что трос спидометра, как правило, является надежной частью системы измерения скорости. Тем не менее проблемы могут возникнуть, если он остается непроверенным и необслуживаемым в течение всего периода владения автомобилем.

Рассмотрим, например, возможность ослабления гайки крепления тросика. В результате игла спидометра может начать колебаться, демонстрировать нестабильное поведение или даже застрять в фиксированном положении. Решение проблемы заключается в обеспечении плотной фиксации гайки.

Однако если проблема сохраняется, несмотря на предпринятые попытки ее устранения, необходимо провести дополнительный осмотр троса. Помимо возможного изгиба или скручивания, в кабеле может скапливаться смазка. Что делать в таком случае? Прежде всего необходимо отсоединить кабель. Это довольно трудоемкое занятие: необходимо снять панель приборов, отсоединить трос от приборной панели и осторожно протащить его в моторный отсек, отсоединив от коробки передач.

Далее следует тщательно очистить гибкий вал. Для этого можно использовать подходящие растворители, такие как уайт-спирит, обычный бензин или даже жидкость для омывания лобового стекла. По окончании очистки рекомендуется продуть трос сжатым воздухом, чтобы удалить грязь, старую смазку и излишки чистящего средства.

Для смазки кабеля рекомендуется использовать высоковязкое масло, способное проникать в труднодоступные места без застывания. В качестве альтернативы можно использовать специализированный жидкий силикон. Вводить масло в оболочку кабеля лучше всего с помощью шприца, избегая чрезмерного смазывания во избежание выдавливания излишков смазки.

Затем кабель необходимо несколько раз вытянуть и втянуть, чтобы обеспечить равномерное распределение смазки. Во время этого процесса необходимо убедиться, что кабель движется свободно, не встречая никаких препятствий. Если все в порядке, гибкий вал можно снова установить в предназначенное для него место.

Успешная работа спидометра будет служить индикатором эффективности процедуры. Однако если вы не готовы самостоятельно справиться с техническими аспектами, рекомендуется доверить эту задачу опытным специалистам авторитетного сервисного центра.

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Секрет спидометра на Hyundai Solaris
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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