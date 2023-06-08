Почему АКПП начала дёргаться после замены масла

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Жидкость, используемая в автоматических трансмиссиях, подобно моторному маслу и другим компонентам автомобиля, зависящим от смазки, со временем подвергается деградации, в основном из-за загрязнения. Этому способствуют различные факторы, включая фрикционную пыль, углеродистые отложения, износ металлических деталей трансмиссии, тефлоновых колец, шестеренок и т. д. Несмотря на наличие фильтров и магнитов для сбора стальной стружки и мусора, мелкие частицы все равно остаются в жидкости и продолжают циркулировать в системе.

Фото: www.sz154. com/avtomaticheskaja-korobka-peredach-chto-jeto-takoe

Следовательно, такая деградация приводит к снижению смазывающих, очищающих и охлаждающих свойств жидкости. Кроме того, ситуацию усугубляют такие факторы, как перегрев, поведение водителя и условия эксплуатации.

Если эти факторы далеки от идеальных, автоматическая коробка передач может пострадать даже при регулярном использовании, иногда приводя к поломке при относительно небольшом пробеге, например, 30 000 или 40 000 километров. По сути, замена жидкости становится необходимой и должна производиться в зависимости от интенсивности использования автомобиля.

Однако возникает интересный вопрос: почему у некоторых водителей после замены жидкости ухудшается работа автоматической коробки передач?

Свежая трансмиссионная жидкость содержит различные присадки, в том числе те, которые отвечают за очистку и промывку трансмиссии. Когда в автоматическую коробку передач заливается новая смазка, особенно если в ней присутствовало заводское масло, естественно, начинается процесс очистки. Отложения, накопившиеся со временем и расстоянием, начинают вытесняться и вымываться. К сожалению, эти вытесненные частицы могут попасть прямо в блок управления гидравликой, что может привести к заклиниванию клапанов из-за того, что грязь забивает мельчайшие зазоры в каналах. Это, в свою очередь, нарушает работу регуляторов давления.

Кроме того, грязь может забить защитный экран электромагнитного клапана, что приведет к дальнейшим неприятностям. Однако предсказать точный результат после замены масла не представляется возможным. Поэтому многие эксперты рекомендуют проводить частичную замену жидкости — сливать небольшое количество масла и заменять его равным количеством новой жидкости. Этот метод позволяет провести очистку менее агрессивно, чем полная замена всей жидкости за один раз.

Хотя трансмиссия со старой, вязкой и грязной жидкостью может продолжать работать, износ ее компонентов быстро ускоряется. Например, увеличиваются зазоры. Давление в системе может оставаться достаточным, поскольку грязная жидкость относительно густая и может компенсировать изношенные зазоры. Однако заливка новой жидкости в автоматическую коробку передач может привести к проблемам с давлением, что может стать причиной неисправности агрегата.

Проще говоря, если вы никогда не меняли жидкость в своей автоматической коробке передач, очень важно обратить внимание на состояние, консистенцию и цвет старой жидкости, прежде чем приступать к работе. Если эти факторы вызывают опасения, замена жидкости может только усугубить существующие проблемы.

В заключение следует отметить, что для обеспечения долговечности вашей автоматической трансмиссии необходимо выполнить два ключевых шага.

Во-первых, не злоупотребляйте трансмиссией, воздерживаясь от резких стартов, прокручивания колес, застревания, раскачивания вперед-назад и перегрева.

Во-вторых, выработайте привычку периодически менять жидкость, подобно тому, как вы меняете моторное масло.

Разумный интервал замены жидкости находится между 30 000 и 60 000 км пробега. Следуя этим рекомендациям, вы сможете поддерживать оптимальную производительность и долговечность вашей автоматической коробки передач.